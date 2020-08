En décembre 1965 et les deux premiers mois de 1966, l’album Rubber Soul des Beatles passa huit semaines au n ° 1 au Royaume-Uni et six semaines au n ° 1 aux États-Unis, et était toujours dans le Top 20 américain lorsque le groupe retourna aux studios d’Abbey Road en avril 66 pour commencer l’enregistrement de leur prochain nouvel album.

L’excellence «all killer no filler» de Rubber Soul avait établi une nouvelle référence pour les meilleurs artistes rock du monde à égalité, et on a même dit qu’elle avait déplacé l’accent de la musique rock des singles vers les albums. Alors que d’autres s’efforçaient de l’égaler, les Beatles se sont mis à faire quelque chose d’encore meilleur.

«À ce stade de leur carrière, il y avait très peu de pression externe sur eux», se souvient Tony Bramwell, directeur d’Apple Records. «EMI avait pratiquement renoncé à essayer de leur faire faire des choses, et [Beatles manager] Brian Epstein n’est jamais intervenu de cette manière. »

En tant que proche associé du groupe depuis qu’il était leur roadie à Liverpool, Bramwell a remarqué une pression différente sur eux. «Ils n’étaient plus le monstre à quatre têtes de vadrouille qu’ils étaient au départ», se souvient-il. «Ils développaient leur propre vie loin du groupe, avec John et George menant leurs existences de banlieue, George s’intéressant à la musique indienne et Paul étant complètement métropolitain, visitant les galeries et les expositions, allant dans les clubs, etc.

McCartney était également la force motrice du groupe, confirme Bramwell, et c’est lui qui a pris l’initiative de les ramener en studio pour enregistrer la suite de Rubber Soul. Heureusement, ils étaient encore des auteurs-compositeurs prolifiques, donc le matériel ne manquait pas.

Le premier morceau sur lequel ils ont travaillé était l’époque Tomorrow Never Knows, une soupe cosmique pseudo-indienne psychédélique imaginée par Lennon quatre mois plus tôt, inspirée par les lignes: «En cas de doute, fermez votre esprit, détendez-vous, flottez en aval». qu’il avait lu dans le livre du traducteur Walter Kaufmann, The Portable Nietzsche. C’était aussi la première piste sur laquelle Geo Emerick, ingénieur d’Abbey Road, âgé de 19 ans, a travaillé, après avoir été promu le matin même d’assistant d’enregistrement.

«J’étais extrêmement nerveux», se souvient-il. «Une demande de John était qu’il voulait que la voix sonne comme le chant du Dali Lama au sommet d’une montagne à vingt-cinq miles de là. De toute évidence, nous n’avions ni plug-ins ni logiciel. Ce que nous avons, ce sont deux magnétophones, un [recording console] et une chambre d’écho. Donc, je regarde à travers la fenêtre de la salle de contrôle dans le studio et j’ai vu le haut-parleur rotatif Leslie de l’orgue Hammond, et j’ai pensé: « Si nous pouvions faire entrer la voix de John dans ce haut-parleur tournant, peut-être que nous aurons quelque chose qui sonne. un peu nouveau. »Et c’est ce que nous avons utilisé, sur le dernier couplet. Cela a en quelque sorte convaincu John.

McCartney, lui aussi, avait travaillé sur des idées qui correspondaient bien à l’ambiance d’un autre monde qu’ils recherchaient pour Tomorrow Never Knows. «J’ai eu l’idée d’utiliser quelque chose que j’avais expérimenté chez moi sur mon lecteur de cassette, où je mettrais un morceau de bande sur la tête d’enregistrement et saturais la bande avec toutes sortes de sons», a-t-il révélé plus tard. «J’écoutais Stockhausen, et ces boucles saturées ont été inspirées par son travail.

Le producteur George Martin s’est souvenu comment «ils m’apportaient des bandes de toutes les boucles, et nous les jouions juste pour rire, comme des mots croisés. Et quand nous avons fait Tomorrow Never Knows, c’était toutes les bandes qu’ils avaient faites à la maison transformées en boucles. Nous avions une vingtaine de boucles ou plus, à des vitesses variables. «

À l’époque, Abbey Road était une installation d’enregistrement à la pointe de la technologie, mais Emerick révèle exactement à quel point l’état de l’art primitif était en 1966: «We’d lace [the tapes] sur notre magnétophone, et les gens devraient les tendre avec des crayons. Dans Tomorrow Never Knows, il n’y avait pas assez de personnes dans la salle de contrôle pour les retenir, nous avons donc demandé à une partie du service de maintenance de nous aider. Je pense que nous avons installé cinq boucles sur les faders, puis nous l’avons simplement joué comme un instrument.

