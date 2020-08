Alors que New York se prépare à la reprise progressive de la production télévisuelle et cinématographique le mois prochain, la chef du divertissement de la ville continue de se concentrer sur les efforts visant à aider le secteur de Broadway et des événements en direct, qui est toujours confronté à un chemin incertain vers la reprise.

Dans le dernier épisode du podcast Variety «Strictly Business», Anne del Castillo, commissaire du bureau du maire des médias et du divertissement, déclare que la télévision et le cinéma sont sur le point de revenir sur les scènes sonores à l’automne. MOME est impliqué dans les efforts au niveau des États et au niveau fédéral pour plaider en faveur d’une assistance spécifique pour ces communautés durement touchées.

«Il a été très difficile de voir ces industries qui sont vraiment si définitives de la ville de New York juste (luttant) pour trouver une voie à suivre», dit del Castillo. «Nous essayons de les aider à trouver cette voie dans toutes les limites créées par la crise sanitaire et la crise économique.»

Mais après avoir perdu autant de recettes fiscales provenant de l’activité de production, il n’y a aucun moyen pour NYC d’avoir des fonds à distribuer. Tout renflouement de Broadway «nécessiterait un soutien beaucoup plus important de la part de notre gouvernement fédéral que nous préconisons activement.»

Pour ramener le cinéma et la télévision de manière significative, les plus grandes entités de production ont élaboré leurs propres lignes directrices sur la façon dont la distanciation sociale fonctionnera sur les plateaux et sur les lieux. Après que des groupes industriels des deux côtes aient élaboré des livres blancs pour présenter les protocoles de protection COVID-19 le mois dernier, les producteurs et d’autres ont travaillé avec des guildes pour affiner les plans pour tout, des contrôles de température aux portions emballées individuellement sur la table des services d’artisanat.

«Tout le monde attendait les conseils», dit-elle. «Maintenant, nous parlons vraiment aux séries télévisées et aux producteurs de films pour savoir comment, quand et où ils veulent revenir. Nous verrons bientôt certaines activités commencer, mais l’essentiel reviendra vraiment en septembre. »

Le tournage sur place dans les rues de New York sera probablement plus éloigné – en partie parce que de nombreux restaurants prennent de la place dans les rues et les trottoirs pour offrir des repas en plein air, a-t-elle déclaré.

Au moment où la crise du COVID-19 a frappé, il y avait 35 séries télévisées actives non actualisées en cours de tournage dans la ville. Ce sera une lente construction pour revenir à ce niveau. « Je ne pense pas que nous allons les voir tous les 35 rouler en même temps – ce serait tout un défi », a déclaré del Castillo.

«C’est une raison de plus pour laquelle nous essayons de nous assurer que les choses fonctionnent et qu’elles sont en sécurité», a déclaré del Castillo. «Une fois que cela a commencé, il est important que cela continue vraiment. Nous ne voulons pas d’arrêts ultérieurs. »

«Strictly Business» est le podcast hebdomadaire de Variety qui présente des conversations avec des leaders de l’industrie sur les affaires des médias et du divertissement. Un nouvel épisode fait ses débuts chaque mercredi et peut être téléchargé sur iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher et SoundCloud.