Dans la foulée de sa grande annonce de son départ de la radio satellite SiriusXM, le cousin Brucie Morrow a révélé mardi qu’il reviendrait à ses racines en animant la «Saturday Night Rock & Roll Party de Cousin Brucie» sur le 770 WABC à New York.

«Cela fait partie de l’un des mouvements les plus incroyables que j’ai jamais faits dans ma vie», a déclaré Morrow à Variety. «J’étais avec SiriusXM pendant 15 ans, et ce furent de bonnes années, mais j’avais le sentiment que je devais bouger. Je devrais faire quelque chose pour terminer ma carrière. Non pas que je finisse – j’ai beaucoup à faire.

Morrow, 84 ans, né à Brooklyn, lancera la prochaine phase de sa carrière radiophonique avec sa première émission le 5 septembre, avec une rediffusion spéciale deux jours plus tard le jour de la fête du Travail, a-t-il partagé. L’émission sera diffusée sur 77WABC et la station sœur WLIR-FM 107.1 à Hampton Bays, New York. Les deux stations appartiennent à Red Apple Media de John Catsimatidis, qui rendra également l’émission accessible aux fans via ses plates-formes de médias numériques pour la diffusion en continu sur des téléphones, des haut-parleurs intelligents et des ordinateurs.

Jusqu’à récemment, Cousin Brucie était entendu par des abonnés payants qui écoutaient ses émissions du mercredi et du samedi soir. Avant cela, il a occupé 1010 WINS, 660 WNBC et 101,1 WCBS-FM. Beaucoup de ses auditeurs remontent avec lui dans les années 1960, lorsqu’il a présenté les Beatles au Shea Stadium – «probablement l’un des moments les plus incroyables de ma vie», dit-il. «Je peux encore sentir l’électricité dans mon corps.»

Dans une interview avec Variety peu de temps après le coup de nouvelles, Morrow a partagé ses réflexions sur le déménagement, ce à quoi les fans peuvent s’attendre et à quel point il a raté les publicités.

VARIÉTÉ: Faire ce passage de SiriusXM à 770 WABC où tout a commencé est majeur… la plus grande nouvelle de la personnalité radio de l’été, pour beaucoup de gens.

MORROW: J’ai senti que je devais me remettre à la radio (terrestre). J’ai raté le public – les personnes qui ne pouvaient pas payer l’abonnement. Si vous regardez ma page Facebook, vous verrez. Je pense que toutes les autres mentions concernaient la radio WABC. La musique rock ‘n’ roll dans ma carrière a vraiment commencé à WABC.

Comment John Catsimatidis a-t-il orchestré votre retour à AM?

John est le monsieur qui a acheté WABC. Il m’écoutait toujours le samedi soir. Il conduisait la voiture avec sa femme et m’écoutait. Il avait l’habitude de demander des chansons. Alors lui et moi sommes devenus très amicaux au téléphone. Une partie très importante de la radio en direct est le téléphone… c’est ma connexion avec le public. Une chose a conduit à l’autre, et finalement le fils d’un pistolet a acheté la station. Et nous avons commencé à parler de «et si?» Et puis bien sûr, un jour nous avons signé sur la ligne pointillée. Je suis donc très intéressé par ce changement. Je vais reconstruire mon public, et ils sont très excités. Il a également une empreinte nationale; la station de radio diffuse partout. Ce sera donc une partie très importante de la conservation de ce que j’ai construit pendant 50 ans, et ce public dans la région des trois États va avoir droit à la radio sur WABC, qui a été un tout. Maintenant, samedi soir, cela devient radio musicale.

Parlez-nous du format.

Le format sera les années 50, 60, 70 et 80, et tout ce que tout le monde veut entendre, je peux jouer. J’ai un règne libre complet. Je programme mes propres spectacles et les spectacles seront vraiment une variété de beaucoup de bonne musique, beaucoup de bons discours et d’invités. Vous allez être surpris de ce que je vais dire maintenant: j’ai hâte de refaire mes publicités. J’ai raté mes publicités. Je fais beaucoup de lectures en direct, et je fais de ces publicités une partie intégrante de ce que je fais, et ce que je fais, c’est m’impliquer beaucoup avec mon public. J’ai appris il y a longtemps que je deviens une partie de la famille de mon public, une partie de leur vie. Ils sont sous la douche avec moi, dans la voiture avec moi, ils font leurs courses avec moi, et je peux le sentir. Et je suis très heureux de le récupérer.