Même avec ces innovations sonores, Tomorrow Never Knows aurait été une piste au son révolutionnaire. Mais Emerick a ensuite sorti un autre lapin du chapeau pour rafraîchir le son de batterie de Ringo Starr. Les Beatles avaient entendu des tambours forts et solides sur des disques américains qui n’étaient pas égalés en Angleterre. Alors – et strictement contre les règles d’Abbey Road – Emerick «a pris la peau avant de la grosse caisse, a fourré un pull à l’intérieur et remis la peau … J’ai déplacé le microphone à environ quatre pouces de la batterie et j’ai obtenu le son de grosse caisse. voulu, ce genre de bruit sourd initial.

La sagesse contemporaine d’Abbey Road a décrété que tout micro placé à moins de 18 pouces d’une grosse caisse serait endommagé par la pression de l’air. Mais Emerick et les Beatles étaient moins intéressés par l’équipement que par la création de nouveaux sons. «Tout ce que je pouvais faire pour répondre aux demandes de nouveaux sons pour eux, c’était en fait simplement abuser de l’équipement», dit-il.

Comme on pouvait s’y attendre, la direction d’Abbey Road a frappé les doigts d’Emerick. Mais à plus long terme, l’utilisation abusive des équipements est devenue un autre outil de recherche de nouveaux sons. Le jour suivant, le travail a commencé sur le uptempo Got To Get You Into My Life, une composition plus traditionnelle de McCartney basée sur la soul de Stax. À la première écoute, c’est juste une autre chanson standard de relation amoureuse. Mais comme Macca l’a lui-même expliqué, il a été écrit après sa première expérience avec la marijuana et était «en fait une ode au pot, comme quelqu’un d’autre pourrait écrire une ode au chocolat ou à un bon bordeaux».

Le morceau ne nécessitait pas le genre d’innovations qui ont transformé Tomorrow Never Knows, mais malgré cela, le producteur Martin et l’ingénieur Emerick se sont creusés la tête pour trouver des moyens de le faire sonner comme McCartney le souhaitait. «À l’époque, ils entendaient un disque en provenance d’Amérique où ils avaient de très bons sons de cuivres», a expliqué Martin. «Ils diraient:« Essayons-en quelques-uns ». Donc, nous aurions des joueurs de cuivres dans le studio et j’écrirais des parties pour eux.»

Pour Got To Get You Into My Life, Martin a fait appel à une section de cor, comprenant des membres des Blue Fames de Georgie Fame et une poignée de musiciens de jazz londoniens. «Paul s’est assis au piano et nous a montré ce qu’il voulait, et nous avons joué avec la piste rythmique dans nos écouteurs», se souvient le saxophoniste des Blue Flames Peter Coe. «Nous l’avons essayé à plusieurs reprises pour obtenir une bonne sensation, puis John Lennon, qui était dans la salle de contrôle, s’est soudainement précipité, a collé son pouce en l’air et a crié:« J’ai compris! »

Cependant, le cri de célébration de Lennon se référait uniquement à leur performance. Le son que McCartney envisageait n’était pas encore tout à fait là. Il voulait que ce soit plus grand. Emerick s’est demandé comment atteindre l’objectif de McCartney. «Nous pourrions le doubler, mais il ne restait plus de traces. Nous l’avons donc enregistré sur un [separate] morceau de bande stéréo. »

Il n’y avait aucun moyen en 1966 de synchroniser deux magnétophones, alors ils ont simplement marqué le point de « début » de la copie avec un crayon gras et, quand il s’agissait du mélange final, ont croisé les doigts, ont commencé la copie et le original et a prié pour que les deux «se marient».

Le 11 avril, ils ont commencé à travailler sur Granny Smith, une préparation de Harrison qui deviendra plus tard Love You To. Harrison était devenu fasciné par la musique indienne et, en particulier, les sitars lors d’un rassemblement fin août 1965 à Benedict Canyon à Los Angeles, où les Beatles traînaient avec les Byrds, dont David Crosby l’initia à la musique de Ravi Shankar.

