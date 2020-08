First Artists Management, l’agence de talent basée à Los Angeles spécialisée dans les compositeurs et les superviseurs musicaux, étend ses opérations en ouvrant un bureau à Londres et en embauchant deux nouveaux agents partenaires.

Hamish Duff rejoint First Artists de la société indépendante de gestion et d’édition Involved Productions. Il dirigera le bureau de Londres et supervisera toutes les opérations au Royaume-Uni et en Europe, «créant une approche transatlantique de la représentation», a déclaré le fondateur de First Artists, Vasi Vangelos.

Duff rejoint First Artists avec ses clients, dont Solomon Gray, Clark, Alex Baranowski, Will Gregory, Blanck Mass, Hannah Peel, Nico Casal et The Grandbrothers. On pense que c’est la première grande agence de compositeurs américaine à établir un bureau à l’étranger.

Sabrina Hutchinson rejoindra également Vangelos et son fils Alexander Vangelos dans le bureau de Los Angeles. Hutchinson a fondé la société de publicité de divertissement Defiant Public Relations en 2011, spécialisée dans les clients et les événements sonores et musicaux. Sa liste comprenait les compositeurs Rolfe Kent, Gordy Haab, Bear McCreary, Blake Neely, Christopher Young et Joshua Mosley. Haab et Mosley la rejoignent à First Artists.

Vasi Vangelos a ajouté: «Nous sommes très enthousiasmés par les changements au sein de notre agence et par l’incroyable équipe que nous avons constituée. Notre nouveau bureau de Londres nous donne l’opportunité de mieux accompagner nos clients européens et d’offrir à nos clients basés aux États-Unis une opportunité accrue sur le marché européen. »

Fondée en 2003, la liste de First Artists Management comprend une liste variée de compositeurs primés aux Oscars, Grammy et Golden Globe, parmi lesquels: Carter Burwell, Craig Armstrong, David Arnold, Stanley Clarke, Rolfe Kent, John Ottman, Antonio Sanchez, Javier Navarette et Vangelis et autres.