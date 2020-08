Six ans seulement après avoir emménagé, Advance Publications, la société holding derrière Conde Nast, tente de renégocier ou de résilier le bail de son siège social au 1 World Trade Center, selon des sources à Variety.

L’empire médiatique unique et tout-puissant – qui comprend des titres de magazines aussi prestigieux que The New Yorker, Vanity Fair et Vogue – a quitté son domicile de longue date au 4 Time Square en 2014. À l’époque, les dirigeants ont signé un contrat de 25 ans. bail pour 21 étages de bureaux de gratte-ciel dans le sud de Manhattan, une transaction immobilière d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars au fil du temps.

Au départ, ce pacte semblait être une bonne affaire pour un emplacement immobilier de premier ordre. Mais le coronavirus, qui a puni pour la publicité imprimée (en particulier les glaces qui dépendent des marques de luxe et de mode pour leurs revenus), a rendu les dures réalités du secteur des magazines plus sombres.

«Advance Publications est en discussion pour mettre le bail du One World Trade Center en conformité avec les conditions actuelles du marché et ses besoins permanents à cet endroit», a déclaré un porte-parole de la société. «Il envisage des solutions alternatives pour répondre à ces exigences.»

Ces «solutions alternatives» peuvent même racheter son bail en payant une fraction de ce qu’il doit, selon des initiés. Advance a tranquillement visité un espace possible à New York et ses environs ces dernières semaines. Pour l’instant, alors que le coronavirus a obligé de nombreuses publications à demander à leurs écrivains et éditeurs de déposer des histoires depuis chez eux, le bureau de Condé est en grande partie vide.

En avril, l’entreprise a institué des réductions de salaire et des congés pour son personnel de plus de 6 000 employés dans le monde. Un mois plus tard, en mai, Condé a été contraint de licencier environ 100 employés aux États-Unis.

Quel que soit le résultat, l’éditeur de magazines a décidé qu’il lui faudrait beaucoup moins d’espace de bureau à l’avenir. La semaine dernière, Stan Duncan, responsable mondial des ressources humaines de l’entreprise, a envoyé un e-mail aux employés de Condé, expliquant pourquoi certains d’entre eux avaient été invités à vider leurs bureaux alors qu’ils travaillaient à distance.

«Bien qu’il soit difficile d’estimer le moment exact où nous retournerons travailler régulièrement au bureau», lit-on dans le courriel, «nous savons que le travail à distance constituera une partie plus importante de notre future stratégie de main-d’œuvre. Sur la base des résultats de notre sondage, une majorité de notre équipe – plus de 70% – a exprimé son intérêt pour une forme de travail à distance flexible ou à temps plein. Nous travaillons sur les détails et le processus des accords de travail à distance à plus long terme, et nous aurons plus à partager sur le programme et comment postuler bientôt. »

L’e-mail a poursuivi: «C’est aussi pourquoi nos équipes sur quelques-uns de nos étages du 1WTC ont reçu une communication concernant le retrait de leurs effets personnels du bureau alors que nous commençons à planifier une disposition différente de l’espace pour s’adapter aux horaires de travail flexibles et mettre en œuvre des mesures de sécurité.»