Deux mois plus tard, Harrison avait exécuté une partie de sitar efficace sur Norwegian Wood, mais Love You To allait beaucoup plus loin. Avec une participation minimale des autres Beatles, Harrison a créé le morceau avec le joueur de tabla Anil Bhagwat et plusieurs musiciens indiens de l’Asian Music Circle de Londres. Bhagwat a été appelé le jour de la session.

«Ce n’est que quand une Rolls-Royce est venue me chercher que j’ai réalisé que je jouerais sur une session des Beatles», a-t-il expliqué plus tard. «Quand je suis arrivé à Abbey Road, il y avait des filles partout avec des thermos, des gâteaux, des sandwiches, attendant que les Beatles sortent. George m’a dit ce qu’il voulait et j’ai réglé le tabla avec lui. Il m’a suggéré de jouer quelque chose dans le style Ravi Shankar, 16 temps, bien qu’il ait accepté que je devrais improviser.

Comme il l’avait fait avec la batterie de Ringo, le tabla d’Emerick au micro rapproché et le tabla de Bhagwat, réalisant un bruit sourd auparavant inimaginable. Ce qui reste incertain, c’est dans quelle mesure le sitar de la piste a été joué par Harrison, mais il semble probable que l’intro lui appartienne tandis que le reste est joué par un membre non crédité de l’Asian Music Circle. Avec Love You To terminé, le travail a commencé sur Paperback Writer qui, parce qu’il était sorti en single, n’apparaissait pas sur Revolver (une pratique courante à cette époque).

C’est également le cas de sa face B, Rain, enregistrée un jour plus tard. Mais les deux chansons sont clairement le produit de la même mentalité glorieusement libre qui a créé l’album. McCartney avait conçu la structure de Paperback Writer sur le trajet entre le centre de Londres et la banlieue de Lennon pour une session d’écriture de chansons l’après-midi.

«J’ai développé toute l’idée dans la voiture», a-t-il expliqué. « Je suis entré, j’ai pris mon bol de cornflakes et j’ai dit: » Que diriez-vous si nous écrivons une lettre: Cher Monsieur ou Madame, ligne suivante, paragraphe suivant, etc.? « »

S’ouvrant sur les harmonies vocales les plus distinctes de leur carrière jusqu’à présent, la chanson a été propulsée sur un riff de guitare dynamique soutenu par le combo de batterie et de basse le plus fort jamais entendu sur un single des Beatles, grâce aux techniques désormais fermement établies d’Emerick.

Avec la fantaisie typiquement ironique des Beatles, les chœurs de Lennon et Harrison n’ont aucun rapport avec les paroles de la chanson, car ils chantent à la place le titre de la chanson folklorique française Frere Jacques.

Rain, qui a été choisi comme face B de Paperpack Writer, se serait parfaitement adapté à Revolver. En paroles, il jette un regard décalé sur son sujet. « Les chansons ont traditionnellement traité la pluie comme une mauvaise chose, et ce à quoi nous sommes arrivés, c’est que ce n’est pas une mauvaise chose », a souligné McCartney. «Il n’ya pas de plus grande sensation que la pluie qui coule dans votre dos. La chose la plus intéressante à ce sujet n’était pas l’écriture, qui était inclinée soixante-treize pour John, mais son enregistrement. «

La nouvelle texture granuleuse de la guitare a été obtenue en enregistrant la piste d’accompagnement à une vitesse plus élevée que la normale, puis en ajoutant les voix aux sons instrumentaux ralentis. Quand Lennon rentra chez lui après la session – dans un état quelque peu altéré – il fit jouer accidentellement la bande bobine à bobine à l’envers.

«Je me suis assis là, transpercé, avec les écouteurs, avec un gros joint de hachage», se souvient-il plus tard. «J’ai couru le lendemain et j’ai dit:« Je sais quoi en faire, je sais… Écoute ça! »Alors je les ai tous fait jouer à l’envers. Le fondu, c’est moi qui chante en fait, à l’envers, avec les guitares à l’envers.

