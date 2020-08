La combinaison de la claustrophobie, de l’obscurité, de l’eau trouble et d’un gros crocodile s’ajoute à un moment décemment effrayant dans «Black Water: Abyss», le suivi tardif d’Andrew Traucki à l’original 2007 sans abîme qu’il a co-réalisé avec David Nerlich. Cette fois, les savoureux humains sont piégés dans une caverne souterraine lors d’une crue éclair, ce qui crée une situation désagréable avant même de découvrir qu’ils ont de la compagnie de reptiliens.

Bien que peut-être pas aussi mémorable que certains des films qu’il pourrait vous rappeler (comme «The Descent» et «Pitch Black»), il s’agit toujours d’un thriller tendu qui exploite bien une nature de formule qu’il ne transcende pas tout à fait. L’un des premiers déploiements dans les cinémas nouvellement rouverts de plusieurs pays à l’étranger, «Abyss» sera disponible dans les ciné-parcs américains et à la demande à partir du 7 août.

Le premier «Black Water» a été un succès de dormeur principalement dans les formats domestiques, son exposition sur grand écran probablement entravée par l’arrivée presque simultanée de son compatriote australien Greg McLean, similaire à la confusion, «Rogue». Ces deux histoires qui mordent les ongles ont vu des excursionnistes en bateau arpentés par un mangeur d’hommes dans les marécages de l’arrière-pays, sans aucune aide. «Black Water» a ajouté la complication d’une touriste bloquée enceinte. Bien que son seul personnage survivant ne réapparaisse pas ici, «Abyss» conserve cet élément de l’intrigue.

Les protagonistes sont deux couples sportifs partant pour une aventure de week-end. En fait, Eric (Luke Mitchell) et Yolanda (Amali Golden) sont les plus sportifs; les conjoints respectifs Jennifer (Jessica McNamee) et Viktor (Benjamin Hoetjes) ont mis un visage de jeu pour suivre plus par loyauté que par enthousiasme. Viktor, en particulier, pourrait préférer s’allonger sur une plage, car il vient de battre un cancer en rémission. Et Yolanda a des nouvelles de nature expectative à lui annoncer.

Mais ils sont tous poussés à la spéléologie à la place, car Eric est prêt à explorer un réseau de grottes souterraines que son ami Cash (Anthony J. Sharpe) a récemment découvert. Ils ne réalisent pas que le site a également été récemment «découvert» par des randonneurs japonais perdus (Louis Toshio Okada, Rumi Kikuchi) qui sont tombés accidentellement dans une bouche de caverne, rencontrant une fin des plus malheureuses de l’autre côté.

Agissant comme guide, Beardo Cash les guide jusqu’à l’entrée bien cachée dans une zone boisée près d’un lac. Ensuite, tout le monde descend en rappel de la surface ensoleillée au sol du gouffre en dessous. Malgré des niveaux de confort variables, tous les cinq continuent à travers des tunnels étroits pour tomber sur un lagon souterrain. Ce serait une trouvaille délicieuse, si ce n’est du fait qu’une tempête tropicale dont Cash a ignoré les avertissements s’est entre-temps passé au-dessus d’eux. Ce qu’il rejette au début comme une simple «infiltration» sur les parois de la grotte se transforme rapidement en un grave afflux d’eau, submergeant le chemin par lequel ils sont entrés.

Mais il y a encore pire nouvelle, qui se fait connaître lorsqu’un des membres du groupe est grièvement blessé par un on-sait-quoi se déplaçant silencieusement dans la boisson qui monte. Un terrain plus élevé est trouvé, mais seulement temporairement, et dans tous les cas, le besoin urgent de s’échapper et / ou d’obtenir de l’aide est maintenant exacerbé par une urgence médicale.

« Abyss » est épargnant avec les effets de créature, et le sang aussi, bien que ces attaques réussissent à être assez horribles néanmoins. Traucki sait que ce qui est vraiment effrayant n’est pas tant ce que nous voyons, mais ce que nous craignons d’être sur le point de voir, prolongeant des séquences effrayantes dans lesquelles les personnages forcés à l’eau espèrent ardemment ne pas attirer l’attention des carnivores. C’est très effrayant quand deux d’entre eux doivent revenir sur leurs pas en nageant dans des canaux maintenant submergés, craignant de se noyer même s’ils ne sont pas mangés. Il est carrément alarmant de se pencher à plusieurs reprises sous l’eau avec sa lampe frontale pour voir si le crocodile se rapproche. Compte tenu de ses espaces sombres étroits, de son eau opaque et de sa menace fulgurante, ce film contient beaucoup de matériel naturel de cauchemar qu’il tourne habilement vers plus atmosphérique que des utilisations par cœur de peur des sauts.

Ce n’est pas comme s’il y avait beaucoup de détails sur les personnages ici, mais pour une fois, la chair à canon potentielle n’est pas principalement décrite comme des idiots ou des némés qui se chamaillent; ils se comportent de manière crédible et les performances sont solides partout. Un faux pas dans le scénario de Ian John Ridley et Sarah Smith est un feuilleton tardif de feuilleton qui n’ajoute rien au récit de base, creusant un fossé gratuit entre certaines figures alors qu’elles devraient être unies par la lutte pour survivre. Vous pourriez également affirmer qu’un dernier tour arrière-dessus du sol va un peu au-dessus du sommet. Mais ces dernières 15 minutes moins judicieuses sont toujours divertissantes – mais pas aussi suspensives que le matériel maigre et méchant devant eux.

Un élément avisé ici est plus une absence: il y a beaucoup de calme nauséabond sur la bande sonore, alors que la peur se développe vers une prochaine attaque imminente. La partition originale de Michael Lira est utilisée avec parcimonie, mais de manière appropriée et inquiétante plutôt qu’histrionique lorsqu’elle est déployée.