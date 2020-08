Mexico.- C’est un fait juridique irréfutable que le gouvernement mexicain a l’obligation de protéger la santé des Mexicains et il place cette responsabilité, conformément à la loi organique de l’administration publique fédérale, au ministère de la Santé, qui est composé d’un secrétaire. et plusieurs sous-secrétaires, qui prennent les décisions propices au service de la santé des Mexicains.

Selon le Dr Erazo Juárez, un avocat constitutionnel qui a effectué une analyse détaillée de cette demande de neuf gouverneurs membres de la soi-disant Alliance fédéraliste, en laissant de côté si le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López Gatell, qu’il soit ou non un profil avec une expérience et une capacité de décision dans le cadre de la crise sanitaire mondiale actuelle causée par le COVID-19, techniquement, il ne suit que les indications que la même loi lui donne le pouvoir.

En ce sens, Erazo Juárez a souligné que la loi est claire et indique qu’en cas d’épidémie grave, le ministère de la Santé a l’obligation de dicter des mesures préventives pour protéger la santé des Mexicains.

Dans une interview, l’avocat constitutionnel a souligné que la Constitution politique des États-Unis mexicains mentionne elle-même dans son article 90 à quoi ressemblera l’administration publique fédérale et explique que «les affaires de l’ordre administratif de la Fédération seront en charge des secrétariats d’État». Les lois détermineront les relations entre les États et l’exécutif fédéral, ou entre eux et les secrétariats d’État.

Or, quel cas est celui qui intervient lorsque les représentants d’une ou plusieurs entités fédératives ou Etats de la République sont en désaccord avec un secrétaire d’État, en l’occurrence le secrétaire à la Santé.

Le ministère de l’Intérieur est habilité dans ce domaine par l’article 27. Il indique qu’il est responsable de l’envoi de ce type d’affaires en rapport avec la politique interne; à la coordination des secrétaires d’État et autres fonctionnaires de l’administration publique fédérale pour garantir le respect des ordres et accords du chef de l’exécutif fédéral; et de conduire les relations du pouvoir exécutif avec les autres puissances de l’Union, avec les organes constitutionnels autonomes, avec les gouvernements des entités fédératives, des communes et avec les autres autorités fédérales et locales.

Par conséquent, a indiqué le Dr Erazo Juárez, suivant un syllogisme juridique logique, nous pourrions dire que, dans un premier temps, les secrétariats d’État sont créés et dépendent de l’exécutif fédéral; et deuxièmement, l’Exécutif fédéral confère le pouvoir de gouverner les Secrétariats d’État au Secrétariat de l’Intérieur, qui à son tour régit également les relations de l’Exécutif avec les gouvernements des entités fédératives.

En conclusion, le ministère de l’Intérieur peut régler les controverses politiques entre les secrétariats d’État et les entités fédératives. Par conséquent, les gouverneurs mécontents n’ont aucun pouvoir de révoquer ou d’exiger la révocation d’un secrétaire ou sous-secrétaire d’État, seul l’exécutif fédéral lui-même peut le faire, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur.

Dans cette compréhension, ce qui est propice pour les chefs du pouvoir exécutif dans leurs Etats, en l’occurrence les gouverneurs mécontents, serait de présenter leur plainte fondée et motivée au ministère de l’Intérieur.

L’autre possibilité, conformément à l’article 37, est que le ministère de l’administration publique (SFP) soit chargé d’enquêter sur la conduite des fonctionnaires de l’administration publique fédérale pouvant constituer des responsabilités administratives, ainsi que de justifier les procédures correspondantes conformément à à ce qui est établi dans la loi générale sur les responsabilités administratives.

La SFP est également chargée de mettre en place des mécanismes internes pour l’administration publique fédérale afin de prévenir les actes ou omissions qui pourraient constituer des responsabilités administratives. Ils devraient donc le faire conformément à la loi générale sur les responsabilités administratives.

Dans leurs arguments, les gouverneurs mécontents assurent que la stratégie dont fait partie le sous-secrétaire Hugo López-Gatell a coûté des milliers de vies. En outre, ils soulignent qu’il est responsable de la crise actuelle et agit politiquement.

En ce sens, selon le Dr Erazo Juárez, le gouvernement fédéral a plusieurs éléments pour argumenter contre ce que ces neuf gouverneurs soulignent, à commencer par les politiques de prévention qu’il a commencé à mettre en place pratiquement immédiatement avec le maison »et de maintenir la« distance saine ».

Il a également réhabilité rapidement les hôpitaux, les dotant de ce qui était nécessaire pour créer des zones COVID; Il a également négocié des accords de collaboration avec des hôpitaux privés afin de contribuer à atténuer la demande pour leur utilisation découlant de la pandémie; a même géré à l’étranger, à la demande du président américain Donald Trump, suffisamment de fans pour répondre à la demande.

Maintenant, quel rôle jouent les circonstances extraordinaires de pandémie ou d’urgence nationale? Ils sont en fin de compte un facteur dont le gouvernement fédéral s’occupe jour après jour, heure par heure, minute par minute. Le rôle prépondérant joué par ces circonstances est un défi et un défi pour comprendre que la durée d’attention se mesure à travers une réaction spécialisée et efficace au profit de la société.

Si la discussion des gouverneurs se concentrait sur le profil du sous-secrétaire López-Gatell, en débattant de sa qualification pour cette question ou non, il serait utile de se demander si cette affectation à ce moment précis pourrait être un profil non technique ou scientifique; Il vaut également la peine de se demander si les gouverneurs pourraient faire un usage politique de la question.

Le plus curieux, considéré comme le Dr Erazo Juárez, devrait revoir en détail l’histoire du programme du sous-secrétaire. Une fois que cela est fait et après avoir analysé ces éléments dans une perspective juridique, pour certains, il peut être clair que les gouverneurs génèrent des actions de «politicisme», car il n’y a pas d’éléments qualitatifs ou quantitatifs qui ont été générés par les décisions prises. par le sous-secrétaire López Gatell qui peut démontrer sa négligence, ses abus, ses excès dans ses fonctions ou son incapacité à faire face à une pandémie.

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘499974860867405’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

Cet article Covid-19: le Mexique dépasse les 52 mille morts est apparu en premier sur actualité.