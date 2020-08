Les responsables de l’État et les agences fédérales sonnent l’alarme concernant une nouvelle escroquerie téléphonique: des appelants se faisant passer pour des traqueurs de contact COVID-19 et essayant d’obtenir des informations de carte de crédit ou de compte bancaire auprès de victimes sans méfiance.

Il semble que les escrocs profitent d’une véritable intervention de santé publique indispensable pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus: la recherche des contacts.

Dans une de ces escroqueries, détaillée dans l’avertissement d’un procureur général du Montana, les escrocs disent à leurs victimes: « J’appelle du département de la santé local pour leur faire savoir que vous avez été en contact avec quelqu’un qui a COVID-19. » Ils demandent ensuite des informations de carte de crédit «avant de continuer».

Ne soyez pas dupe. Les traqueurs de contacts légitimes ne demandent pas de paiements ou ne recherchent pas d’autres informations financières, avertissent les défenseurs des consommateurs et les responsables.

«Cela ne fait pas du tout partie du processus», a déclaré Crystal Watson, chercheuse principale au Johns Hopkins Center for Health Security. « Personne ne doit donner des informations bancaires ou de carte de crédit. »

Les vrais trackers de contact fonctionnent généralement pour les services de santé. Ils contactent les patients qui ont été testés positifs au COVID pour poser des questions sur leurs symptômes et les aider à s’isoler jusqu’à ce qu’ils soient exempts de virus, et déterminer quels amis, voisins, collègues ou connaissances peuvent avoir été proches dans les jours précédant ou suivant le test. du coronavirus.

Les trackers recherchent donc ces contacts dans une course contre la montre, en espérant que ces personnes seront également mises en quarantaine.

Cet outil de santé publique éprouvé – avec le lavage des mains, le port d’un masque en public et le maintien d’une distance physique de 6 pieds entre les personnes à l’extérieur de la maison – est l’une des rares stratégies disponibles pour ralentir la propagation du virus tout en les scientifiques recherchent des traitements et des vaccins potentiels.

La recherche légitime des contacts est largement répandue dans certaines régions, telles que le district de Columbia et Hawaï, et a été reconnue pour avoir aidé des pays comme la Nouvelle-Zélande et Taiwan à contenir le virus.

Mais avec ce succès viennent aussi les profiteurs. La Federal Trade Commission (FTC), le ministère de la Justice et le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que le Better Business Bureau, les forces de l’ordre et les responsables de la santé à travers le pays, ont émis des alertes aux consommateurs sur les personnes sans des scrupules qui ne sont pas affiliés aux services de santé et qui utilisent le téléphone. appels, SMS ou e-mails pour obtenir des informations personnelles de leurs victimes.

Qu’est-ce qui différencie un vrai appel d’un faux? D’une part, les appels de trace légitimes peuvent être précédés d’un message texte, informant les patients d’un appel à venir du service de santé.

Ensuite, lors de cet appel initial, le traqueur légitime cherche à confirmer une adresse et une date de naissance, surtout si vous êtes un patient COVID positif, a déclaré Watson.

« Ils vous demandent votre identité pour vous assurer que vous êtes bien la personne avec laquelle ils essaient de communiquer afin de ne pas révéler des informations potentiellement privées à la mauvaise personne », a-t-il ajouté.

Les trackers peuvent également aider les personnes qui doivent s’isoler ou se mettre en quarantaine à les connecter à des ressources, telles que la livraison de nourriture ou de médicaments.

«Certains peuvent même vous fournir un endroit à l’extérieur de la maison pour vous mettre en quarantaine en toute sécurité» si, par exemple, vous vivez dans une maison multigénérationnelle sans la possibilité d’avoir une chambre ou une salle de bain séparée, a déclaré Watson.

À la fin de l’appel, le tracker peut vous demander s’il peut vous appeler ou vous envoyer un SMS dans les prochains jours pour vérifier la progression des symptômes.

À quoi devez-vous faire attention?

Soyez préoccupé si vous recevez un message texte initial vous demandant de cliquer sur un lien, qui pourrait être du spam et de télécharger un logiciel sur votre téléphone, a averti la FTC en mai.

« Contrairement à un SMS légitime d’un service de santé, qui veut juste vous faire savoir qu’il vous appellera, ce message comprend un lien sur lequel cliquer », a déclaré l’agence.

Une autre alerte rouge claire: s’ils demandent votre numéro de sécurité sociale. Les trackers de contact dans la plupart des régions ne le demandent pas, pas plus que votre statut d’immigration ou financier.

Aussi, soyez prudent si des noms de patients COVID sont fournis.

« Un traqueur de contact autorisé ne révélera pas l’identité de la personne qui a été testée positive », a déclaré le bureau du procureur général du Wisconsin dans un communiqué avertissant les consommateurs des escroqueries. Autre astuce: faites quelques recherches avant de répondre.

«Chaque fois que quelqu’un demande des informations, vous devez vous inquiéter de qui il s’agit», a déclaré le Dr Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association. «S’ils sont légitimes, vous pouvez dire« Dites-moi votre nom et votre numéro de téléphone »et vous pouvez toujours les rappeler» après vérification.

L’identifiant de l’appelant indique-t-il que l’appel provenait d’un service de santé? Certains États incluent cette information. Par exemple, les appels de Virginie proviennent de «l’équipe VDH COVID».

«Les escrocs préfèrent profiter de personnes qui peuvent être plus confiantes, seules ou qui peuvent réagir par confusion ou peur», a déclaré le secrétaire de la région de Pennsylvanie pour le vieillissement, Robert Torres, dans un communiqué de presse du 12 août. « Il est important qu’ils restent attentifs à tout contact de toute personne qui s’identifie comme traqueur de contact et ne fournit aucune information personnelle tant qu’elle n’est pas sûre que la personne est légitime. »

Et enfin, si vous pensez qu’un escroc vous a contacté (par téléphone, e-mail ou SMS), signalez-le à des agences, telles que le bureau de votre procureur général.

«Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose», a déclaré le procureur général de Californie Xavier Becerra dans une récente alerte aux consommateurs émise par son bureau. « Nous travaillons pour retrouver ces imposteurs. »

KHN (Kaiser Health News) est un service d’information à but non lucratif qui couvre des sujets liés à la santé. Il s’agit d’un programme éditorialement indépendant de la KFF (Kaiser Family Foundation) qui n’est pas lié à Kaiser Permanente.