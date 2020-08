Lors d’une apparition mercredi dernier (12 août) le SiriusXMde « Invasion virtuelle de Trunk Nation », Corey Taylor on lui a demandé quand il saura qu’il est temps pour lui de s’éloigner de NŒUD COULANT en raison du coût physique de jouer avec le groupe pendant tant d’années. Il a répondu: « C’est une bonne question. La réponse honnête est que je ne sais pas. Et honnêtement, c’est parce que j’essaie vraiment de rester en bonne santé, j’essaie de me garder propre.

« Je suis toujours aussi dans la musique extrême que je l’ai toujours été », a-t-il poursuivi. «C’est juste une facette de moi dans laquelle j’ai toujours été. Ce n’est jamais assez difficile, ce n’est jamais assez fou. Et parfois le groupe doit me calmer quand il s’agit de ce que j’écris. [Laughs]

« Je ne sais pas, mec. J’ai toujours dit que la seconde où je fais ça pour des raisons autres que ma passion absolue pour le faire, dès que ça change, c’est quand je le saurai. Et c’est honnêtement pourquoi j’ai toujours suivi mes passions et mes intérêts, et je ne me suis jamais permis de faire quoi que ce soit pour de l’argent, pour une pop bon marché, une célébrité bon marché – je n’ai jamais rien fait de ça. Je ne vais pas dire que je J’en suis fier, car c’est juste qui je suis.

« Mais il va sans dire que si j’arrive à l’âge où ce choix a de plus en plus de sens, je pense qu’il y a une partie de moi qui va absolument me retenir et être, comme, ‘Non. Non. Ce n’est pas qui tu Ce n’est pas ce que vous voulez faire. Vous devez marcher », at-il ajouté. «Et je pense qu’à ce moment-là, j’aurai accompli assez pour que je m’en sente d’accord. Cela ne veut pas dire que je vais arrêter de faire de la musique. Cela signifie simplement que je vais arrêter de faire un certain type de musique. Pour moi, je pense que j’aurai l’honnêteté de savoir et j’espère avoir le courage de le faire, car parfois c’est effrayant. «

De retour en mai 2019, Taylor a subi une intervention chirurgicale aux deux genoux et a récupéré à temps pour apparaître avec NŒUD COULANT sur « Jimmy Kimmel Live! » Il a également joué une exposition solo deux jours plus tard à Garden Grove, en Californie. Le mois suivant, NŒUD COULANT a joué son premier concert complet en deux ans et demi au Rockfest à Hyvinkää, en Finlande.

« Honnêtement, c’était déjà assez dur quand j’ai eu mes chirurgies au genou, » Corey Raconté « Invasion virtuelle de Trunk Nation ». « Sortir sur la route et faire ça a été assez difficile. J’étais, comme, » Oh, je devrais être bien. » Ensuite, je suis allé là-bas et je me suis dit: «C’était une mauvaise idée. [Laughs] Et ils ont seulement gratté le tissu cicatriciel – ils ne sont pas vraiment entrés là-dedans.

« Alors, oui, si je commence à être un peu trop cassé, je vais raccrocher le masque. »

Taylor sortira son premier album solo, « CMFT », le 2 octobre via Records du Roadrunner. Taylor a enregistré l’effort avec son groupe composé de Jason Christopher à la basse, Dustin Schoenhofer à la batterie, et Trône de Zach et Christian Martucci (PIERRE SOUR) à la guitare. Le LP a été achevé à Kevin Churkode Le studio d’enregistrement Hideout à Las Vegas avec le producteur Jay Ruston, qui a déjà travaillé avec ANTHRAX, PANTHÈRE EN ACIER et PIERRE SOUR, entre autres.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).