Si vous voulez rencontrer un politicien républicain qui est l’ultime affiche du polissage éhonté des pommes – le genre de loyaliste conservateur enthousiaste qui ramperait sur du verre brisé pour faire briller les chaussures de Donald Trump – vous devriez regarder «The Swamp», le nouveau documentaire de HBO, et obtenez une charge de Matt Gaetz, un membre du Congrès de Floride qui a été entraîné à la Chambre des représentants américaine par le raz-de-marée Trump.

Gaetz est un vrai travail. À 38 ans, il a le visage de bébé, beau mais pas trop fringant, le sourire du comité et la facilité de conversation d’un jock bro qui était populaire au lycée et qui est maintenant un directeur de banque de niveau intermédiaire. . Si vous deviez décrire son travail, la chose la plus exacte à dire pourrait être que Gaetz est un membre du Congrès qui joue un membre du Congrès à la télévision. Avec son immaculé Chris O’Donnell, il est une présence constante sur Fox News et CNN, énonçant ses points de discussion, reflétant l’agenda de ses seigneurs de droite et, en même temps, rendant ces points «présentables» aux libéraux. Dans le film, nous le voyons parler plusieurs fois au téléphone au président Trump, qui dit toujours que Matt est «génial», qu’il a «le look», ce qui laisse Matt répondre comme un chiot impatient.

D’accord, Matt Gaetz est une belette républicaine poids mouche télégénique. Et alors? Eh bien, la raison ironique pour laquelle il est l’une des figures centrales de «The Swamp» est qu’il a jalonné la position d’être un «rebelle» au sein de l’establishment républicain, celui qui se tient debout contre la corruption de Washington. Sa position officielle est qu’il est totalement contre la culture de lobbying qui contrôle tout – les intérêts particuliers des entreprises qui ont transformé l’argent noir en carburant collant qui graisse les roues et gomme le processus.

Il parle d’un bon match, et il y a des moments où il semble marcher. Il a juré de l’argent du PAC fédéral plus tôt cette année et, en partenariat avec le représentant démocrate de Californie, Ro Khanna, il a coparrainé un projet de loi visant à limiter les pouvoirs de guerre du président. Pourtant, même si Gaetz, dans son esprit, est un croisé qui défend l’intégrité du processus politique américain, la contradiction béante de tout cela est qu’il est au lit avec un président qui a fait campagne sur sa propre promesse de «drainer le marais». – mais est, en fait, en équilibre contre cet objectif de toutes les manières mesurables. Gaetz parlera de l’argent sale, mais il est contre le côté réglementaire du gouvernement (il n’a pas besoin d’être acheté par les lobbyistes; il soutient déjà la plupart de ce qu’ils représentent), et quand il s’agit, disons, de Donald Trump convivialité avec l’industrie des combustibles fossiles, il ne dit rien. Le qualifier de moraliste sélectif serait gentil. C’est un hack de télévision qui a fait «réformer» sa (fausse) marque.

Le dernier documentaire réalisé par Daniel DiMauro et Morgan Pehme, «Get Me Roger Stone», était un portrait du fanatique de l’aile réelle en tant qu’irrésistible sleaze. Il a capturé l’ampleur stupéfiante des mensonges et des calomnies de Roger Stone (et de la fierté insensée qu’il en tire), présentant Stone comme le chaînon manquant entre Roy Cohn et Lee Atwater. Le film faisait la chronique de son influence dans les coulisses et se délectait, avec une certaine joie de claquer les lèvres, de la corruption perversement ouverte de sa personnalité.

Dans «The Swamp», DiMauro et Pehme essaient une variante de la même stratégie, mais cette fois, ils ont affaire – par conception – à des hypocrites de la ligue mineure. Le film parle de la culture de l’argent qui a brisé Washington, vue à travers le prisme de trois membres du Congrès républicains qui prétendent en avoir horreur.

En plus de Gaetz, le film présente le représentant Thomas Massie du Kentucky, qui a sa propre façon de parler d’un bon jeu auquel il n’est pas nécessairement à la hauteur. C’est un républicain «vert» qui a été formé comme ingénieur au MIT, et dont la ferme dans la nature sauvage du Kentucky est entièrement alimentée par l’énergie solaire. Pourtant, il n’est pas convaincu que les émissions de dioxyde de carbone sont un problème. Même avec ses antécédents scientifiques, ses vues sur le changement climatique ont un moyen pratique de s’harmoniser avec le fondamentalisme des combustibles fossiles des frères Koch, les titans d’intérêt spécial qui menaçaient tout républicain d’excommunication s’il s’éloignait trop de la voie non verte. Pourtant bon sang, Thomas Massie veut retirer de l’argent du système!

