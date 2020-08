Microsoft est sur le point de lancer xCloud, son système de jeu en streaming qui vise à changer complètement notre façon de comprendre les jeux. Son lancement mondial aura lieu le 15 septembre et pour que vous soyez prêt pour ce moment, nous allons vous expliquer comment jouer à tous vos titres Xbox Game Pass sur votre smartphone Android.

Tout d’abord et pour que vous soyez au courant de tout: qu’est-ce que xCloud? Il s’agit de la nouvelle plate-forme que Microsoft appliquera dans Xbox pour jouer à des jeux vidéo sous forme de streaming sur des appareils mobiles.

Oui, exactement comme à l’époque que Stadia de Google voulait faire … ou continue de faire avec les 10 abonnés au service. Cependant, contrairement à Stadia, xCloud aura le support Microsoft et Xbox dans le service payant Game Pass Ultimate, dont nous avons déjà parlé dans Code spaghetti.

Ce service sera disponible jusqu’au 15 septembre de cette année, mais l’application à travers laquelle il fonctionnera est dans le Google Play Store depuis longtemps. Il s’agit simplement de Xbox Game Pass et il est toujours en version bêta, mais ils ont déjà des fonctionnalités actives.

Ceux-ci peuvent installer des jeux à distance, ainsi que revoir votre activité et cela est combiné avec l’application Xbox où nous pouvons contrôler notre compte principal et son interaction sociale avec nos contacts.

Pour que cette application fonctionne sur votre smartphone, vous devez disposer d’Android 6 ou version ultérieure, sinon vous ne pourrez pas l’installer. Après cela, comme Samsung nous l’a montré lors de son dernier événement de présentation, il vous suffit de choisir le jeu que vous voulez et de le jouer sur votre appareil.

Comme il ne s’agit que de lecture en streaming et non de traitement d’un jeu, la capacité de votre téléphone sera limitée à votre connexion Internet et, surtout, à sa construction, que ce soit en affichage, taux de mise à jour de l’écran , profondeur de couleur, etc.

Bien sûr, pour pouvoir accéder à cette fonction, vous devez avoir un abonnement Game Pass Ultimate actif, qui a pour l’instant un prix de 208,99 pesos mexicains par mois. En plus de cela, il vous suffit de choisir l’un des jeux disponibles et une manette pour jouer.