La «Crise sur des terres infinies» de CW était une affaire énorme, car elle explorait le concept d’un multivers DC pour la première fois en action réelle, reliant diverses franchises préexistantes ensemble dans le processus. Le DCEU est maintenant prêt à emboîter le pas avec 2022 Le flash. Nous savions déjà que Michael Keaton reprendrait son interprétation de Batman des films de Tim Burton dans le véhicule Ezra Miller, et aujourd’hui, nous avons reçu la confirmation officielle que Ben Affleck serait également de retour en tant que Bruce Wayne.

Le réalisateur Andy Muschietti a révélé la bombe dans une interview avec Vanity Fair. Quant à la façon dont il comportera deux versions distinctes du chevalier noir, le cinéaste a expliqué que The Flash ouvrirait les portes d’un «multivers unifié» qui rassemble toutes ces différentes itérations des mêmes personnages.

« Ce film est un peu charnière dans le sens où il présente une histoire qui implique un univers unifié où toutes les itérations cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valables », a déclaré Muschietti. « Il est inclusif dans le sens où cela signifie que tout ce que vous avez vu existe et que tout ce que vous verrez existe, dans le même multivers unifié. »

Pour tous ceux qui ont vu «Crisis», les mots de Muschietti sont très familiers. Il est clair que le film solo de Scarlet Speedster s’appuiera sur ce que l’événement crossover CW a déjà établi – que le DCEU et le Burtonverse, ainsi que beaucoup d’autres, font partie du même multivers.

Cliquez pour agrandir

Le montage d’ouverture du premier épisode de «Crisis» comprenait une scène se déroulant sur Terre-89, avec la présence d’Alexander Knox (Robert Wuhl) le confirmant comme le Burtonverse. Dans l’épisode 4, Ezra Miller est passé pour un caméo choquant, où il a rencontré Barry Allen de Grant Gustin dans la Speed ​​Force. Il a été révélé que Warner Bros. avait demandé la comparution de Miller et nous savons maintenant que c’est parce qu’ils avaient l’intention de s’appuyer sur ce que «Crisis» a établi dans The Flash.

Nous ne devrions pas nous attendre à autant de croisements et de camées que dans « Crisis », mais il est probable qu’il y ait des visages encore plus familiers dans Le flash au-dessus de Keaton et Affleck. Est-ce que WB rendra la pareille et invitera Gustin à bord? Tout est possible.