Commentaires de la reine Elizabeth, révélés par Meghan et Harry | .

Les nouvelles révélations de Meghan et Harry Ils ont surpris tout le monde, pour la première fois les Sussex parlent de la reine Elizabeth après son départ de Megxit.

Lors d’une récente réunion qui Meghan et Harry ils se sont disputés avec les dirigeants du Commonwealth. changé le ton de leur discours et abordé le sujet du monarque britannique Isabel II.

Les Sussex ont tenu une réunion virtuelle mercredi avec certains des dirigeants du Queen Commonwealth Trust, c’est à ce moment-là que l’ancienne actrice, Meghan Markle a révélé qu’il «ne savait rien» de l’organisation, jusqu’à ce qu’il rejoigne la famille royale en 2017.

Cependant, ce qui a le plus retenu l’attention, c’est la façon dont le couple royal se référait à la reine tout le temps. Isabel II.

Des jeunes de partout dans le Commonwealth posent une question, ils proposent toujours une solution, et je pense que c’est tellement inspirant et pourquoi je suis incroyablement fier de pouvoir travailler au Queen Commonwealth Trust, car c’est une continuation de l’héritage de leur grand-mère. [la reina Isabel]”A déclaré Meghan lors de la réunion.

A cette occasion, l’organisation avait une opinion très différente du «couple royal», comme ils l’ont souligné, tous deux «aimants» avec le QCT.

Contrairement à la dernière réunion tenue par les ducs de Sussex avec les dirigeants de l’organisation, dans laquelle ils ont indiqué qu’ils auraient été sévèrement critiqués pour avoir fait référence de manière quelque peu agressive, en disant:

L’histoire du Commonwealth devait être connue, même si elle était inconfortable. Un tel commentaire aurait suscité plus de critiques, le considérant comme un at @ que l’Empire britannique.

A cette occasion, son attitude était totalement différente, soulignant le grand travail du monarque, Isabel, 94 lorsqu’il a assumé la responsabilité qu’implique cette organisation.

«Personne n’aurait pu prédire comment le monde allait changer en si peu de temps, en particulier avec le monde numérique. Mais à votre écoute, connaissant le large spectre qui entoure le QCT, vous êtes la définition du Commonwealth du 21e siècle et ce que cela signifie d’en faire partie. Vous défendez l’égalité, le respect mutuel et la justice, et je pense que c’est quelque chose dont tout le monde devrait être très fier », a déclaré Harry.

Cette semaine, nous avons été rejoints par de jeunes dirigeants de #TeamQCT et du duc et de la duchesse de Sussex, président et vice-président de QCT, pour explorer comment les jeunes réinitialisent le monde numérique pour de bon et conduisent un changement positif de masse à l’échelle mondiale. . Le duc et la duchesse ont été rejoints par @Brightonkaoma, fondateur de la Fondation Agents of Change en Zambie; @hunterj, fondateur de @themancave_aus en Australie; Rosie Thomas, co-fondatrice de @projectrockit en Australie; et @veekativhu, Study & Empowerment YouTuber et fondateur de «Empowered by Vee». La discussion a été présidée par le directeur général de QCT, Nicola Brentnall. Pour regarder la discussion complète, cliquez simplement sur le lien dans notre bio #TeamQCT. . . #queenscommonwealthtrust #inspiredaily #inspireyouth #youngleaders #changemakers #youngpeople #socialmedia #digitalworld #digitalforgood #socialforgood Un message partagé par Queen’s Commonwealth Trust (@queens_commonwealth_trust) le 20 août 2020 à 16h00 PDT

Il faut se rappeler que le couple, Meghan et Harry, qui se sont actuellement installés dans leur nouvelle propriété de 14 millions de dollars d’où ils ont passé l’appel vidéo, se référant à tout moment au monarque comme « grand-mère » sur un ton aimant.

Ce changement s’est produit juste une semaine après que le couple a publié sa nouvelle biographie: « Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family », la biographie non autorisée dans laquelle les anciens membres de la famille royale ont révélé de nombreux détails jusqu’à maintenant inconnu de son temps dans la famille royale, ainsi que de son indépendance de la royauté.

Il faut également mentionner qu’en 2018, le prince Charles a nommé Harry en tant que successeur dans le Commonwealth, le monarque britannique continue d’être le propriétaire de ladite organisation.

Dans ladite conversation, Meghan Il a profité de cet espace pour aborder l’une des problématiques qui suscitent tant d’inquiétude comme la «santé mentale» ainsi que pour les ducs de Cambridge, bien qu’au début de 2019 chacun travaille séparément.