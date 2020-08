L’histoire de la télévision est parsemée de tentatives pour faire des pitchmen commerciaux les stars de leur propre série. Pendant le boom de la dot-com, «Baby Bob» a annoncé le fournisseur de services FreeInternet.com avant de lancer sa propre sitcom CBS; Les «hommes des cavernes» de Geico sont passés du colportage d’une assurance automobile à des blagues sur ABC.

Dans cette tradition suit Ted Lasso, un personnage créé par NBC Sports pour vendre aux Américains la couverture du football de la Premier League anglaise. Regroupé de courtes vidéos créées par Bill Lawrence et Jason Sudeikis dans une saison de 10 épisodes sur Apple TV Plus, Lasso, joué par Sudeikis, entraîne le football universitaire aux États-Unis avant d’être recruté pour la version britannique du football – avec laquelle il manque même familiarité passagère. Les téléspectateurs intelligents pourront deviner si une attitude positive et une sagesse artisanale aident ce poisson à survivre même hors de l’eau familière.

Sudeikis apporte un charisme génial et un travail d’accent léger, mais on ne sait pas ce que ce personnage suggérait qu’approfondir donnerait plus – d’une part, Ted Lasso est à peu près aussi profond qu’une plaisanterie. Recruté pour tanker délibérément l’équipe par Rebecca (Hannah Waddingham), propriétaire de l’équipe vengeresse, pour un travail auquel il est manifestement inadapté, Ted adopte une attitude de volonté fade d’aider. Sa caractéristique la plus distinguée, outre un espoir indifférencié pour le meilleur, est une tendance à s’appuyer fortement sur des adages auto-inventés. Dans une seule scène, nous l’entendons décrire le corps humain comme «comme du riz d’un jour: s’il n’est pas réchauffé correctement, quelque chose de vraiment grave pourrait arriver», et la capacité de changer de direction en courant comme «comme les années 808 de Kanye. & Heartbreak ‘- il ne reçoit pas assez de crédit. » Plus tard dans le même épisode, il déclare la crème glacée « comme voir Billy Joel en direct – ça ne déçoit jamais. » Ces déclarations pourraient-elles toutes provenir de la même personne? Cela ne semble pas avoir d’importance, car le fait d’être optimiste de Lasso est l’endroit où l’étude du personnage s’arrête.

Lasso est une entreprise ennuyeuse, mais il charme son équipe – sa capacité à tordre l’unité de l’équipe, si ce n’est des victoires cohérentes, simplement en échouant, sent un peu Forrest Gump dans sa confiance dans le naif américain. De cette façon, «Ted Lasso» arrive à se sentir déphasé. Il serait beaucoup à attendre d’une sitcom basée sur une série de courts métrages promotionnels pour avoir beaucoup à dire sur les différences culturelles transatlantiques, mais Ted s’intègre dans son équipe – une équipe composée de joueurs d’horizons divers au Royaume-Uni – alors pour suggérer que tout ce qui était vraiment nécessaire pour rendre le football anglais intéressant était… nous. C’est peut-être le but de Lasso, d’infléchir «le beau jeu» avec une touche du laid américain. Mais le chemin de Lasso parmi les Britanniques qu’il charme constamment est si sans conflit qu’il n’y a pas grand-chose à faire. Pourquoi devrions-nous soutenir Ted s’il n’a guère besoin de notre aide?

Sudeikis fait de son mieux avec un personnage à peine là; Waddingham, jouant une admiration conflictuelle pour Lasso, s’en sort mieux, tout comme le toujours capable Juno Temple, donnant une tournure spirituelle mais humaine à un personnage influent des médias sociaux dans l’orbite de l’équipe. En fin de compte, cependant, les joueurs de l’équipe de Lasso courent ensemble, dans ce qui est peut-être le défaut déterminant de la série. Conçu pour commercialiser le football, Ted finit par donner l’impression que le jeu est un slog.