Massie, un mordu de «Star Wars» et «Le Seigneur des Anneaux», compare le Capitole à l’Étoile de la mort et surnomme son épinglette du Congrès «Precious», en disant: «Je pense que finalement, cela me transformera d’un Hobbit en un Gollum . » Je ne pense pas qu’il se rende compte que cela se produit déjà. L’autre personnage principal du film est le représentant Ken Buck du Colorado, le membre fondateur du Freedom Caucus, le groupe formé en 2015 pour être «l’opposition loyale au sein du Parti républicain». (Gaetz et Massie sont tous les deux membres.) Buck vote une ligne de parti d’extrême droite (baisse des impôts pour les entreprises, etc.), et est un fervent partisan du lobby des armes à feu – qui, dans son esprit, compte comme une idéologie, donc ce n’est pas un intérêt particulier. Tu piges?

Ces trois-là deviennent des Eagle Scouts de responsabilité fiscale, mais ils représentent essentiellement un idéal abstrait qui leur permet de se sentir bien dans leur peau. Ils drainent leur marais et le mangent aussi. «The Swamp» est un exposé de la vente de Washington, et une partie de la façon décalée du film est de se détendre avec ces trois personnes et d’accéder aux détails de leurs emplois au Congrès, pour éclairer durement leur hypocrisie. Pourtant, il y a des moments, jusqu’à la fin, où le documentaire adhère à leur position anti-corruption, les utilisant comme porte-parole. Et cela, franchement, est un peu difficile à résoudre. C’est comme si quelqu’un avait réalisé un documentaire sur l’abattage de moutons mettant en vedette un casting de loups, qui prétendent tous être contre l’abattage des moutons.

«The Swamp» regorge d’idées et de détails savoureux sur le fonctionnement de la culture de Washington. Lawrence Lessig, professeur à la Harvard Law School, affirme que la personne la plus importante de l’histoire du Congrès après James Madison était Newt Gingrich, qui, dit-il, «a détruit le Congrès». Au milieu des années 90, après avoir été élu président de la Chambre, Gingrich a déplacé le centre de gravité du Congrès de la législation à la collecte de fonds, disant aux membres nouvellement élus de la Chambre de ne même pas se soucier de déplacer leurs familles à Washington, depuis qu’ils gouvernaient serait maintenant placé sur le brûleur arrière.

Nous apprenons comment les membres du congrès doivent acheter leur place dans les comités (avec un versement de 300 000 $ à 500 000 $ à chaque cycle électoral). Ils doivent s’incliner sur K Street pour continuer à nager. Et le film fait valoir le point crucial que la politique de la haine – la politique des gladiateurs du showbiz du conflit rouge contre bleu qui se déroule quotidiennement sur les nouvelles du câble – est un outil de collecte de fonds extraordinaire. (Il en était de même pour la destitution.) Cela lie le Congrès dans une impasse permanente, mais cela génère des cargaisons de liquidités partisanes.

Pourtant, « The Swamp » est finalement un documentaire sur trop de choses différentes, même si une partie de sa sophistication est de savoir comment ces choses sont liées. Il se penche sur l’étranglement de Washington par l’argent des entreprises et l’impasse toxique de l’hyper-partisanerie. Il fait des détours dans les fusillades dans les écoles et le changement climatique. Il s’agit du nouveau sentiment anti-guerre qui s’est installé chez certains républicains (à bien des égards, une renaissance de l’ancien isolationnisme). Il s’agit de la guerre du Parti républicain sur sa propre identité. En plus de cela, le film nous entraîne, une fois de plus, à travers la destitution du président Trump, un événement trop récent pour avoir besoin d’être ressuscité et pas assez loin pour tirer parti de la perspective qu’un bon documentaire peut offrir.

En fin de compte, cependant, «The Swamp» vaut le détour, en partie pour des clips inestimables comme celui dans lequel Trump, lors d’un rassemblement de campagne en 2016, explique à la foule comment, lorsqu’il a utilisé pour la première fois l’expression «drainer le marais, »Il pensait que c’était hokey, mais« l’endroit est devenu fou », alors il a continué à l’utiliser, puis – il dit cela avec un sourire de chat du Cheshire -« j’ai commencé à le dire comme je le pensais! » (Et oui, l’endroit devient fou.) Vous devez le remettre à Trump: ce ne sont pas tous les candidats à la présidentielle qui pourraient se présenter comme un diseur de vérité intrépide, avouer à une foule que l’un de ses principes centraux de campagne est quelque chose qu’il ne croit pas, et se laisse embrasser pour avoir été si franc à propos de son propre mensonge.