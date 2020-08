Comme tous ceux qui accordent une petite attention à l’industrie de la modélisation devraient déjà le savoir, c’est une entreprise extrêmement difficile à faire avancer. Après tout, les courtiers en puissance dans ce monde ont tellement de gens en lice pour des emplois qui trouvent suffisamment cohérent travailler comme modèle pour gagner une vie saine peut sembler presque impossible.

Malgré la difficulté d’être un modèle, à tout moment, il y a quelques personnes choisies dans l’entreprise qui gagnent beaucoup d’argent pour leur travail. Généralement appelées mannequins, ces personnes doivent être si belles qu’elles ont l’air incroyables, peu importe la façon dont elles sont maquillées ou si elles n’ont pas du tout de maquillage. Ils doivent également faire face au stress des séances photo, ce qui peut ne pas sembler si grave, mais certaines photos des coulisses du Next Top Model américain montrent à quel point elles peuvent être difficiles.

Heureusement pour Miranda Kerr, elle a été considérée à juste titre comme un top model pendant de nombreuses années à ce stade. Bien sûr, même lorsque les gens atteignent le sommet de la même industrie, ils peuvent se retrouver à recevoir des chèques de paie extrêmement différents. Dans cet esprit, cela soulève une question évidente, combien d’argent vaut Miranda Kerr aujourd’hui.

Née à Sydney, en Australie, et élevée à Gunnedah, en Nouvelle-Galles du Sud, la mère de Miranda Kerr avait 17 ans lorsqu’elle a donné naissance à sa fille unique. En parlant de son enfance, Kerr a dit un jour que c’était «très ancré … il n’y avait aucune prétention et personne ne se souciait vraiment de ce que vous portiez.» Étant donné son choix de travail, la vie de Kerr a clairement beaucoup changé depuis.

Capable de décrocher son premier concert lorsqu’elle est entrée et a remporté le concours annuel de mannequins du magazine Dolly / Impulse de 1997 à seulement 13 ans, cette tournure des événements a choqué de nombreux observateurs. En fait, de nombreuses personnes dans sa région ont estimé qu’il était très problématique qu’une jeune fille remporte un concours comme celui-là et même les médias locaux aient couvert la controverse qui en résultait.

Signé par la division Sydney de Chic Management, Kerr a reçu sa grande pause lorsqu’une série de publicités dans lesquelles elle portait divers vêtements de plage de surf pour Billabong a attiré l’attention des gens. Toujours un arnaqueur, Kerr a profité de cette opportunité en déménageant à New York où elle a réussi à amener sa carrière à un tout autre niveau.

Une fois que Miranda Kerr a décidé de transporter sa vie à New York, elle a commencé à faire de nombreuses apparitions sur les podiums, ce qui lui a permis de signer avec NEXT Model Management début 2004. Un tournant majeur dans sa carrière, la nouvelle direction de Kerr l’a aidée à se faire embaucher. par de nombreux labels notables dont LAMB et Neiman Marcus entre autres. Plus important encore, Kerr a commencé à apparaître dans les pages de grands magazines comme Elle, Harper’s Bazaar et Australian Vogue.

Même si les responsables des grandes marques de vêtements et des magazines de mode tirent les ficelles du monde du mannequinat, il faut attirer l’attention du public pour devenir mannequin. Dans cet esprit, il serait difficile de surestimer l’importance de l’apparition de Miranda Kerr dans le clip de Kanye West et de la chanson «Number One» de Pharrell. En plus de cela, cela signifiait beaucoup lorsque Kerr est apparue dans un épisode du début de 2006 de Project Runway dans lequel elle a modelé la collection finale du concurrent Daniel Vosovic.

Choisie pour travailler avec Maybelline New York en 2006, à cette époque, Miranda Kerr a également réussi à devenir la première mannequin australienne Victoria’s Secret. Finalement promu à partir de là, Kerr est devenu un ange à part entière de Victoria’s Secret qui pourrait sans doute être appelé l’emploi le plus recherché dans le monde du mannequinat. Également choisi pour devenir le visage de PINK la même année, à cette époque, on pourrait affirmer que Kerr est devenu un mannequin pour la première fois.

En poursuivant son succès dans le grand public lorsqu’elle est apparue dans un épisode de 2007 de How I Met Your Mother, Kerr a décroché une multitude d’emplois de haut niveau depuis. Par exemple, en 2007, Kerr a été choisie pour présenter le soutien-gorge Victoria’s Secret Fantasy Treasure de 2,5 millions de dollars, le genre d’emploi que tout mannequin aimerait obtenir. En fait, la carrière de Kerr a tellement plus de faits saillants que toute tentative de tous les énumérer ici serait téméraire.

Parmi les mannequins les plus célèbres tout au long de sa carrière, Miranda Kerr a fait la grande majorité de son argent grâce à son travail quotidien. Bien sûr, être mannequin est un travail bien rémunéré et Kerr est apparu sur la liste Forbes des mannequins les mieux payés au monde pour la première fois en 2008 et plusieurs fois depuis. Malheureusement pour Kerr, elle n’est pas l’un des modèles les plus riches de 2020 en termes de valeur nette, mais elle est toujours assez riche.

Non contente d’être payée en tant que mannequin seule, Miranda Kerr a lancé en 2009 sa propre ligne de soins de la peau, KORA Organics. Certainement une marque rentable pour Kerr, KORA Organics continue de bien se vendre à ce jour. Aussi quelqu’un avec beaucoup à dire, Miranda Kerr a publié son premier livre en 2010 et depuis lors, elle en a publié trois autres. Enfin, Kerr a même essayé la musique alors que son premier single, une reprise de «You’re the Boss» d’Elvis Presley, est sorti en 2014.

Compte tenu de toutes les sources de revenus adoptées par Miranda Kerr au fil des ans, il est logique que celebritynetworth.com répertorie sa richesse personnelle à 60 millions de dollars à partir de 2020. Cela dit, il convient également de garder à l’esprit que Kerr est mariée à Snapchat. fondateur et PDG Evan Spiegel et il est milliardaire.