Le Dr Robert Freymann, un médecin de Manhattan connu pour avoir distribué de « bonnes vibrations » – sous la forme de doses de vitamine B-12 mélangées à de l’amphétamine – à sa riche clientèle a fourni le sujet de la chanson de Lennon qu’ils ont créée le 17 avril. Expliquant comment Freymann »a inspiré le docteur Robert, McCartney a déclaré:« John et moi avons pensé que c’était une idée amusante – le docteur fantastique qui vous attraperait en vous donnant des médicaments. C’était une parodie sur cette idée.

Peut-être pas la composition la plus captivante de l’album, Doctor Robert contient un exemple d’ADT (Artificial Double Tracking), une nouvelle technique d’enregistrement développée par Ken Townshend, membre du personnel d’Abbey Road. ADT a libéré le groupe de la corvée d’enregistrer leurs voix plus d’une fois pour les engraisser. Au lieu de cela, le système a copié la piste vocale puis l’a reproduite à côté de l’original, désynchronisée en quelques millisecondes, juste assez pour créer une double image.

Le 20 avril, le groupe était de retour au Studio 2, travaillant sur les chansons Taxman et You Don’t Get Me, rebaptisées plus tard And Your Bird Can Sing. Taxman de Harrison serait choisi pour ouvrir l’album, probablement en raison de ses mesures d’ouverture dynamiques et de ses barres obliques aiguës et aiguës, mais son fait le plus intrigant lié à la guitare est que le solo énergiquement fou a été joué par McCartney.

«J’ai eu la guitare et je jouais en studio avec les retours et tout ça, et j’ai dit à George: ‘Peut-être que tu pourrais la jouer comme ça.’ Je ne me souviens pas très bien comment c’est arrivé que je l’ai joué, mais ça était probablement l’un de ces moments où quelqu’un a dit: ‘Eh bien, pourquoi ne pas le faire, alors?’ »

Plus tard dans la journée, Harrison et McCartney ont joué le duo de guitare sur Lennon’s And Your Bird Can Sing, offrant un entraînement folk-rock puissant et distinctement Byrds, mais ils ont estimé qu’ils pourraient faire mieux. Au moment où ils y sont revenus une semaine plus tard, tout était resserré, les parties de guitare coulaient mieux et le rock était décidément plus évident que le folk.

Lennon n’a jamais révélé de quoi parlaient les paroles cryptiques de sa chanson, mais une interprétation préférée est qu’il s’agissait d’une attaque contre Mick Jagger, dont «l’oiseau» de l’époque, Marianne Faithful, pouvait en effet chanter. I’m Only Sleeping, glorieusement soporifique, était le morceau suivant sur lequel ils ont travaillé, commençant le 27 avril mais ne s’achevant que le 5 mai. Lennon était un type notoirement somnolent.

Dans l’interview controversée «plus populaire que Jésus», la journaliste Maureen Cleave a écrit: «Il peut dormir presque indéfiniment, est probablement la personne la plus paresseuse d’Angleterre. «Physiquement paresseux», dit-il. «Cela ne me dérange pas d’écrire, de lire, de regarder ou de parler, mais le sexe est la seule chose physique qui me dérange plus.»

Il existe des exemples connus, notamment Here, There And Everywhere, de McCartney travaillant avec acharnement sur des chansons au domicile de Lennon à Kenwood alors que son partenaire d’écriture est resté au pays du clin d’œil.

Lennon avait écrit les paroles le 25 avril, au dos d’une facture de voiture-téléphone. Mais lors de la première session en studio, McCartney a remarqué l’absence de huit au milieu et a fourni la section la plus optimiste «Garder un œil sur le monde qui passe par ma fenêtre…». À la suite de la «découverte» par Lennon des techniques d’enregistrement à l’envers lors de la création de Rain, il était désormais pratiquement de rigueur de tout essayer à l’arrière – juste au cas où. Le solo de huit mesures de Harrison dans I’m Only Sleeping a été l’un des bénéficiaires de ce processus.

La technique était cependant quelque peu raffinée, car Harrison a délibérément conçu un solo qui, selon lui, sonnerait bien à l’envers, puis a demandé à George Martin de le transcrire à l’envers. Ce qui a suivi a été une session épuisante de neuf heures au cours de laquelle Martin a conduit Harrison minutieusement à travers la notation inversée jusqu’à ce qu’il ait raison.

