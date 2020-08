Les agents du SHIELD de Marvel sont arrivés à une conclusion dramatique le 12 août, mais la finale de la série taquine quelque chose de beaucoup plus grand, SWORD.

Marvel est peut-être les rois incontestés du grand écran, mais ils sont toujours à la traîne derrière DC sur le petit écran.

Leurs efforts télévisés comportent plusieurs émissions Netflix désormais annulées et la dernière série télévisée Marvel restante avant que la nouvelle vague d’émissions n’arrive sur Disney +, Agents of SHIELD est maintenant également arrivé à sa fin.

Cependant, après sept saisons, les fans se sont retrouvés avec une sacrée finale avec plus de rebondissements dans le temps que vous ne pouviez espérer.

Mais le plus gros point de discussion à propos de la finale d’Agents of SHIELD est le fait qu’il met en place potentiellement quelque chose de beaucoup plus, SWORD.

Mais qu’est-ce que SWORD et comment est-il lié à la finale de la saison 7 d’Agents of SHIELD?

Les agents du SHIELD de Marvel sur ABC

Les agents du SHIELD de Marvel sont arrivés sur nos écrans en 2013, à la suite du succès cinématographique du film The Avengers sorti un an auparavant.

La série a adopté une approche beaucoup plus petite que les films phares du MCU qui a donné à ses créateurs la licence de s’enfuir avec des idées, ce qui est évident tout au long de la saison 7, arrivée sur ABC en mai 2020.

Maintenant, en août, la septième et dernière saison d’Agents of SHIELD est arrivée à une conclusion dramatique avec l’équipe combattant les envahisseurs Chronicom et finissant par se séparer.

Cependant, dans les derniers instants de la finale en deux parties, Agents of SHIELD fait allusion à quelque chose de bien plus grand, SWORD.

Comment Agents of SHIELD Saison 7 met en place SWORD

Les agents du SHIELD arrivent à une fin émotionnelle avec les différents membres de l’équipe que nous avons appris à connaître et à aimer chacun se séparant.

Alors que plusieurs agents se retirent du SHIELD ou du moins du service sur le terrain, Daisy se retrouve dans une nouvelle aventure avec Sousa et Kora.

Lorsque nous les quittons dans la saison 7, le trio est en mission dans l’espace lointain et pour quiconque connaît la tradition du SHIELD, c’est l’indice parfait que la mission du trio est un exploit précoce dans le travail de SWORD, une deuxième organisation qui a évolué à partir de BOUCLIER.

Alors que SHIELD est conçu pour protéger la Terre des envahisseurs extraterrestres, SWORD voit l’humanité se diriger vers les étoiles elle-même afin d’explorer le cosmos et de mener le combat contre des ennemis extraterrestres loin de la Terre.

Dans la chronologie du film MCU, nous avons eu notre premier aperçu de SWORD dans une scène post-crédits pour Spider-Man: loin de chez soi, qui a vu Nick Fury à bord d’un vaisseau spatial censé faire partie d’une organisation émergente SWORD.

Différent SWORD du MCU

Étant donné à quel point la chronologie des agents du SHIELD a divergé de celle des films MCU, il est peu probable que l’épée qui est évoquée dans la série télévisée ait des liens avec l’épée dirigée par Nick Fury dans les films MCU.

Pour commencer, 2020 dans Agents of SHIELD se révèle être une période de paix, alors que, dans les films MCU, 2020 s’est déroulée au milieu du blip de Thanos et donc la moitié de l’humanité n’aurait pas été là à l’époque.

Il est toujours agréable pour les fans inconditionnels de Marvel de savoir que SHIELD a évolué en SWORD dans les deux délais que nous avons suivis jusqu’à présent.

Reste à savoir si les deux se croisent à un moment donné dans le futur.

Les agents du SHIELD de Marvel ont pris fin sur ABC le 12 août 2020.