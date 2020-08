Cultiver le tango en streaming implique un défi, car son essence est l’étreinte

▲ Natalia Fossati et Juan Güerri donnent un cours sur Zoom depuis leur appartement.Photo Xinhua

Xinhua

Journal La Jornada

Lundi 3 août 2020, p. a12

Buenos Aires., Tango, danse emblématique du Río de la Plata, s’est réinventée en Argentine avec des cours virtuels et des spectacles en ligne, en attendant la réouverture des milongas traditionnelles, salles de danse qui auraient dû fermer en mars en raison de la pandémie de Covid. -19.

Aujourd’hui, nous avons choisi la virtualité, car elle nous a choisis; ce n’est pas quelque chose de déterminé par le tango. Lorsque l’isolement est normal, notre sexe aura une autre option dans ce format, a déclaré Juan Güerri, vice-président de l’Association des professeurs et danseurs de tango argentin.

Le professionnel, qui danse le tango depuis le début des années 1990 et est professeur à l’Université Tango de Buenos Aires, a fait remarquer que le genre est le premier à embrasser dans l’histoire de la danse sociale.

«Éviter l’étreinte, c’est le faire avec le tango lui-même. En alternative, les cours et les festivals apparaissent sur Internet, ou en streaming, une partie de ce qu’un couple qui danse le tango peut proposer, à condition de vivre ensemble sous un même toit », a-t-il souligné.

La quarantaine qui est en vigueur en Argentine depuis mars pour empêcher la propagation du Covid-19 a conduit à la fermeture indéfinie des milongas, de nombreux fans proposent désormais des cours sur les réseaux sociaux, certains pour avoir un revenu économique, d’autres pour entretenir la passion. pour la danse qui identifie Buenos Aires.

Nous recherchons des alternatives et nous les utilisons. C’est pourquoi il y a des festivals dans le monde qui ont lieu en ligne. Ainsi apparaît la possibilité de raconter quelque chose à partir d’un écran, individuellement ou en groupe, a mis en évidence le membre également de la génération intermédiaire de l’Académie nationale de Tango.

Lié au social

Natalia Fossati, directrice de Tango & Tango, productrice d’actes et de spectacles du genre, a assuré que la nouvelle normalité est un défi, car l’essence culturelle du tango est l’étreinte et le contact en face à face.

Le tango est apparu comme un mode d’expression d’une communauté donnée et a toujours été lié au social. Les milongas sont l’espace privilégié où circule la culture du tango, un lieu où l’on se retrouve, se croisent et s’embrassent, a expliqué l’enseignante, un couple de Güerri, avec qui elle danse le tango depuis le début des années 1990.

La femme, également membre de la génération intermédiaire de l’Académie nationale de tango, a souligné que la danse emblématique de l’Argentine et de l’Uruguay a toujours résisté à la virtualité et à la postmodernité. L’attrait du tango est qu’il propose toujours une vraie rencontre, dont on ne peut pas s’échapper sur WhatsApp.

Fossati a apprécié que la pandémie ait forcé les pratiquants de tango à découvrir de nouveaux modes et formats, avec des vidéos et des enregistrements, bien que la présence de l’autre soit toujours nécessaire: l’un peut donner un cours pour Zoom et tango, ils nous unissent de la même manière, bien que l’autre être de l’autre côté de l’écran.

Commentant ce que ce sera de retourner dans une milonga quand la pandémie est derrière, Güerri a imaginé des gens dansant avec des masques au milieu de Buenos Aires et voyant qui a le plus élégant. Au lieu d’avoir un foulard en soie autour du cou, l’homme va avoir un masque en soie. Ce qui ne peut pas arriver, c’est que la danse change. Cela n’arrivera pas, cela ne doit pas arriver, dit-il.

Nous ne savons pas ce que ce sera de revenir

Les milongas ont fermé le 11 mars et c’est pourquoi tout le monde réfléchit à comment rentrer et à faire. La plupart des danseurs s’organisent, cherchant à générer un groupe particulier, avec ses problèmes, car ils savent qu’il faudra beaucoup de temps pour que le tango revienne. En Europe, ils dansent déjà; Ils font des expositions et des milongas, avec peu de monde et celui-ci avec des masques, a résumé la danseuse.

Fossati, pour sa part, a prédit qu’au début il y aura une situation de méfiance. Lorsque vous reviendrez en classe, vous essaierez de garder le même partenaire, mais aller dans une milonga, c’est partager avec les autres. Nous ne savons pas ce que ce sera de revenir.