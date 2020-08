▲ 10 ans après la déclaration de l’art culinaire mexicain comme site du patrimoine mondial, chefs et universitaires partagent ce que sa préservation exige Photo Pablo Ramos

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Vendredi 14 août 2020, p. 7

Ce sont des joies communautaires, des héritages familiaux, des pratiques rituelles, des connaissances médicinales, des projets de vie, des aventures collectives et des visions poétiques, qui amassent la résistance vitale des cuisines traditionnelles mexicaines.

Ces luttes, apprentissages et initiatives qui englobent l’art culinaire national sont l’axe du cours de diplôme Latidos de la Cocina Traditional Mexicana, a expliqué Efrén Calleja Macedo, co-fondateur, avec Laura Athié, du Centre de production de lectures, d’écrits et de souvenirs (LEM), basé à Puebla, qui prépare la réunion académique, qui se tiendra entre le 5 septembre de cette année et mai 2021.

Ce diplôme est un cours de formation pour approfondir les expériences de ceux qui ont permis à la cuisine traditionnelle d’être un patrimoine culturel immatériel de l’humanité, à partir de leurs cuisines, communautés, initiatives et leadership, a expliqué Calleja, rédacteur en chef et conférencier lors de la dernière session, intitulée Ingrédients pour cuisiner un livre de cuisine.

Le montage est un acte communautaire qui apporte des histoires et des souhaits à l’histoire du monde. Chaque livre de cuisine est un acte de sauvegarde. La migration, les calendriers gastronomiques et les épopées familiales assaisonnent les recettes, a-t-il déclaré.

Dix ans après la reconnaissance par l’Unesco de la cuisine mexicaine traditionnelle comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, nous avons décidé de convoquer, d’une part, des cuisiniers traditionnels de 16 États pour se réunir pour nous enseigner et, d’autre part, inviter les parties intéressées s’unir autour de la parole de ces gens qui font de la cuisine traditionnelle est maintenu chaque jour dans leurs communautés, régions, villes ou villes.

Ces protagonistes de la rencontre sont ceux qui donnent du sens, de la raison, maintiennent et préservent la cuisine traditionnelle mexicaine; Ils nous parleront de leurs batailles particulières. Par exemple, à Tamaulipas, ils recherchent la renaissance de l’adobo et du four de boulangerie à bois de chauffage; dans la Sierra de Puebla, que les livres de recettes et le régime traditionnel sont maintenus; Il y a aussi un entretien avec Patricia Acevedo Pacheco, présidente de l’Union des Mezcaleros de Guerrero et leader de la route touristique de cette boisson.

Chacun a une obsession ou un projet de vie, comme dans le cas de Sinaloa, où ils mènent une bataille spéciale pour la préservation et la revitalisation de l’utilisation du maïs; En bref, chacun de nos invités parlera de la cuisine traditionnelle, des ingrédients, des plats, la façon dont cela a à voir avec l’identité, avec la fête populaire, avec la mémoire de famille, avec le calendrier gastronomique lié à la la nature.

En réalité, a souligné Calleja, nous voulons nous rassembler autour des souvenirs, des réalisations, des horizons et des projets de ceux qui jouent la résistance essentielle de la cuisine traditionnelle mexicaine.

Le diplôme est enseigné selon deux modes: face à face et en ligne. Pour les deux, sur la plateforme Lem sont placés les lectures, vidéos et documents que les enseignants indiquent comme matériel de consultation avant le cours, ainsi qu’un rapport par points de la classe et les présentations utilisées par les enseignants; dans le cas du présentiel, les séminaires auront lieu le samedi, de 10 h à 15 h au siège du LEM à Puebla, avec les protocoles de santé publiés dans la nouvelle norme.

Au Centre de production de lectures, d’écrits et de mémoires, des travaux de formation et de recherche approfondis sont menés dans le cadre du discours (auto) biographique et de l’histoire sociale à travers des ateliers, des diplômes, des séminaires et des consultations; dont l’objectif est de faciliter la transmission, l’utilisation et la matérialisation d’outils théoriques, pratiques, réflexifs et de dialogue en faveur des citoyens préservant, reconstruisant et diffusant leur mémoire. Parties intéressées, plus d’informations sur [email protected], Facebook Lemmexico ou WhatsApp: 55-5401-5000 et 55-2885-0881.