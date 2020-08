L’horreur est l’un des genres les plus délicats à maîtriser dans tous les aspects de la fiction. Même lorsque la discussion sur l’horreur subjective est laissée de côté, l’horreur est à son meilleur lorsque les artistes derrière leurs projets respectifs comprennent non seulement comment faire quelque chose d’esthétiquement effrayant, mais il doit également venir une compréhension de ce qui fait quelque chose d’effrayant, comment cela fait peur. groupes de personnes et ce que le public retiendra finalement de l’histoire.

L’horreur a longtemps été l’un des genres de fiction les plus rentables en raison des artistes d’horreur exploitant les peurs collectives de leurs publics respectifs, qui ont décuplé avec l’introduction de l’horreur des jeux vidéo. Dès les années 1980, les jeux vidéo ont commencé à expérimenter le genre de l’horreur, souvent relégués à l’utilisation de mécanismes lourds de texte pour compenser le manque de fidélité graphique nécessaire pour donner vie à certaines des idées les plus ambitieuses. Les premiers jeux d’horreur ressemblaient davantage à des romans visuels, mais les graines étaient plantées pour que l’horreur prenne le contrôle de l’industrie du jeu.

Une grande partie de son succès tient au changement de perspective devenu plus fréquent dans les années 90. Bien que les joueurs soient bien conscients que le personnage qu’ils contrôlaient était complètement autonome dans leur création, l’horreur est devenue incroyablement viscérale simplement en laissant les joueurs eux-mêmes contrôler les actions de leur protagoniste. Soudain, nous étions les malheureux dopes marchant dans un couloir sombre.

Ce n’était que Seul dans le noir est sorti en 1992 que «survival horror» a commencé à prendre forme dans les jeux vidéo. Bien que sans aucun doute rude sur les bords par rapport aux normes modernes, l’utilisation par le jeu de modèles 3D dans un environnement hostile a constitué une véritable avancée pour l’horreur dans les jeux vidéo. Les jeux d’horreur n’étaient plus limités aux effrayants textuels, car l’horreur arrivait au joueur en temps réel, offrant ce qui semblait être la représentation la plus réaliste d’un combat contre les zombies jamais conçu.

Bien que Alone in the Dark ait planté les graines de l’horreur à travers la perspective, le Resident Evil la franchise l’a perfectionné pour les décennies à venir.

Resident Evil, sorti pour la première fois en 1996, est souvent considéré comme le père de l’horreur de survie et, bien qu’il ne s’agisse pas du premier, il a popularisé l’idée et a continué à s’appuyer sur elle grâce au succès commercial et critique du premier jeu. Ce qui a suivi, ce sont deux décennies pleines de suites, de retombées, de films et d’un coup de main pour perfectionner le genre d’horreur de survie qui continue d’être lucratif jusqu’au 21e siècle.

Mais une décennie de jeux centrés sur le même concept de zombies essayant de vous tuer ressemble à une recette pour le burn-out, non? Il est insensé de croire que d’innombrables suites reposant sur le même concept ne vieilliront pas après un petit moment. Ce qui était effrayant au début pourrait ne pas sembler aussi effrayant avec les deuxième, troisième et quatrième jeux, quel que soit le nombre de nouveaux ennemis ajoutés pour pimenter les choses. Afin de rester fraîche, une franchise doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour suivre les dernières tendances en matière de jeu.

C’est quelque chose dans lequel la franchise Resident Evil a prospéré, survivant à 5 générations de jeux en augmentant constamment la mise. Je ne parle pas simplement en termes de tradition générale elle-même. Alors que l’histoire de plus en plus lourde de conspiration du gouvernement a créé de nombreux mèmes à l’ère numérique d’aujourd’hui, Resident Evil a gardé une emprise sur son concept le plus simple et le plus populaire: frayez-vous un chemin à travers les monstres tout en essayant de rester en vie.

De la toute première incarnation à Resident Evil 7: Biohazard et les remakes récents de 2 et 3, votre objectif tout au long de chaque jeu est de survivre à chaque épreuve respective avec les différentes armes à votre disposition. C’est un concept passionnant, même en surface, vous permettant de vous sentir en contrôle des monstres et des zombies qui tentent de vous tuer. Cela peut sembler simple à comprendre pour tout jeu vidéo d’action-horreur, mais la maîtrise magistrale de la perspective de Resident Evil lui donne une longueur d’avance sur une bonne partie de la concurrence.

