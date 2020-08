Lorsque Yahya Abdul-Mateen II a été jeté pour la première fois sur « Watchmen » de HBO, il ne savait pas qu’il jouerait le Dr Manhattan, un super-héros divin à la peau bleue éclatante. Au lieu de cela, il pensait qu’il jouait simplement Cal Abar, le mari du personnage principal Angela Abar (Regina King), ne faisant pas partie de la vanité centrale de la série et du roman graphique de 1986 sur lequel elle est basée (qui était: Et si les justiciers costumés était une chose réelle au 20e siècle et a changé le cours de l’histoire?).

«Dans les pages que j’ai reçues pour l’audition, c’est la personne la plus ordinaire», dit Abdul-Mateen. « Ce n’est certainement pas un super-héros. »

Ce n’est qu’après avoir tourné le pilote de «Watchmen» que le showrunner Damon Lindelof a fait asseoir Abdul-Mateen pour expliquer que non seulement Cal était en vérité la personne la moins ordinaire imaginable, mais que le personnage ne savait pas non plus qu’il était l’être le plus puissant. Terre.

Lindelof dit que les écrivains ont réalisé très tôt que le Dr Manhattan devrait se cacher à la vue de tous pour éviter d’avoir à constamment expliquer pourquoi le personnage n’utilisait pas ses capacités presque omnipotentes pour affecter l’histoire.

Beaucoup plus délicate a été la décision que le Dr Manhattan serait le mari d’Angela – et passerait d’un homme blanc devenu bleu à un homme bleu devenu noir.

«Dr. Manhattan prenant la forme d’un homme noir a probablement compris plus de temps dans le [writers’] plus que toute autre idée », déclare Lindelof. «Il y avait des jours où cela semblait très problématique, et puis il y avait des jours où c’était comme si cela remettait en question le statu quo d’une manière vraiment intéressante. Je pense que la raison – peut-être la seule raison – pour laquelle cela a fonctionné est Yahya.

La révélation complète de la vraie nature de Cal a eu lieu jusqu’à l’avant-dernier épisode de la série limitée, ce qui a donné à Abdul-Mateen le temps de se transformer dans le nouveau rôle.

Pour avoir la peau bleue du personnage, Lindelof a emmené l’acteur de la production basée en Géorgie à Los Angeles pour subir une série de tests de maquillage top-secrets.

«C’est amusant, les premières fois», dit Abdul-Mateen à propos du processus de 2h30. «Toutes les idées sur l’espace personnel, elles sortent par la fenêtre.»

Pour capturer la voix du Dr Manhattan avant sa transformation en Cal, Abdul-Mateen dit qu’il a étudié les voix des «hommes blancs que je pensais hyper-intelligents» – en commençant par Lindelof.

«Je ne savais pas cela», dit Lindelof. «Bien que mon professeur de première année m’ait traité d’hyper, je ne suis pas si sûr de l’autre partie du trait d’union. Je stipulerai que je suis incroyablement blanc.

Abdul-Mateen était particulièrement désireux de s’assurer que son corps était en parfait état, pour la simple raison que le Dr Manhattan se soucie rarement des vêtements. Le même jour, Lindelof lui a parlé de la vraie nature de son personnage, Abdul-Mateen dit qu’il a eu un entraîneur, « parce que je savais qu’il y aurait une forte possibilité que je devrais être nu. » (Lindelof et Abdul-Mateen soulignent tous deux, cependant, que la décision ultime d’être nu était toujours à l’acteur.)

Ironiquement, l’une des scènes les plus satisfaisantes pour Abdul-Mateen est celle dans laquelle il ressemble simplement à lui-même, lorsqu’Angela montre au Dr Manhattan le corps de l’homme noir dans lequel elle préférerait qu’il se transforme pour qu’ils puissent être ensemble sans le monde sait où se trouve le Dr Manhattan – et il le fait, sans hésitation.

«Cela dit quelque chose sur Dieu, donnant le pouvoir de choisir à une femme noire», dit Abdul-Mateen. «Je pense que c’est vraiment stupide, que les gens peuvent voir ce pouvoir.»