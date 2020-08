Freddy Krueger de la franchise Nightmare on Elm Street a semé la peur dans le cœur de millions de fans d’horreur, ce qui est ironique car il a été inspiré par quelque chose de mignon et de câlin. D’une manière ou d’une autre, un chat a réussi à inspirer l’une des plus grandes icônes d’horreur du cinéma. Fait intéressant, le réalisateur Wes Craven a ressenti l’aspect du look de Freddy qui était inspiré par un chat puisé dans les «peurs primitives» de l’humanité.

Un cosplayeur habillé en Freddy Krueger | Daniel Zuchnik / .

Comment Wes Craven a intégré les «peurs primales» à la conception de Freddy Krueger

Le gant de rasoir de Freddy est devenu l’une des images les plus emblématiques de l’histoire de l’horreur. Bien que le gant de rasoir soit célèbre, il a des origines modestes. Plus précisément, le livre du vendredi 13 rapporte que Craven a vu son chat griffer son canapé une nuit et ce moment a inspiré le gant de Freddy. Craven voulait que le gant joue sur les peurs primordiales de l’humanité.

« Une partie de cela était un objectif objectif de rendre le personnage mémorable car il semble que chaque personnage qui a réussi a eu une sorte d’arme unique, que ce soit une scie à chaîne ou une machette, etc. », a déclaré Craven. «Je cherchais également une peur primitive qui est ancrée dans le subconscient des gens de toutes les cultures. … [One] est la griffe d’un animal, comme un tigre à dents de sabre qui atteint ses énormes crochets. J’ai transposé cela dans une main humaine.

La bande-annonce de A Nightmare on Elm Street

EN RELATION: Pourquoi toutes vos théories À propos de «The Shining» sont faux

Craven a réalisé le film original Nightmare, qui a présenté Freddy au monde. Craven réalisera plus tard un autre film de la série: New Nightmare de Wes Craven. Dans ce dernier film, Freddy compare l’attaque d’une de ses victimes à l’écorchage d’un chat. Cela pourrait être une référence à l’origine féline du gant de Freddy ou une simple coïncidence.

La création du gant original de «A Nightmare on Elm Street» et pourquoi il a disparu

Dans le premier scénario de A Nightmare on Elm Street, les lames du gant de Freddy étaient des couteaux de pêche. Jim Doyle a créé la griffe après avoir trouvé un certain nombre de couteaux. Craven lui a demandé de donner l’impression que le gant avait été créé par quelqu’un avec «les compétences d’un chaudronnier» – une demande appropriée, étant donné que Freddy traîne beaucoup autour des chaudières.

Robert Englund comme Freddy Krueger | Denise Truscello / WireImage

EN RELATION: «The Shining» concerne-t-il vraiment l’histoire amérindienne?

Le gant original est un accessoire de film extrêmement célèbre. Cependant, pendant de nombreuses années, sa localisation était inconnue. Selon Bloody Disgusting, une rumeur a circulé selon laquelle un membre d’équipage de A Nightmare on Elm Street a volé le gant d’origine. Selon une autre rumeur, le gant original est apparu dans la comédie d’horreur culte Evil Dead 2. Robert Englund, l’acteur qui a à l’origine incarné Freddy, a révélé qui avait revendiqué le gant dans une interview en 2017.

Le gant original m’a été donné par Wes pour des prises de vue sur [A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge], dans une petite scène de MTV sur Santa Monica Blvd à Hollywood », a déclaré Englund à Bloody Disgusting. «J’ai volé le vrai gant. … Je l’ai bourré et je l’ai souligné en néon rouge et vert, et je l’ai fait flotter dans une boîte en plexiglas, et je l’ai donné à mon agent. Il ne le rendra pas! »