DaBaby est le dernier artiste à se produire aux MTV Video Music Awards de cette année. Bien qu’il ait été nominé pour Song of the Summer l’année dernière avec «Suge», cela marquera la première fois que le rappeur se produira lors de la cérémonie de remise des prix, son étoile ayant considérablement augmenté avec «Rockstar», l’une des chansons à succès de cette année.

Black Eyed Peas montera également sur scène pour ce qui, étonnamment, est leur toute première performance de VMA, bien qu’ils aient 10 nominations et deux victoires à leur actif des années précédentes. Les Black Eyed Peas ne sont pas nominés cette année, mais interpréteront «Vida Loca» de leur nouvel album, «Translation», sorti le 19 juin.

«Avec le recul, je ne peux pas croire que les Black Eyed Peas n’aient jamais joué aux MTV Video Music Awards», a déclaré le membre fondateur Will.i.am. a déclaré dans un communiqué de presse. «Quinze ans après avoir joué la pré-émission des MTV Video Music Awards à Radio City à New York, être sur… la grande scène MTV VMA est une bénédiction.»

Cette année, DaBaby détient trois nominations: artiste de l’année, meilleure vidéo hip-hop pour «BOP» et meilleure chorégraphie pour «BOP». Bien qu’il n’ait pas été révélé quelles chansons il choisira de présenter lors de sa performance, «Rockstar» est resté en tête des charts tout au long de l’été, passant un total de sept semaines à la première place du palmarès des 100 meilleures chansons de Rolling Stone. , où il préside encore.

DaBaby et Black Eyed Peas rejoignent une flopée de grands noms déjà annoncés, notamment le couple de Lady Gaga et Ariana Grande, Miley Cyrus, The Weeknd, BTS, Doja Cat, CNCO et Maluma. Animée par Keke Palmer, la remise des prix sera diffusée à partir de diverses scènes sans public à travers la ville de New York et diffusée en direct le 30 août à 20 h.