«Je peux encore imaginer George penché sur sa guitare pendant des heures», écrivait Emerick en 2006, «des écouteurs serrés, les sourcils plissés de concentration.

Quand il a finalement réussi à jouer le solo, il a été inversé avant d’être inséré dans la piste. Eleanor Rigby, commencée le 28 avril, était une histoire très différente. Le créateur de tubes folk-rock Donovan, l’un des proches voisins de McCartney, s’est souvenu d’un jour de ce printemps où le Beatle s’est présenté chez lui sans y être invité: «Il a frappé à la porte et a dit: ‘Que faites-vous?’ J’ai dit: ‘ Écrire des chansons. Qu’est-ce que tu fais? » J’écris des chansons aussi … ‘Il s’est assis et j’ai dit:’ D’accord, qu’est-ce que tu as? » Il a dit: ‘Eh bien, j’ai ça,’ et il a chanté ceci: ‘ Ola Na Tunjee / Souffler son esprit dans le noir avec une pipe pleine d’argile. »

Chantez ces mots dans votre tête sur l’air d’Eleanor Rigby et il est facile de voir où Paul allait. Il a toujours considéré la mélodie comme l’élément le plus important d’une chanson et a souvent essayé différents mots avant de s’installer sur une version finale (célèbre, Yesterday s’appelait Scrambled Eggs pendant plusieurs semaines). Il n’y a pas de compte rendu définitif de la façon dont il est passé de « Ola Na Tunjee » à « Eleanor Rigby », mais la version de McCartney affirme qu’il a combiné le prénom de l’amie actrice Eleanor Bron avec un signe qu’il a vu à Bristol, des marchands de vin publicitaires Rigby And Evens Ltd .

Plus curieusement, cependant, il y a une pierre tombale de 1939 portant le nom d’Eleanor Rigby dans le cimetière Saint-Pierre de Woolton, à quelques mètres de la salle où Lennon et McCartney ont joué ensemble pour la première fois en 1957. McCartney lui-même a reconnu qu’il aurait pu voir cette pierre comme un adolescent, et sans le savoir déterré de son subconscient tout en travaillant sur la chanson.

Une fois qu’il a eu le nom et le contour lyrique, les autres ont aidé à reconstituer le reste, mais dans la version finale, seules les voix de McCartney, Lennon et Harrison sont entendues, soutenues par une paire de quatuors à cordes, arrangés impeccablement par Martin. En réponse à McCartney demandant si les cordes pouvaient sonner plus «mordantes», Emerick a de nouveau utilisé le micro rapproché, cette fois avec un micro séparé sur chaque instrument. Le résultat a été une amélioration spectaculaire de la définition sonore – des cordes riches et résonnantes avec une clarté avant et centrale jamais vue auparavant.

Un autre flirt avec le monde classique a eu lieu lors de l’enregistrement de For No One, qui a débuté le 9 mai. Il avait commencé sa vie en mars sous le nom de Why Did It Die, une chanson de McCartney composée dans un chalet d’une station de ski des Alpes suisses après une dispute avec sa petite amie de l’époque Jane Asher. Ni Lennon ni Harrison n’ont participé à l’enregistrement, sur lequel McCartney a joué du piano, du clavicorde et de la basse, avec Ringo à la batterie et au tambourin.

«Parfois, nous avons une idée pour un nouveau type d’instrumentation, en particulier pour les solos», a déclaré McCartney. «J’étais intéressé par le cor français parce que c’était un instrument que j’ai toujours aimé depuis que j’étais enfant. C’est un son magnifique. Je suis donc allé voir George Martin et je lui ai dit: «Comment pouvons-nous y arriver?» Et il a dit: «Eh bien, laissez-moi avoir le meilleur parti.» »

Pour un prix de 50 £, Martin a demandé à Alan Civil, principal corniste du BBC Symphony Orchestra, qui se souvient: «Je pensais que la chanson s’appelait For Number One, parce que j’ai vu‘ For No One ’écrit. Quoi qu’il en soit, ils m’ont joué la cassette existante, qui était complète, et je pensais qu’elle avait été enregistrée dans un style musical plutôt mauvais, en ce qu’elle était «dans les fissures», ni en si bémol ni en si majeur. Cela a posé une certaine difficulté à accorder mon instrument.

La partie de cor de Civil a été construite par McCartney chantant la mélodie qu’il voulait à George Martin, qui l’a ensuite transcrite pour que Civil sightread. Mais ils ont sournoisement glissé dans un fa aigu, une note plus haute que la plage habituelle de l’instrument. «Alan leva les yeux de son bout de papier:« Euh, George? Je pense qu’il y a une erreur ici – vous avez un F élevé écrit », se souvient McCartney. «Puis George et moi avons dit:« Ouais », et nous lui avons souri. Et il savait ce que nous faisions et il l’a joué. Ces grands joueurs le feront.

Avec sa ligne de basse étrange et descendante, l’humeur discrète de résignation fatiguée de For No One offre un contraste saisissant avec les pistes expérimentales qui l’entourent.

Le 20 mai, le groupe a brièvement quitté les limites d’Abbey Road pour filmer des promotions pour Paperback Writer et Rain dans le parc de Chiswick House à l’ouest de Londres. Ils sont retournés au studio le 26 pour continuer la tradition d’inclure une chanson chantée par Ringo sur chaque album des Beatles.

McCartney rappelle ainsi les origines de Yellow Submarine: «J’étais allongé dans mon lit dans le grenier des Ashers… Je pensais à ça comme une chanson pour Ringo, alors je l’ai écrite comme pas trop variée dans la voix, puis j’ai commencé à faire une histoire, sorte d’un ancien marin disant aux jeunes enfants où il avait vécu.

Au cours de la même rencontre avec Donovan lorsque McCartney lui avait chanté Ola Na Tunjee, il l’a également chanté, dit Donovan, «une autre chanson à laquelle il manquait un couplet. C’était une toute petite partie, et je suis juste allé dans l’autre pièce et j’ai assemblé «ciel bleu, mer verte». Ils avaient toujours demandé de l’aide à d’autres personnes avec une ligne ou deux, alors j’ai aidé avec cette ligne.

Plusieurs personnes ont contribué des mots ici et là pour les paroles de Yellow Submarine. Une deuxième session d’enregistrement le 1er juin s’est transformée en une mini-fête avec des invités tels que les Rolling Stones Mick Jagger et Brian Jones, Marianne Faithfull, l’épouse de Harrison Pattie Boyd et un groupe d’employés d’Abbey Road, tous remettant des appareils bruyants, allant des chaînes. aux vieilles baignoires, draguées de la salle des trappes, une armoire sous les escaliers décrite par George Martin comme «remplie de sortes générales d’instruments à percussion». Yellow Submarine a même utilisé une ancienne caisse enregistreuse, qui a été réutilisée en 1973 par Pink Floyd for Money.

Inévitablement, au fil des ans, les critiques et les experts ont attribué une signification symbolique aux paroles de la chanson, parfois liées à la drogue, parfois sociopolitiques, mais McCartney est toujours resté catégorique sur le fait que «c’est un endroit heureux, c’est tout. Vous savez, c’était juste… Nous essayions d’écrire une chanson pour enfants. C’était l’idée de base. Et il n’ya rien de plus à lire que les paroles d’une chanson pour enfants. »

Ce qui n’est pas tout à fait le cas de Harrison’s I Want To Tell You, qui a été réalisé les 2 et 3 juin. Superficiellement, c’est une simple histoire d’un jeune homme avec la langue en présence d’une jolie fille, mais Harrison a révélé que c’était en fait sur «l’avalanche de pensées qui sont si difficiles à écrire, à dire ou à transmettre» causée par la prise de LSD. Sa stupéfaction acide ne l’empêchait pas cependant d’innover musicalement; la chanson comprend une rare utilisation de l’accord E7fl at9, avec lequel il était excessivement étouffé.

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était, Harrison a expliqué: «C’est un E7 avec un F sur le dessus joué au piano. J’en suis vraiment fier, car j’ai littéralement inventé cet accord… John l’a emprunté plus tard sur I Want You. »

Neil Innes, de la nouveauté, le Bonzo Dog DooDah Band (et plus tard The Rutles) se souvient très bien d’avoir enregistré une chanson de music-hall sans importance au Studio 1, au cours de laquelle il «s’est faufilé, dans le couloir à l’extérieur de leur studio, et j’ai pu entendre très clairement ce qu’ils faisaient. Ils travaillaient sur l’une des chansons de George, et c’était fantastique de l’écouter, en particulier ce F sur le E. »

À ce moment-là, Innes a réalisé à quel point il était en dehors de la ligue des Beatles sur le plan créatif. «Ensuite, j’ai dû retourner dans notre studio et enregistrer My Brother Makes The Noises For The Talkies.

