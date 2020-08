Cours à la télévision, Andrea Legarreta provoque des mèmes dans les réseaux | INSTAGRAM

Tout cela a commencé avec le secrétaire de l’éducation publique Esteban Moctezuma qui était en charge de faire l’annonce et de l’information la plus complète possible sur la façon dont les classes seront un guide télévisé ouvert dans lequel les enseignants seront accompagnés par des chefs de télévision pour donner les cours.

À ce moment-là, les utilisateurs ont rapidement commencé à imaginer quel pilote serait bon pour chaque sujet et Andrea Legarreta est rapidement devenu une tendance, grâce aux commentaires sur la supposée économie qu’il a faite et pour laquelle ils ont fait tant de mèmes à ce sujet.

En cherchant Andrea Legarreta sur Twitter, nous pouvons voir la tendance amusante qui montre une image d’Andrea Legarreta en tant qu’enseignante, un visage très tendre et lorsqu’elle était plus jeune, ce qui a fait beaucoup de grâce aux internautes qui ont commencé à imaginer des cours.

Certains utilisateurs ont même pris la tâche de choisir sujet par sujet Quel chef d’orchestre serait bon pour chacun plaçant Andrea bien sûr en économie Galilea Montijo en géographie pour être très mal placée, l’éducation civique a placé Laura Bozzo pour « ses relations avec les gens » et la liste continue.

En mathématiques, ils ont placé Carmen Salinas pour certains comptes qui ne se sont pas bien déroulés publiquement, en physique Jaime Maussan pour ses enquêtes paranormales, en anglais Sammy pour sa grande performance dans la « section impossible », où il a démontré sa grande formation professionnelle en anglais Gloria Trevi, pour être doué pour les courses, vous savez déjà ce qui s’est passé ici.

Enfin Anahí dans la cuisine pour ses grandes enfrijoladas et peut-être leur manquait-il Barbara de Regil en éducation physique.

Televisa diffusera des classes à distance. Géographie. – Galilea Montijo

Économie. – Andrea Legarreta

Citoyenneté. – Laura Bozzo

Matematiques. – Carmen Salinas

Physique. – Jaime Maussan

Anglais. – Samy

Enseignement professionnel. – Gloria Trevi

Cuisine. – Anahí – José Ernesto Diez Barroso Acevedo (@ oso3339)

12 août 2020

D’autres encore ont invoqué Pedrito Sola pour des cours de marketing, ce qui est le plus drôle, car nous nous souvenons tous de son erreur dans la publicité de mayonnaise et de la dernière erreur qu’il a eue dans la publicité pour c * rveza sans alcool, où ils l’ont surpris en train de grimacer derrière la caméra. .

Il y a beaucoup plus de mèmes et nous vous en laisserons ici: