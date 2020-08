Le secteur de l’hôtellerie a été durement touché par la pandémie de COVID-19, et cela comprend également les centres de villégiature insulaires. Donc, les gens se sont sentis pour les Baeumler, qui ont dépensé un joli sou pour réparer leur complexe sur Renovation Island, mais combien HGTV a-t-il payé la famille pour participer à l’émission?

Alors, combien HGTV a-t-elle payé les Baeumler pour «Renovation Island»?

Il est important de noter que Bryan et Sarah Baeumler ont ébranlé des valeurs nettes impressionnantes avant même d’apparaître à la télévision. Les estimations placent la richesse personnelle de Bryan à environ 20 millions de dollars avant même d’apparaître dans la série – et il a investi 10 millions de dollars dans la rénovation de la station balnéaire des Bahamas après avoir déménagé sa famille du Canada vers le sud.

En règle générale, ceux qui apparaissent dans les émissions de télé-réalité sont payés par les sociétés de production propriétaires de l’émission de télévision, et ces sociétés sont ensuite payées par le réseau pour un certain nombre d’épisodes. Ce qui veut dire que les « talents » de ces séries voient leurs salaires gérés par les sociétés de production elles-mêmes.

Cependant, ce n’est pas le cas pour Bryan Baeumler et sa famille, car ses émissions de télévision sont gérées par Bryland Entertainment, qu’il possède et exploite.

Source: YouTube

Cela signifie qu’il est capable de commander un prix à HGTV lui-même, et comme il s’agit de la troisième série la mieux notée de sa cible démographique, selon Nielsen, et a attiré environ 8,8 millions de téléspectateurs depuis sa création, ce n’est pas mal. Il devrait pouvoir commander une somme décente pour la série, mais combien a payé HGTV?

C’est là que beaucoup de maths entrent en jeu, en fonction de la taille de l’équipe qui tourne les projets et quand on considère le coût des « frais d’apparition » pour des émissions similaires. On dit que Tarek El Moussa pour Flip ou Flop gagne au moins 10000 $ en frais d’apparition pour l’émission. Puisque Bryan prend en charge tous les coûts de production de son émission, le montant total qu’il gagne est probablement beaucoup plus élevé.

#RenovationIsland nous avons un jeu à boire. Chaque fois que Sarah porte quelque chose de blanc, nous prenons un verre. Nous manquons d’alcool. – terry daugherty (@ tdaugher2001) 17 août 2020

Source: Twitter

De plus, puisque Renovation Island est principalement limité à un seul endroit, ces types d’emplois «stationnaires» sont généralement préférés par les membres de l’équipe de production et les entreprises car il y a beaucoup moins de frais de déplacement et d’hébergement et sont généralement tournés consécutivement. De plus, les membres de l’équipe peuvent bloquer plusieurs semaines de tournage, puis planifier leurs horaires pour d’autres émissions en conséquence.

House Hunters, par exemple, coûte entre 45 000 $ et 50 000 $ pour produire chaque épisode. En utilisant cette mesure de production, il est prudent de supposer que HGTV a déboursé au moins 50000 $ par épisode de Renovation Island – mais cela pourrait très bien être plus (Bryan doit de toute façon réaliser un profit).

Donc, avec 13 épisodes dans la première saison, il n’est pas fou de supposer que le réseau a payé au moins 650000 $ pour l’ensemble du premier lot d’épisodes.

Maintenant, encore une fois, ce coût pourrait fluctuer en fonction de la rationalisation de la société de Bryan a réussi à réduire le processus de tournage, ou en raison des cotes élevées de l’émission, il pouvait demander un prix plus élevé en fonction des dollars publicitaires que le réseau pouvait obtenir.

En règle générale, les saisons supplémentaires entraînent des prix plus élevés du réseau, il se pourrait donc que si Renovation Island continue cette tendance, Bryanland Entertainment pourrait facilement facturer plus.

J’aimerais qu’ils évaluent tout sur #renovationisland comme ils le font sur d’autres émissions. Quel est leur budget? À quelle distance sont-ils?! J’ai des questions! – Lindsay Nagy (@LindsayNagy) 17 août 2020

Source: Twitter

En réfléchissant sur # RenovationIsland – l’hôtel n’est pas unique. C’est comme n’importe quelle station balnéaire insulaire, avec les caractéristiques et l’esthétique du design de chaque chaîne d’hôtels haut de gamme. Le spectacle est une superbe vue du privilège blanc en pleine floraison. Oh les défis auxquels font face les multimillionnaires … – Claire Dunham (@clairedchicago) 17 août 2020

Source: Twitter

Êtes-vous un fan de l’émission et serez-vous à l’écoute des situations dans lesquelles les Baeumler se retrouvent tout en essayant de faire de leur complexe une destination de choix pour ceux qui passent leurs vacances aux Bahamas?

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Mustafa Gatollari'); ga ('ensemble', 'dimension9', '22/08/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '22/08/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode.insertBefore) (t, o.parentNode.insertBefore) (document) {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0