Dans une séquence d’événements bizarres, la star de TikTok, Addison Rae, a déclaré vendredi que son compte avait été piraté – puis avait été temporairement désactivé – avant d’être restauré quelques heures plus tard.

Un hacker inconnu (ou des hackers) a pris le contrôle de la poignée TikTok de Rae, qui compte 55,5 millions d’abonnés, et a changé le nom du compte en «joeandzak1» et a mis à jour sa biographie avec le message cryptique «plugwalkjoe zak n crippin». TikTok a temporairement interdit le compte de Rae pour violation des directives de la communauté, selon le compte The Tiktok Shaderoom sur Instagram.

Rae, dont le nom complet est Addison Rae Easterling, a tweeté à propos de l’incident à 20 h 37 HE le 14 août, en disant: «mon tiktok est piraté :(» Elle est la deuxième créatrice la plus suivie sur TikTok, après Charli D «Amelio (79,5 millions d’abonnés).

Environ trois heures plus tard, @addisonre sur TikTok a été restauré, mais sans photo de profil ni biographie. Capitalisant sur l’intérêt des fans pour le piratage, Rae a tweeté plus tard: « Puisque je suis à la mode, tout le monde clique dessus !!!! » avec un lien vers une page sollicitant des dons pour diverses causes sociales.

Addison Rae est le TikTokker le plus rémunérateur, avec environ 5 millions de dollars pour la période de 12 mois se terminant en juin 2020, selon les estimations de Forbes. Le joueur de 19 ans a rejoint TikTok en juillet 2019, commençant (comme de nombreux créateurs de TikTok) en partageant des vidéos de danse sur les chansons tendances de la plateforme. Après avoir rapidement gagné un large public, elle a quitté Louisiana State U. pour s’installer à Los Angeles en tant que créatrice de TikTok à plein temps.

Addison Rae, originaire de Louisiane, a récemment lancé une série de podcasts exclusivement pour Spotify avec sa mère, Sheri Nicole, intitulée «Mama Knows Best». En outre, Rae porte la voix du personnage principal dans le film d’animation 3D «Spy Cat» («Marnie’s World»), dont la sortie est prévue pour septembre 2020. Elle est reprise par WME.

Pendant ce temps, l’avenir de TikTok est incertain: l’administration Trump oblige la société mère ByteDance à céder les actifs américains de TikTok d’ici le 12 novembre; l’application pourrait faire face à une interdiction de fait d’ici le 20 septembre si elle n’est pas vendue à un acheteur américain.