Alors que les sessions Revolver touchaient à leur fin, du temps était passé au mixage et à l’overdubbing. Mais le 8 juin, ils ont passé le premier de deux jours à enregistrer Good Day Sunshine, que McCartney a décrit comme «un clin d’œil à Daydream de The Lovin’ Spoonful, la même sensation traditionnelle, presque trad-jazz ».

Ni aussi techniquement complexe ni aussi sophistiqué sur le plan musical que de nombreux autres morceaux de Revolver, il comprend néanmoins une supercherie de studio sous la forme du solo de piano honky-tonk de George Martin, qui a été enregistré lentement, puis accéléré pour lui donner un coup de pouce supplémentaire. . Il a fallu trois jours, du 14 au 16 juin, pour enregistrer le sublime Here, There And Everywhere, mais l’écriture, chez Lennon, à Weybridge, a été beaucoup plus rapide.

«Il a été écrit assez rapidement», se souvient McCartney, «au bord de la piscine de St George’s Hill, en attendant que John se réveille un matin.» Au moment où Lennon s’est réveillé, la chanson était presque complète, bien que McCartney admette que lorsqu’ils sont allés à l’intérieur pour la terminer, «John aurait pu aider avec quelques derniers mots».

La dernière chanson enregistrée pour Revolver était She Said She Said. Selon Lennon, il «a été écrit après un trip à l’acide à Los Angeles lors d’une pause dans les Beatles. [1965] tournée, où nous nous amusions avec les Byrds et plein de filles… Peter Fonda est venu quand nous étions sous acide et n’arrêtait pas de venir vers moi, assis à côté de moi et chuchotant: «Je sais ce que c’est que d’être mort. Il décrivait un trip à l’acide qu’il avait fait.

Les démos à domicile de Lennon révèlent qu’après avoir eu l’idée de base de la chanson, il l’a changé plusieurs fois, ajouté de nouvelles sections et demandé conseil à Harrison. Harrison se souvient que Lennon «avait des tas de morceaux, peut-être trois chansons, qui étaient inachevés, et j’ai fait des suggestions et je l’ai aidé à les travailler ensemble pour qu’ils deviennent une chanson finie».

Lennon n’était évidemment pas entièrement satisfait de She Said She Said, car ce n’était pas un prétendant sérieux pour Revolver jusqu’au dernier moment, quand ils ont réalisé qu’il s’agissait d’une chanson courte. Contrepoint acerbe au miel de Here, There And Everywhere, il a nécessité une séance de neuf heures le 21 juin, au cours de laquelle Harrison a joué de la basse parce que McCartney et Lennon s’étaient mêlés à une querelle. Une fois que cela, et donc l’album, a été fait, le producteur George Martin aurait soupiré: « Très bien, les garçons, je vais juste m’allonger. »

Dès le mixage de l’album, les Beatles ont joué trois dates en Allemagne, suivies d’une brève escapade en Extrême-Orient. Mais même sur la route, l’album était le plus important dans leur esprit. Le 26 juin, jour de leur concert à Hambourg, ils ont finalement décidé de lui donner un nom, rejetant des suggestions telles que Abracadabra, Four Sides Of The Eternal Triangle, Magic Circles, Pendulum et After Geography (le jokey de Ringo prend les Rolling Stones ‘Aftermath ). Le jeu de mots à plusieurs niveaux de Revolver a remporté la victoire, trouvant la faveur de tout le groupe.

Toujours pendant le voyage en Allemagne, à Essen le 25 juin, ils ont joué Got To Get You Into My Life pour le groupe de soutien Cliff Bennett And The Rebel Rousers. «Paul et John sont venus dans le vestiaire et nous ont fait entendre Got To Get You Into My Life», se souvient Bennett. «Ils pensaient que ce serait formidable pour nous à cause de tout le laiton. John a joué de sa guitare et Paul ‘dah-dah-dah’d les cuivres. Tout de suite, même comme ça, j’ai su que c’était génial pour nous.

Cliff Bennett et co. a enregistré la chanson à Abbey Road avec McCartney comme producteur. «Nous avons été fascinés par ce qu’il a fait», dit Bennett. «De nouvelles techniques comme mettre des limiteurs sur le piano, bourrer la couverture du piano à queue dans la grosse caisse pour obtenir ce son plat, des choses comme ça. En fait, je préférais le vieux son «ba-boom» d’une grosse caisse, mais nous l’avons accepté. »

À deux heures du matin, quand McCartney l’a appelé un jour, Bennett n’avait toujours pas fait son chant, alors ils se sont réunis de nouveau le lendemain matin. «Paul habitait juste le long de la route, alors il est arrivé en pyjama, en moquette et en veste par-dessus son haut de pyjama. Doit avoir marché au coin de la rue comme ça, ce que j’ai trouvé hilarant.

Revolver est sorti au Royaume-Uni le 5 août. Sur sa couverture, il y avait une œuvre d’art surréaliste en techniques mixtes de Klaus Voormann, le bassiste avec Manfred Mann et un ami des Beatles depuis leurs débuts à Hambourg. Ayant entendu Tomorrow Never Knows, Voormann avait décidé: «Ils étaient tellement avant-gardistes. J’ai pensé: «La couverture doit faire la même chose. Jusqu’où puis-je aller? À quel point cela peut-il être surréaliste et étrange? »

Son collage instantanément saisissant, en partie dessin au trait et en partie photographique, associe ingénieusement l’art moderne à la commercialisation. «Nous étions très heureux», s’est enthousiasmé McCartney. «Nous avons aimé la façon dont il y avait de petites choses qui sortaient des oreilles des gens, et comment il collait des choses à petite échelle alors que les dessins étaient à grande échelle. Il nous connaissait aussi assez bien pour nous capturer assez joliment dans les dessins. Nous avons été flattés.

Voormann a été payé 40 £ pour son travail, ce qui a réduit le manager des Beatles Brian Epstein aux larmes de joie en le voyant pour la première fois. Il a ensuite reçu le Grammy de la meilleure couverture d’album en 1966.

La version de Cliff Bennett de Got To Get You Into My Life est sortie le même jour que Revolver. La frénésie qui accompagnait tout nouvel album des Beatles signifiait que pratiquement tous ceux qui avaient la chance d’acquérir un test de pré-sortie se dirigeaient directement vers le studio le plus proche pour enregistrer l’un de ses morceaux. Ainsi, le 5 août a également vu la sortie de Here, There And Everywhere de The Fourmost, Good Day Sunshine de The Tremeloes, Tax Man de The Loose Ends et de deux versions de For No One, une de Marc Reid et une de Brian Withers.

Dans les semaines à venir, Cilla Black a sorti encore un autre For No One, tandis que Episode Six est allé pour Here, There And Everywhere. Curieusement, à part le single de Bennett, qui a culminé au n ° 6 au Royaume-Uni, aucune des autres versions n’a connu un succès notable, probablement parce que tant de personnes possédaient déjà l’album que l’achat d’une version inférieure semblait inutile.

L’impact commercial de Revolver a été immédiat, l’album en tête du classement britannique pendant sept semaines et du classement américain pendant six semaines. Culturellement, bien qu’il y ait eu des exemples antérieurs de musique psychédélique, principalement à San Francisco, Londres et New York, Revolver a ouvert les vannes et changé la pensée et les préférences chimiques des jeunes visionnaires du rock et de la pop du monde entier.

Il est difficile d’imaginer les carrières de Pink Floyd, Jimi Hendrix, The Doors et bien d’autres sans la piste tracée par Revolver. Même au-delà du monde de la musique, les Beatles peuvent désormais être considérés comme une force socio-économique.

Le 10 août, quelques jours à peine après la sortie de Revolver, la bourse américaine a vacillé car le prix des actions de leur label américain, Capitol Records, a fortement chuté. La raison en était que l’observation de Lennon selon laquelle les Beatles étaient désormais «plus populaires que Jésus» avait déclenché des interdictions et des incendies de disques des Beatles.

Bien sûr, avant trop longtemps, leur popularité se rétablissait, mais l’incident a montré clairement que l’industrie de la musique, et les Beatles eux-mêmes, étaient désormais de très grandes entreprises.