La star de «Wonder Woman 1984» Connie Nielsen et «Doctor Who» Christopher Eccleston devraient jouer dans le drame psychologique «Close to Me», le premier drame en langue anglaise issu de la toute nouvelle opération britannique du Nordic Entertainment Group (NENT).

NENT Studios UK adapte le roman de l’auteur britannique Amanda Reynolds «Close to Me» dans une série éponyme en six épisodes qui fera ses débuts sur le streamer soutenu par NENT Group Viaplay dans les régions nordiques et baltiques en tant qu’original et diffusé au Royaume-Uni sur Channel 4, qui a acquis le projet.

La société mexicaine Dopamine, qui s’est récemment associée à NENT Studios UK pour des programmes scénarisés, servira de partenaire de coproduction de la série – une rare coproduction scénarisée en anglais pour une entreprise latino-américaine – tandis que NENT Studios UK distribuera le titre internationalement.

Le projet est une avancée majeure pour les efforts du groupe nordique NENT Group au Royaume-Uni, un marché clé pour les séries dramatiques scénarisées en Europe. Plus tôt cette année, la société a réorganisé sa branche de contenu, NENT Studios, pour se concentrer sur la production dramatique scénarisée à la fois pour la télévision et le cinéma, ainsi que sur la distribution. Cette campagne informe NENT Group de l’accent mis sur Viaplay, qui doit lancer environ 30 originaux cette année et vise une liste annuelle de 40 titres à partir de 2021.

«Close to Me», écrit par Angela Pell («Snow Cake», «Gifted»), raconte l’histoire de Jo Harding (Nielsen), une femme qui a une vie apparemment parfaite avec son partenaire (Eccleston) jusqu’à ce qu’une chute efface un année entière de sa mémoire. Alors qu’elle lutte pour reconstituer les événements, Jo découvre que sa vie était en fait loin d’être parfaite, avec quelqu’un essayant de lui cacher un terrible secret.

La série a été développée à l’origine par The Development Partnership et Great Point Media et fait partie du premier accord de TDP avec NENT Studios UK. .

TDP est également la société sœur de l’agence The Artists Partnership, qui représente à la fois les droits sous-jacents de «Close to Me» de Reynolds en plus de la star danoise Nielsen. Michael Samuels («The Windermere Children», «The Missing») est à bord pour réaliser, tandis que Gina Carter («Yardie») produira l’exécutif, aux côtés de Robert Taylor et Ed Clarke de TDP et Dave Clarke de NENT Studios UK

En plus de son rôle principal, Nielsen sera également productrice exécutive de l’émission. Ses crédits d’acteur incluent «Gladiator», «Mission to Mars», «The Hunted» et «Nymphomaniac». Elle apparaît également en tant que super-héros de DC Comics Hippolyta dans les films «Wonder Woman», «Justice League» et le prochain «Wonder Woman 1984».

Pendant ce temps, Eccleston, peut-être mieux connu pour son tour de 2005 en tant que neuvième Doctor Who dans la franchise relancée, reprendra le flambeau de Time Lord après 15 ans dans une nouvelle série audio de BBC Studios.

Richard Halliwell, PDG de NENT Studios UK, a déclaré: «« Close to Me »est un titre impressionnant pour diriger la liste de contenus originaux de NENT Studios UK et s’avérera sans aucun doute une excellente carte de visite pour la nouvelle entreprise.

«Nous développons actuellement une large gamme de projets scénarisés à haut volume, principalement pour Viaplay, et prévoyons d’annoncer de nouveaux feux verts au cours des prochains mois. Je pense que notre nouvelle activité est une proposition très attrayante, en particulier pour les producteurs et écrivains dramatiques britanniques, et j’encourage ceux qui ont de bonnes idées à entrer en contact », a déclaré Halliwell.

Robert Taylor, directeur général de The Development Partnership, a ajouté: «Nous avons vu l’énorme potentiel de développement du roman d’Amanda Reynolds dès que nous l’avons lu et Angela Pell a pris cette fondation et a écrit des scripts fantastiques qui amènent ce monde et ces personnages à la vie. Nous sommes ravis de travailler avec Channel 4 et Viaplay, ainsi qu’avec l’équipe incroyablement forte que nous avons réunie devant et derrière la caméra. »

Filippa Wallestam, directrice du contenu du groupe NENT, a déclaré: «Ce drame inventif, troublant et fascinant révèle la tromperie qui peut se trouver sous la surface d’une vie de famille apparemment parfaite. L’intrigue constamment tordue, le dialogue direct avec la caméra et la superbe bande-son indépendante attireront les téléspectateurs, tout en explorant un sujet rarement mis en évidence à l’écran – la crise de la quarantaine féminine. Connie Nielsen et Christopher Eccleston sont des talents extrêmement charismatiques et cette série pose une question à laquelle tout le monde peut s’identifier – que savons-nous vraiment de nous-mêmes et de nos proches?

«Close to Me» entre en production au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci.