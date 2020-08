Ne plaisantez pas avec Sharon Osbourne ou la famille Osbourne.

La co-animatrice et directrice musicale de The Talk est célèbre pour ses querelles de célébrités, dont une avec le défunt frère de Jonah Hill, Jordan Feldstein. Elle n’a pas non plus peur de dénoncer un mauvais comportement, même lorsqu’il s’agit de son ancien patron d’America’s Got Talent, Simon Cowell.

Mais Howard Stern ne peut pas lui faire de mal … même s’il a brûlé par inadvertance son manoir.

En 2013, Sharon et Ozzy Osbourne ont incendié leur manoir de Beverly Hills avec l’aide involontaire de la légende de la radio, Howard Stern.

Bien que ces trois célébrités incroyablement drôles et talentueuses soient connues pour leur haut jinx, celle-ci était complètement involontaire.

En fait, c’est un peu tragiquement hilarant.

Le cadeau de Howard aux Osbourne a déclenché l’incendie.

Il s’avère que Howard Stern a acheté une belle bougie pour son amie et ancienne coanimatrice de l’AGT, Sharon Osbourne. Sharon et Ozzy ont été des invités assez réguliers du Howard Stern Show et ont noué une amitié avec The King Of All Media. En fait, Howard a affirmé que son temps On America’s Got Talent avait été rendu beaucoup plus supportable en raison de l’amitié de Sharon et de son sens de l’humour terriblement sombre.

Alors que l’incendie de la maison d’Osbourne a reçu beaucoup de presse, Sharon a partagé la nouvelle lors du segment d’ouverture de The Talk peu après l’incendie.

Selon le L.A. Times, Sharon et Ozzy avaient laissé la bougie de Howard allumée dans leur salon. Vers 5 heures du matin, ils ont entendu un son « comme si du métal était tombé ». Sharon croyait que c’était leur femme de ménage qui déposait ses clés … mais ce n’était pas le cas.

La piqûre dans les yeux de Sharon, l’odeur et les aboiements frénétiques des chiens ont aidé à révéler qu’il s’agissait, en fait, d’un feu allumé par la bougie de Howard Stern.

Quand Ozzy et Sharon sont descendus, ils ont découvert que la bougie avait explosé dans le verre (la cause du bruit) et renversé de la cire sur le côté d’une table, allumant un tas de livres en feu!

Après avoir ouvert leurs portes françaises, la célèbre rock star de Black Sabbath a tenté d’éteindre le feu avec un plâtre sur le bras qu’il avait reçu après une opération chirurgicale la veille. Mais cela n’a pas fonctionné.

Alors, Sharon a jeté un tas d’eau sur les flammes, qui se sont propagées et ont brûlé Ozzy …

« Le devant de ses cheveux d’Ozzy, de son oreille vers le bas, est parti! », A déclaré Sharon dans The Talk en 2013, « Ses sourcils ont disparu … il a des joues écorchées. »

Heureusement, c’était l’ampleur des dégâts subis par eux ou leurs chiens … Leur maison, cependant, avait besoin d’être refaite un peu.

Sharon se sentait clairement mal après ce qui s’est passé. Après tout, elle a laissé la bougie allumée.

«Nous sommes, comme, deux idiots, c’était comme Les Trois Stooges… Tout ce que vous n’êtes pas censé faire – aller au lit avec des bougies allumées, ouvrir les portes et mettre de l’eau dessus – nous avons tout fait.

Et on leur a dit cela aussi. Les pompiers les ont absolument réprimandés.

«Les pompiers arrivent, ils nous donnent une conférence et Ozzy dit:« Elle me fait ça depuis 32 ans! Tu lui dis, tu lui dis, plus de bougies! »

… Et il n’a pas tort … Ils ont eu deux incendies dans leur maison du Buckinghamshire, en mai 2005 et juillet 2006. Le premier a également commencé dans leur salon. C’est à ce moment-là qu’ils ont attrapé leurs animaux de compagnie et se sont précipités dans leur jardin. Le deuxième incendie semble avoir été déclenché par une lampe défectueuse.

Sharon a poursuivi en disant … «Je m’excuse auprès de mon mari parce qu’il s’est mis à l’écart. Il a empiré sa main, elle a commencé à saigner, les neuf mètres entiers, et je suis désolé et je t’aime et je n’allumerai plus jamais une bougie …

«Je tiens à remercier les pompiers de la caserne des pompiers de Beverly Hills parce que vous êtes magnifique là-bas et je veux dire à tout le monde, s’il vous plaît, vérifiez vos bougies avant d’aller vous coucher.

Avant de découvrir que Howard Stern a donné la bougie aux Osbourne, Sheryl Underwood, co-animatrice de Sharon’s Talk, s’inquiétait d’être responsable de l’incendie: «Pendant notre Père Noël secret», elle a dit: «Je t’ai acheté une bougie et j’étais inquiète que c’était la bougie que je t’ai achetée. «

Howard Stern était aussi très excusé … même si, nous ne savons pas tout à fait pourquoi … Sharon est celui qui l’a laissé.

Lors de son célèbre émission de radio SiriusXM Pandora, Howard s’est adressé au feu et a déclaré que leur offrir la bougie était probablement une mauvaise idée … «Qui veut prendre le risque? Et je n’aime même pas beaucoup les bougies. Qui sont ces gens assis avec des bougies? »

Howard a affirmé avoir appelé Sharon pour s’excuser. Il l’a également fait en personne à nouveau en 2018 lorsque Sharon a été interviewée dans son émission. Elle ne tient pas son copain AGT pour responsable.

Mais comment le pourrait-elle?

Eh bien, à moins que Howard Stern n’ait absolument aucun goût pour les bougies et lui en ait acheté une qui explose …

