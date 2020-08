Daisy Coleman, l’un des sujets du documentaire Netflix 2016 «Audrie & Daisy», s’est suicidée mardi, selon sa mère, Melinda. Coleman avait 23 ans.

Le corps de Coleman a été retrouvé après que sa mère a demandé à la police de procéder à une vérification de l’aide sociale. «Audrie & Daisy» a détaillé les expériences de Coleman et Audrie Pott en matière d’agression sexuelle, et comment leurs familles ont fait face au traumatisme et au rejet subséquent de la communauté de Coleman. Le film, réalisé par Bonni Cohen et Jon Shenk, a été créé au Festival du film de Sundance 2016.

«Ma fille Catherine Daisy Coleman s’est suicidée ce soir. Si vous avez vu des fous / messages et des messages, c’est parce que j’ai appelé la police pour la vérifier », a écrit Melinda sur Facebook. «Elle était ma meilleure amie et ma fille incroyable. Je pense qu’elle a dû faire croire que je pourrais vivre sans elle. Je ne peux pas. J’aurais aimé pouvoir lui enlever la douleur! Elle ne s’est jamais remise de ce que ces garçons lui ont fait et ce n’est tout simplement pas juste. Ma petite fille est partie.

Coleman a été violée lors d’une fête à Maryville, dans le Missouri, en janvier 2012, alors qu’elle avait 14 ans. Son agresseur n’a jamais été condamné. Elle a été harcelée en ligne et à l’école après le viol, qui a fait la une des journaux nationaux.

Pott a été agressée à Saratoga, en Californie, en septembre 2012. Elle s’est suicidée 10 jours après.

Coleman a fréquenté le Missouri Valley College et a utilisé sa plate-forme pour co-fonder SafeBAE, une organisation vouée à mettre fin aux agressions sexuelles des collégiens et lycéens. L’organisation aide également les survivants à faire face à leurs expériences.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255 ou allez à SpeakingOfSuicide.com/resources.