La perspective est l’un des aspects les plus cruciaux non seulement de la conception de jeux vidéo, mais aussi du choix exact de la manière dont un monde de jeu sera perçu par les joueurs. Les artistes peuvent imaginer des mondes de jeu fous et ambitieux, mais la perspective des joueurs dictera si ces mondes seront gaspillés ou non. Bien que cela semble être un simple choix esthétique, les changements de perspective tout au long de la franchise reflètent non seulement les capacités de jeu de leurs périodes respectives, mais ils démontrent une gestion magistrale de l’horreur de survie et des différents tons que les jeux ont traversés au fil des ans.

Le premier Resident Evil s’est fortement inspiré de Alone in the Dark, adoptant un look similaire avec des modèles 3D fonctionnant dans des arrière-plans surjetés et pré-rendus en temps réel. En incarnant Chris Redfield et Jill Valentine, les joueurs naviguaient dans un manoir sinueux rempli de zombies et d’autres créatures cauchemardesques tout en essayant de comprendre le mystère derrière le manoir.

Le jeu original est indéniablement daté, engendrant d’innombrables mèmes entourant le tristement célèbre doublage (Jill Sandwich) et la qualité graphique désormais brute. Le jeu en 3D prenait de l’ampleur, mais c’était vraiment un travail en cours au moment de la sortie de Resident Evil, d’où la raison pour laquelle la caméra est verrouillée pour tous les angles affichés dans le jeu. Bien que cela présente une limite évidente à ce que les développeurs étaient raisonnablement capables de faire, cela jouerait également un rôle important dans la création du facteur de peur de base de la franchise.

Qu’est-ce que la franchise, et finalement Silent Hill, réussirait dans sa peur par imprévisibilité. Les monstres pouvaient apparaître sur le joueur avec un simple changement d’angle. Peut-être que la pièce que le joueur a explorée est vide, alors ils se dirigent vers le couloir. Une fois le fameux écran de chargement avec l’ouverture d’une porte terminé, vous pouvez être accueilli par un couloir vide ou par un zombie assoiffé de sang qui se dirige vers vous.

L’un des sauts les plus célèbres du jeu vient d’un chien zombie brisant une fenêtre alors que vous marchez dans un couloir apparemment sûr, arrachant tout sentiment de confort restant dans le manoir pour le joueur. Mais ce qui rend ces frayeurs si inconfortables, c’est la position stationnaire de la caméra. Aucun mouvement rapide, aucun panoramique ou aucun changement de perspective en dehors d’un angle différent de la même pièce.

La caméra reste complètement immobile, forçant le joueur à voir ses avatars se faire poursuivre par des zombies comme s’ils étaient vus sur un moniteur de sécurité, ce qui n’est pas sans rappeler quelque chose d’un film retrouvé, ce qui lui-même était assez rare en 1996. Ce type de distance du Le personnage crée un sentiment de contrôle éphémère grâce à cette lentille à la troisième personne et lorsque vous prenez en compte les contrôles maladroits de l’époque, votre personnage est presque impuissant, même avec des armes à son arsenal.

C’est une stratégie qui deviendrait un incontournable pour les deux prochaines grandes entrées de la série avec Resident Evil 2 et Némésis. Même avec quelques améliorations graphiques mineures, les deux suites impliqueraient le même gameplay de style 3D sur un paramètre pré-rendu verrouillé, avec l’avantage supplémentaire d’avoir de nouvelles créatures géantes pourchasser le joueur: Le Tyrant (ou M. X, si vous will) en 2 et Nemesis en 3. Même si le décor changeait, la perspective était toujours froide et tendue car les joueurs étaient conditionnés à ne se sentir en sécurité dans aucun coin de la carte.

Bien que quelque chose comme celui-ci soit désormais un élément de base de la plupart des jeux d’horreur, les trois premiers jeux Resident Evil ont à la fois popularisé l’horreur de survie et avaient l’avantage accidentel de mécanismes de jeu 3D limités pour aider à manipuler la perspective contre les joueurs. Mais maintenant que ce format était familier aux joueurs, il était inévitable que les frayeurs deviennent moins fréquentes. Il est tout à fait naturel que les joueurs s’adaptent au monde du jeu, risquant de s’épuiser si la série continuait dans cette direction.

