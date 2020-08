Pokémon

Pokémon Go est actuellement au milieu de son dernier Ultra Unlock pour août nommé Semaine Unova. Cet événement de sept jours offre aux joueurs la possibilité d’attraper un Roggenrola brillant, mais il a également ajouté de nouvelles créatures de la région d’Unova, y compris Cottonee. Vous découvrirez ici comment obtenir Cottonee et le transformer en Whimsicott avant la fin de la semaine Unova de Pokémon Go.

En dehors de la semaine Unova, les candidats votants pour les journées communautaires de septembre et octobre pour Pokémon Go ont été révélés. Les candidats sont Charmander, Caterpie, Grimer et Porygon, et les fans pourront voter pour les créatures pour lesquelles ils veulent attirer l’attention en septembre et octobre.

Cependant, avant ces mois, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir Cottonee et le transformer en Whimsicott avant la fin de la semaine Unova.

POKÉMON GO: Où trouver et attraper du bouffalant depuis New York

Comment attraper Cottonee dans Pokémon Go

Vous avez la possibilité d’attraper et d’attraper Cottonee dans Pokémon Go pendant la semaine Unova.

Avant la fin de la semaine Unova le 21 août à 21h00 BST, les joueurs de Pokémon Go auront de meilleures chances de rencontrer Cottonee in the Wild.

D’autres nouvelles créatures de la région d’Unova qui peuvent être rencontrées dans la nature incluent Sewaddle et Emolga.

En plus d’avoir des taux de frai accrus pour apparaître dans la nature, Cottonee, Emolga et Sewaddle peuvent également éclore à partir d’oeufs de 7 km.

Pokémon Go: Comment faire évoluer Cottonee en Whimsicott

Vous avez besoin de 50 bonbons pour faire évoluer Cottonee en Whimsicott dans Pokémon Go.

Cependant, en plus de 50 de ses bonbons, les joueurs de Pokémon Go ont également besoin de l’élément d’évolution Sun Stone pour compléter la transformation de Cottonee en Whimsicott.

Originaires de la région d’Unova, les deux créatures sont de type herbe et fée avec une vulnérabilité majeure aux attaques de poison.

SEMAINE UNOVA: Comment attraper Oshawott et Snivy dans Pokémon Go

Ils peuvent être obtenus pendant la semaine Unova, c’est donc votre meilleure chance de les ajouter à votre collection.

Dans d’autres nouvelles, Pokémon Go Unova Week: Comment obtenir Cottonee et le transformer en Whimsicott