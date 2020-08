La qualité de votre connexion est l’une des choses les plus importantes dans ce monde et pour beaucoup, avoir leur connexion exposée peut faire unQuelqu’un se connecte à votre WiFi sans votre consentement et pour cela nous avons la possibilité de rendre notre Internet invisible et voici comment vous pouvez le faire.

Nous recommandons: Ils accusent le métro de voler des données via le réseau WiFi gratuit

Il Service Set Identifies (SSID) est la façon dont nous pouvons voir les connexions Internet lorsque nous effectuons une recherche via WiFi. Tous ces noms, qui sont bien sûr modifiables, peuvent également être masqués, bien que l’option par défaut dans chaque routeur soit qu’il soit actif.

Masquer le SSID de votre connexion Internet n’affecte en rien les performances de votre réseau, la seule chose qui se produira est que cela ne peut être accessible que pour les personnes qui connaissent le nom spécifique de votre connexion pour y accéder, nous vous recommandons donc également de changer le nom et de configurer à nouveau lorsque vous masquez le réseau.

« />

Maintenant oui, ce sont les étapes à suivre pour masquer votre réseau:

Vous devez entrer les paramètres du routeur accès via une adresse IP à l’adresse que le fabricant de votre routeur établit pour cela. Le moyen de le savoir est assez simple. Ouvrez simplement le CMD depuis votre PC (sous Windows, évidemment) et tapez « ipconfig »Une fois que vous avez donné Entrée à cette commande, toutes les données sur votre connexion Internet apparaîtront.

Après avoir entré l’adresse IP dans votre navigateur Web de confiance, vous devrez entrer avec les informations d’identification de l’utilisateur qui sont déterminées par le même fabricant. Dans presque tous les cas, les informations d’identification sont « admin » pour le nom d’utilisateur et le mot de passe.

Une fois à l’intérieur, vous pouvez trouver le menu des réseaux sans fil et là, vous trouverez le menu qui fait référence au SSID.

Aussi simple que de cliquer, simplement sélectionnez l’option pour masquer le SSID. Après avoir sélectionné, appliquez simplement les modifications.

Une fois que vous avez fait cela il n’y aura aucun moyen de le trouver lors de la recherche de réseaux WiFi à partir de n’importe quel appareil. Pour vous connecter, vous devrez le faire en recherchant spécifiquement le réseau et en saisissant correctement ses informations d’identification.

« />