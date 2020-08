Comment masquer vos conversations WhatsApp sans les supprimer! | AP

Peut-être qu’il vous est arrivé que vous vouliez vous en débarrasser conversation WhatsApp juste pour un petit moment et ne pas être obligé de efface le, c’est pourquoi nous vous dirons comment continuer à lire.

WhatsApp est l’une des applications les plus utilisées ces dernières années car elle facilite la communication rapide avec d’autres personnes où qu’elles se trouvent, mais il y a des moments où, pour une raison quelconque, vous ne voulez pas voir le conversation de quelqu’un, nous avons donc une solution qui vous intéressera.

Dans cette note, nous expliquerons étape par étape comment cacher vos conversations dans WhatsApp sans que vous ayez besoin de les éliminer.

Peut-être avez-vous des conversations dans l’application que vous souhaitez garder secrètes et que personne d’autre ne peut les voir si vous entrez dans votre téléphone portable sans autorisation, mais vous allez maintenant apprendre à masquer une conversation, individuelle ou en groupe.

Et cette fois, vous n’aurez pas à vous inquiéter si vous avez Android ou IOS, car cette option peut être appliquée sur n’importe quel appareil.

Étapes pour cacher la conversation:

Choisissez la conversation que vous souhaitez masquer et maintenez-la enfoncée.

Les options pour marquer comme non lu, archiver, couper le son et quitter le groupe (au cas où il s’agit d’une conversation de groupe) apparaîtront.

Choisissez l’option d’archivage.

La conversation disparaîtra (sera archivée); cependant, lorsqu’un message vous parvient dans cette conversation, il sera automatiquement désarchivé.

Si vous voulez voir vos conversations cachées, vous devez aller dans « chats archivés », dans le cas d’Android vous trouverez cette option au bas des conversations actives et vous verrez le dossier appelé « Archivé« , tandis que dans IOS vous trouvez le dossier au-dessus de » liste de diffusion « et » créer des groupes « .

Une fois que vous archivez une conversation dans l’application de messagerie, elle ne sera plus visible dans vos discussions et disparaîtra de la partie visible de l’application, c’est donc un bon moyen de la sauvegarder sans la supprimer.

Il est à noter que le dépôt d’un conversation cela peut vous aider si vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre voie des informations sensibles.

Il ne fait aucun doute que l’application de WhatsApp Il contient de nombreuses astuces que vous ne connaissez probablement pas, mais ici, à Show News, nous vous tenons constamment informé de quelques astuces que vous pouvez utiliser ou des astuces que vous pouvez suivre pour améliorer son fonctionnement.

D’autre part, une fonction sur le point d’entrer dans l’application a été récemment dévoilée, ce qui vous permettra d’envoyer des messages sans avoir besoin d’être connecté à Internet, ce qui sera très utile à la fois sur le lieu de travail et dans le personnel, car que souvent, nous devons envoyer un message et nous nous trouvons dans un endroit sans signal ou nous avons manqué de données, quelque chose qui arrive plus que vous ne le pensez.

Selon WABetaInfo, cette possibilité est en plein développement mais devrait être disponible avant la fin de l’année.

Une chose très importante à l’intérieur WhatsApp est le traitement des données personnelles, car cela peut être quelque peu dangereux car bien qu’ils nous assurent qu’elle est totalement sûre, il se peut qu’en réalité ce ne soit pas le cas et maintenant, si cette nouvelle fonction est effectuée, vous devrez être plus prudent avec vos informations.

Pour éviter de tomber dans les escroqueries, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants:

Ne partagez jamais d’informations personnelles via l’application de messagerie.

Ne partagez pas vos coordonnées bancaires.

WhatsApp ne vous demandera jamais d’informations via sa plateforme

Ne donnez pas vos informations personnelles si elles sont demandées

Si vous recevez un code de vérification WhatsApp sur votre téléphone portable et que vous ne l’avez pas demandé, ne le donnez à personne et supprimez le message si nécessaire.

