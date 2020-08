Le célèbre bâtiment Sierra Towers de West Hollywood vient de perdre une lueur de sa puissance en étoile. Les registres de propriété révèlent que Courteney Cox a vendu l’une des deux unités adjacentes qu’elle possède dans le bâtiment de 31 étages, peut-être la tour la plus appréciée des célébrités de Los Angeles, pour 2,9 millions de dollars – 400000 $ de plus que ce qu’elle a payé pour la place en 2014.

L’accord a été conclu fin juillet, et l’acheteur est une entité liée à Angelique Soave, une mondaine de Los Angeles, fille du magnat de la gestion des déchets basé à Detroit, Tony Soave. Il y a trois ans, Soave a payé à Dame Joan Collins 4,4 millions de dollars pour un condo Sierra Towers à deux chambres. cette unité se trouve être juste à côté de celle qu’elle vient d’acquérir de Cox. Vraisemblablement, Soave dépensera une autre petite fortune pour réunir les anciens condos Collins et Cox, d’une valeur totale de 7,3 millions de dollars, en un pied-à-terre surdimensionné.

Parce que l’appartement du 25ème étage n’a jamais été sur le marché, les photos et les détails sont rares. Mais les dossiers fiscaux indiquent que la maison de 1 300 pieds carrés, 2,9 millions de dollars, ne comprend qu’une chambre et deux salles de bains, et est située du côté nord du bâtiment, offrant une vue sur les collines d’Hollywood en avion de ligne.

Cox continue de posséder une deuxième unité dans le bâtiment, celle-ci une configuration de deux chambres juste à côté de l’unité qu’elle vient de vendre. Et la superstar des «Amis» possède toujours son complexe de longue date sur la pittoresque Paradise Cove de Malibu, qui a été photographiée pour One Kings Lane en 2017.

Longtemps le plus haut bâtiment de la région, Sierra Towers chevauche la ligne entre Beverly Hills et WeHo et reste un exemple emblématique de l’architecture minimaliste des années 1960 à l’extérieur, bien que de nombreux propriétaires actuels du bâtiment aient mis à jour leurs unités pour une ère plus contemporaine. Ces résidents bénéficient d’une multitude de commodités qui ne se limitent pas à un centre de remise en forme, à un service de sécurité et de conciergerie 24h / 24 et 7j / 7, ainsi qu’à un personnel discret qui s’abstient de dénoncer excessivement.

En parlant de résidents et de noms, les anciens propriétaires de Sierra Towers ont des noms de grande puissance comme David Geffen, Sidney Poitier, Elton John et Cher. Les résidents actuels, quant à eux, comprennent tout le monde, de Mary Hart, Burt Sugarman, Sandra Bullock et Adam Sandler à Lily Collins et Kelly Osbourne, du milliardaire français Nicolas Berggruen et du développeur Bruce Makowsky à l’héritier de Twinkie Evan Metropoulos et au milliardaire de Hong Kong Karen Lo.