Mais Resident Evil en était conscient, ce qui a conduit à la suite rafraîchie qui est Resident Evil 4, sorti en 2005. N’étant plus gêné par des outils de développement désuets et avec une refonte graphique mise à jour, 4 a introduit la perspective à la troisième personne «au-dessus de l’épaule» qui est toujours aussi forte en 2020. Au lieu des angles de caméra fixes habituels, la perspective de le joueur était plus proche que jamais du personnage principal tout en augmentant la violence à un niveau d’action-horreur, s’éloignant de l’horreur de survie dans le processus.

Mais juste parce que le titre était censé être moins «effrayant» que les trois premiers matchs, la manipulation de la perspective a tout de même profité au jeu en excitant et en effrayant les joueurs à travers le chaos. Alors que les trois premiers matchs ont été assez sauvages en termes de violence, le changement de caméra signifiait que le point de vue du joueur était beaucoup plus proche de l’action. Les trois premiers matchs étaient froids dans leur présentation des monstres attaquant le joueur, mais ici, il y avait un nouveau niveau d’intimité qui créerait un tout nouveau lot de cauchemars.

L’horreur était toujours liée à un environnement imprévisible travaillant contre le joueur, mais le nouveau changement de caméra signifiait que la zone derrière vous était une nouvelle source de prudence. Vous avez tout tué devant vous, mais êtes-vous sûr qu’il n’y a rien d’autre qui se cache derrière vous? La caméra fixe des trois premiers matchs a au moins donné au joueur un aperçu de la disposition de la pièce (sous cet angle quand même), mais en 4, vous contrôlez la caméra, ce qui signifie que faire face aux horreurs du village dépendait presque entièrement de tu. Cela pourrait faire un jeu d’action plus passionnant et comme les goûts de Inexploré et Cause juste l’ont montré, cela fonctionne bien pour le genre d’action.

Pourtant, il y a quelque chose de viscéral dans la perspective de Resident Evil 4 et des deux suites suivantes qui ressemble à une mise à jour de la formule de franchise sans perdre de vue son noyau d’horreur pulpeux. Alors même que les jeux passaient à un ton plus orienté vers l’action, la terreur de se sentir submergé par une vague apparemment sans fin de monstres sauvages constituait un substitut utile à la perspective de caméra de sécurité surélevée des trois premiers jeux.

Mais bientôt, l’horreur du jeu vidéo s’est étendue au-delà de la troisième personne.

Ne vous méprenez pas, l’horreur à la 1ère personne était loin d’être nouvelle, même pendant les trois premiers matchs. Des jeux tels que Condamner, Wolfenstein, Choc système, et Demi vie avait déjà expérimenté l’action-horreur à la 1ère personne, réinventant lentement le format du jeu vidéo d’une manière que nous voyons encore aujourd’hui avec les goûts de Appel du devoir, Overwatch, Halo, et des simulateurs de marche riches en histoires comme Rentrés chez eux et Ce qu’il reste d’Edith Finch.

Bien que l’horreur ait touché à la première personne, le 21e siècle a vu une augmentation de l’horreur à la première personne qui finirait par définir le genre d’horreur de survie. Des jeux comme PEUR., Condamné: Origines criminelles, et Bioshock a contribué à révolutionner l’action-horreur à la première personne pour l’ère moderne, atteignant des sommets qui n’étaient tout simplement pas atteints deux décennies plus tôt. Avec la première personne, l’épaule est devenue à travers les yeux, rapprochant davantage le joueur du monde du jeu.

Amnesia: la descente sombre, sorti en 2010, a fourni le bloc de lancement pour que l’horreur à la première personne pénètre dans un territoire inexploité, le personnage étant presque complètement impuissant face aux terreurs que les joueurs pouvaient autrefois combattre dans des titres plus axés sur l’action. Amnesia et bientôt des jeux comme Homme svelte, Survivre à, et P.T. mettre davantage l’accent sur l’atmosphère et l’impuissance plutôt que sur un jeu d’action dynamique et avec Resident Evil 6 recevant des critiques mitigées pour son manque de frayeurs en 2012, il semblait que la franchise avait finalement atteint l’épuisement professionnel.

Incroyable ce qu’une nouvelle perspective peut faire pour changer tout cela, hein?

En 2017, Resident Evil est entré dans un tout nouveau territoire pour la franchise avec la sortie de la suite / redémarrage progressif, Resident Evil: Biohazard. Bien que techniquement se déroulant dans l’univers RE, Biohazard a éloigné les joueurs de la folle histoire de conspiration gouvernementale d’avant et l’a seulement saupoudrée ici, laissant la place à une histoire autonome sur un homme nommé Ethan Winters qui cherche une résidence apparemment abandonnée pour trouver son femme disparue, Mia. Je suis sûr que nous savons maintenant qu’Ethan découvre que la maison n’est pas exactement vide.

Ce qui était à savoir une franchise d’action-horreur sur la corruption gouvernementale est principalement remplacé par une histoire d’évasion contenue racontée entièrement à la première personne. Le cauchemar de la résidence Baker est vécu dans un nouveau niveau d’immersion en forçant la perspective à travers les yeux du personnage. Cela vaut également pour les cinématiques, se déroulant devant Ethan et par extension nos propres yeux, appliquant une atmosphère méchante et viscérale à la House of Horrors qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour tout jeter sur le joueur.

En 2017, les jeux d’horreur à la première personne figuraient parmi les plus populaires du marché, en grande partie grâce à YouTube Let’s Plays qui a augmenté la demande pour ces jeux. La comparaison moderne la plus proche de Biohazard est Outlast, étant donné que les deux sont des jeux à la première personne du point de vue d’un homme trop agité marchant au milieu d’un cauchemar dans un bâtiment apparemment abandonné. Mais Biohazard prend une longueur d’avance en ajoutant un système de combat remanié qui apporte un nouveau niveau d’imprévisibilité.

Les armes à feu et le combat au corps à corps peuvent ne pas sembler trop différents, mais la perspective à la première personne incite le joueur à prendre tout ce qu’il sait sur le gameplay de Resident Evil et à l’appliquer à l’objectif de confrontation de Biohazard. Les monstres ne font plus que submerger le personnage que vous jouez à l’écran, maintenant ils veulent VOUS et vous pourchasseront d’une manière qui n’est pas sans rappeler la peur que beaucoup ont de regarder dans un couloir sombre, en anticipant que quelque chose leur saute dessus.

Il n’est vraiment pas étonnant que Biohazard soit considéré comme un retour en forme pour la franchise, mettant à jour son gameplay et revenant à ses racines d’horreur de survie qui manquaient cruellement des derniers versements. C’est ce type d’horreur pulpeuse pure et pure qui a aidé les remakes de Resident Evil 2 et 3 à réussir en gardant une prise ferme sur l’horreur de survie, même si les remakes revenaient à la troisième personne par-dessus l’épaule. La réponse à Biohazard n’a fait que solidifier cette nouvelle direction pour la franchise Resident Evil et la suite à venir, Village, et sa perspective à la 1ère personne en est la preuve concrète.

De plus, c’est la preuve que Resident Evil, au cours de ses près de 20 ans d’existence, a réussi à utiliser le pouvoir de la manipulation de la perspective pour se réinventer constamment pour un public en constante évolution. Le début de la franchise a été modeste, mais influent sur l’état de l’horreur de survie en général. Lorsque le public avait envie d’un bon mélange d’action et d’horreur, 4, 5 et 6 livrés sur ce front et lorsque l’horreur à la première personne est devenue le prochain boom des jeux vidéo, Biohazard est arrivé tard et a toujours capitalisé avec un jeu purement Resident Evil dans un nouveau format.

Attribuer le succès de la franchise à des perspectives changeantes serait insensé, mais l’attention constante pour une façon rafraîchie de découvrir Resident Evil montre juste l’amour et le soin apportés à faire de RE une franchise d’horreur intemporelle. Des changements de perspective peuvent faire ou défaire une histoire et la volonté de Resident Evil de changer la présentation tout en gardant la formule de la franchise en fait une approche audacieuse des jeux vidéo, qui a été extrêmement payante à long terme.