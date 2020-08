‘Lovecraft Territory’ ne pourrait pas être plus direct: Il lutte ouvertement contre le suprémacisme blanc, mais tire son nom de H.P. Lovecraft, l’une des figures littéraires les plus influentes du XXe siècle, dont l’héritage indéniable porte une lourde plaque raciste. Malgré cette polémique, qui continue de générer des frictions dans la communauté artistique à ce jour, le protagoniste de la nouvelle série originale de HBO, Atticus (Jonathan Majors), un jeune vétéran noir de la guerre de Corée, dévore les romans de Lovecraft (et d’autres génies comme Ray Bradbury) comme moyen d’échapper à une réalité qui restreint sa liberté en raison de la couleur de sa peau. Et cette nature humaine contradictoire, qui est devenue la marque de fabrique de la chaîne « Los Sopranos », ici il est abordé avec une brutalité monstrueuse.

Atticus plonge dans l’un de ses livres

Les racines d’Atticus sont dans les cendres de Tulsa, dans ce véritable feu dépeint en détail dans les essentiels «Watchmen» de Damon Lindelof. Son père, Montrose (Michael K. Williams), n’a pas eu d’autre choix que de s’enfuir avec son frère George (Courtney B. Vance). Plusieurs décennies après cette tragédie, dans les années 50, Atticus, la vingtaine, revient des combats sur le front coréen et, après quelque temps loin de chez lui à Chicago, doit entreprendre la recherche dangereuse de son père disparu. Dans cette aventure à travers des localités profondément ségrégées et violentes, il est accompagné de son amie Letitia (Jurnee Smollett) et de son oncle George, avec qui finit par être entraîné dans une intrigue sombre dont il sera difficile de s’échapper.

Cette prémisse est résolue après un pilote énergique et un deuxième épisode qui fusionne la science-fiction et la terreur psychologique, les deux genres qui prédominent dans une série très éclectique, qui dans un chapitre peut être ‘American Horror Story’ et dans le prochain ‘Treasure hunter’. En ce sens, « Territorio Lovecraft » a une vocation anthologique, bien qu’il garde un fil conducteur avec l’histoire de ses protagonistes, puisque chaque opus présente une personnalité différente, ajouter des éléments de film d’aventure, de drame familial ou de thriller sensuel. Toujours au-dessus de cette polyvalence, très bien résolue par des cinéastes aussi expérimentés que Yann Demange (‘Top Boy’) ou Daniel Sackheim (‘Better Call Saul’) et le créateur Misha Green, se trouve le conflit qui anime les protagonistes: empêcher la perpétuation de la règle blanche nuisible.

Courtney B.Vance, Jonathan Majors et Jurnee Smollett dans « Lovecraft Territory »

Cauchemar en force

Autant la série se déroule dans les années 50, alors que le racisme était un fléau social beaucoup plus répandu, vous n’avez pas à vous creuser la cervelle pour trouver des parallèles avec la situation actuelle. Dans un contexte aussi vicié que celui promu par un fier xénophobe comme Donald Trump, « Lovecraft Territory » utilise le style hyperbolique des productions de genre pour démolir le discours intolérant du président des États-Unis. Et pour ce faire, il encapsule les conséquences du racisme dans les fantômes, les possessions, les rituels et les monstres horribles. Mais la pertinence de la série HBO ne réside pas seulement dans sa validité, accentuée par l’essor actuel du mouvement Black Lives Matter, mais dans son audace, car il s’agit d’une proposition véritablement originale et suggestive.

Dans son audace et son désir de jouer des costumes différents, «Lovecraft Territory» pèche d’une certaine irrégularité, surtout quand il s’éloigne de l’horreur cosmique pour prolonger des intrigues moins puissantes. C’est sûrement le prix à payer l’une des fictions les plus uniques de l’année, basée sur des phénomènes récents tels que « Let me go out », une réflexion sur la culture de l’oppression dans la communauté noire. Et bien qu’il n’atteigne pas la brillance ronde du film de Jordan Peele, responsable de cela et producteur de ‘Lovecraft Territory’, la production de HBO réussit à comprendre et à exploiter les particularités de l’horreur télévisée, offrant de puissantes doses de mystères paranormaux sur la base d’une réalité douloureuse.