Si cela se passe bien, cela pourrait-il l’ouvrir à d’autres musiques le week-end?

Absolument. Ce serait une décision importante à prendre pour eux, et ils se débrouillent plutôt bien avec leur format de présentation. Mais le format musical leur apportera un tout nouveau public. Ils garderont une grande partie de leur public, mais il pourrait y avoir un crossover, et l’idée d’ouvrir le week-end à la musique serait une idée géniale.

Avez-vous un package de jingles?

Laissez-moi vous parler des jingles. Une des toutes premières choses que j’ai dites au vice-président de la programmation, David LaBrozzi, lorsque nous avons signé l’accord était: «David, je dois récupérer mes vieux jingles», et il m’a dit: «Je les ai.» J’ai récupéré mes vieux jingles. Vous allez donc entendre toutes ces choses. Ça va être chaud et flou. Ce sera des souvenirs, et ce sera aujourd’hui – un merveilleux mélange de ce qu’était et est la radio. Ce public qui a grandi avec Cousin Brucie se sentira bien chez lui. Et je vais lancer chaque cloche et sifflet que je peux trouver dans la série au fur et à mesure.

NEW YORK, NY – 23 juin: Cousin Bruce Morrow assiste à Cousin Bruce Morrow’s Palisades Park Reunion VI au New Jersey Meadowlands State Fair le 23 juin 2018 à East Rutherford, New Jersey. Crédit: John Palmer / MediaPunch / IPX John Palmer / MediaPunch / IPx

Y aura-t-il quelqu’un de retour au studio pour gérer votre conseil d’administration afin que vous puissiez répondre aux demandes du public? Allez-vous être à la maison ou à la gare?

Tout d’abord, ils ont de tout nouveaux studios à la pointe de la technologie dans lesquels ils viennent d’emménager la semaine dernière, et je vais être l’un des premiers à l’utiliser. J’aurai un conseil d’administration, et j’aurai un producteur associé qui travaillera avec moi, car je dois garder mon esprit sur ce que je fais. Je suis très sensible au public. Je fais attention à mon public. Je ne veux pas trop m’impliquer dans la partie technique, car cela me retire vraiment de surveiller la route, pour ainsi dire. Je veux pouvoir réfléchir à ce qu’ils veulent entendre, où ils vont, ce qu’ils ont fait. Vous savez, les gens s’impliquent tellement dans leur vie avec moi. Ils me racontent les bons moments. Ils me parlent des mauvais moments, ou s’ils ont une situation grave dans la famille. Je leur en parle et j’essaye de leur faire prendre une profonde inspiration et de leur parler de moments dorés. J’essaye de les détendre, et je demande, quelle musique vous rendrait heureux? La musique est tellement médicinale. Je veux vous donner ces trois à quatre heures pendant lesquelles je suis en ondes, et je veux que vous vous sentiez détendu, ressentiez la magie et ressentiez l’amour. Voilà comment fonctionne le spectacle.

Comment restez-vous jeune de cœur?

Je reste jeune parce que je me sens jeune. J’aime cette musique. Je programme mes propres émissions. Je ne laisse personne près de mes spectacles. Je programme ma musique et laisse le public programmer avec moi. Je leur demande ce qu’ils veulent entendre et la musique devient cette histoire magique qui me garde jeune. Cela semble ringard, un peu ridicule, mais c’est la musique. Et puis quand je parle aux gens et que j’obtiens leur enthousiasme et cette confiance et que je ressens leur affection et leur amour pour moi, eh bien, cela me ramène à un très jeune homme. Dieu m’a fait un cadeau. J’ai cette énorme énergie. Ma pauvre femme, Jodie, doit parfois me calmer. J’aime ce que je fais et la façon dont tu m’entends en ondes, c’est comme ça que je suis partout. Il est très rare que vous me surpreniez dans un moment de détresse.