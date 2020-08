Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste des personnages emblématiques créés par Charles Schulz font leur chemin vers le grand écran dans «The Peanuts Movie». Ce film d’animation en 3D suit le gang Peanuts tout au long de l’année scolaire alors que Charlie Brown tente d’impressionner une nouvelle fille à l’école.

Il s’agit d’un film magnifiquement animé, mais il n’est pas vraiment en tête de la liste de mes films recommandés. C’est une version intégrale des offres spéciales Charlie Brown que nous voyons chaque jour férié. Ce sont des classiques, mais qui ne m’ont jamais beaucoup plu. Je les apprécie pendant les vacances par tranches de 30 minutes. Ce même plaisir ne s’est pas étendu à un film de 90 minutes sur l’année scolaire. Je serais heureux de consulter les promotions mises à jour animées en 3D comme celle-ci, mais je ne vais pas réclamer une suite complète.

Structurellement, c’est un film bien conçu. J’ai des plaintes concernant les intrigues ou l’animation. Il manque juste quelque chose pour moi. Je ne sais pas ce que c’est car il n’y a rien de mal avec eux. Cela ne correspond tout simplement pas à mon goût. Je n’ai jamais non plus été un grand fan de l’utilisation de «womp womp womp» pour les adultes qui parlent. Je comprends que de nombreux enfants entendent quelque chose comme ça quand les adultes parlent, alors c’est logique. Je n’aime pas particulièrement ça.

Bien que je ne sois pas un grand fan de « The Peanuts Movie » lui-même, j’ai vraiment apprécié le style. Je sais que plus de films sont réalisés dans ce style et j’espère en regarder plus bientôt. «The Peanuts Movie» est un film de Blue Sky et je suis intrigué par ce qu’ils en ont fait. Je sais que j’ai vu d’autres films de Blue Sky, comme «Ice Age», et il y a quelque chose dans leur style que j’aime vraiment.

Dans l’ensemble, ce film n’est pas pour moi, mais je suis toujours content qu’il existe. Je sais que les personnages sont emblématiques et beaucoup de gens qui lisent ceci les aiment probablement. Je suis content que ce film existe pour ces personnes, mais je ne le regarderai probablement plus.

Classement: 2.5 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de « The Peanuts Movie? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.