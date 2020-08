Il est révolu le temps où les célébrités ne mettaient que leur nom et leur visage dans les films. Ces jours-ci, ce sont des hommes d’affaires légitimes et investissent dans des marques et des opportunités en dehors du monde du théâtre. Ryan Reynolds est l’une de ces personnes et en 2018, il s’est lancé dans le jeu de l’alcool avec Aviation Gin, en signant à la marque, qui a été créée en 2006, en tant que directeur créatif et copropriétaire.

C’était une entreprise qui a porté ses fruits, car deux ans plus tard, Ryan a vendu l’entreprise pour un montant estimé à 610 millions de dollars. Selon Vanity Fair, le plus grand producteur mondial de spiritueux et de bières, Diageo, a acquis la marque de gin.

On estime que l’accord vaut jusqu’à 610 millions de dollars, Diageo payant 335 millions de dollars d’avance et les 275 millions de dollars supplémentaires pourraient être remboursés en fonction des performances du gin au cours des 10 prochaines années.

«Il y a un peu plus de deux ans, je suis devenu propriétaire d’Aviation Gin parce que j’aime le goût de l’aviation plus que tout autre esprit. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était la pure joie créative d’apprendre une nouvelle industrie», a déclaré Ryan dans une déclaration sur la vente.

«Faire croître la marque avec mon entreprise, Maximum Effort Marketing, a été l’un des projets les plus enrichissants auxquels j’ai jamais participé», a-t-il poursuivi. Ajoutant: « Je tiens à remercier Diageo pour leur équipe et leur passion incroyables. Nous sommes tellement excités pour le prochain chapitre d’Aviation Gin, qui, je le promets, nécessitera tout aussi peu de lecture. »

