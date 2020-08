L’aperçu de la semaine dernière de «Judas et le Messie noir» de Shaka King a été l’une des bandes-annonces les plus puissantes de mémoire récente. Le teaser de 107 secondes, qui voit la star de Daniel Kaluuya dans le rôle de Fred Hampton, président du parti Black Panther, a fourni une preuve supplémentaire que l’incroyable course de la star née à Londres ne s’arrêtera pas de sitôt. D’un rôle petit mais percutant dans «Sicario» à un tour nominé aux Oscars dans «Get Out» et bien plus encore, la carrière de Kaluuya n’a cessé de se renforcer au cours des cinq dernières années. Voici une sélection de cinq excellentes scènes qui mettent en valeur son talent à tout faire. (Attention: quelques spoilers à venir.)

5) «Sicario» (2015) – Le Bar

Kaluuya est sous-utilisé dans le thriller plein de tension de Denis Villeneuve, mais en fait beaucoup avec un peu en tant que Reggie Wayne, un agent du FBI recrue à la mode qui est toujours là pour soutenir sa partenaire Kate (Emily Blunt). Nulle part leur amitié discrète mais non moins sincère n’est plus palpable que lorsque le duo se dirige vers un bar après une dure journée au bureau. C’est un moment rare de légèreté dans un film extrêmement sombre, et Kaluuya – arborant un accent américain immaculé – n’est jamais moins qu’authentique lorsqu’elle cogne Kate de Blunt sur tout, de ses sourcils et son sens de la mode à son hygiène personnelle.

4) «Black Panther» (2018) – L’ami déçu

Peu d’acteurs travaillant aujourd’hui peuvent faire autant avec un regard silencieux que Kaluuya. Il y a plusieurs exemples de cela dans «Black Panther», mais l’exemple le plus accrocheur vient du retour du roi T’Challa (Chadwick Boseman) à Wakanda après avoir échoué à capturer Ulysses Klaue (Andy Serkis). La mission infructueuse est particulièrement décevante pour W’Kabi de Kaluuya – Klaue avait assassiné ses parents des années plus tôt, et T’Challa lui avait promis justice – et quand il en apprend l’existence, la confiance et l’excitation cèdent rapidement la place à la douleur et à la déception. Alors même qu’il commence à se retourner et à s’éloigner, Kaluuya garde son regard fermement sur son futur ancien ami, ce qui accentue son sentiment de trahison.

Une mention honorable doit aller à une scène supprimée chargée d’émotion entre W’Kabi et Okoye (Danai Gurira), qui voit Kaluuya passer de manière impressionnante de la rage puissante à la fierté et à la tendresse en 90 secondes.

3) «Queen & Slim» (2019) – Traffic Stop

L’incident incitant à Queen & Slim est initialement trop familier, car Jodie Turner-Smith et le couple titulaire de Kaluuya sont arrêtés par un flic blanc heureux de la gâchette. La peur et la fierté qui se manifestent généralement sur les visages des victimes sont également présentes et prises en compte, tout comme l’escalade inévitable et inutile. Ce que nous ne voyons pas souvent dans ces situations, c’est la tendresse que Kaluuya apporte au Slim craignant Dieu, ce qui le rend d’autant plus émouvant lorsqu’il finit par tuer l’officier en légitime défense.

2) «Widows» (2018) – Un rap interrompu

Le thriller criminellement sous-estimé de Steve McQueen a vu Kaluuya jouer le rôle de Jatemme Manning, un exécuteur de la foule dont la présence est ressentie par tout le monde dans la pièce (et le public) même quand il est fermement en arrière-plan, observant en silence. L’une des premières fois où il passe au premier plan est d’affronter deux hommes de main de bas niveau qui ont laissé des voleurs voler 2 millions de dollars de l’argent de Manning parce qu’ils étaient trop occupés à rapper. Naturellement, Jatemme leur demande de lui montrer la musique qui a conduit au vol. Ce qui suit est à la fois captivant et choquant alors que Kaluuya se retrouve face à face avec les rappeurs en herbe alors qu’ils font du freestyle, grognant d’approbation à chaque ligne avant de les tuer. C’est une scène d’autant plus effrayante (et mémorable) que Kaluuya la joue nonchalante.

1) «Get Out» (2017) – The Sunken Place

«The Sunken Place» est rapidement devenu une partie de la langue vernaculaire une fois que «Get Out» a fait ses débuts, et il est facile de comprendre pourquoi. La scène d’hypnose où Chris (Kaluuya) – un photographe rencontrant les parents de sa petite amie blanche pour la première fois – rencontre pour la première fois la phrase est aussi mémorable pour ses visuels obsédants que pour la performance fascinante de Kaluuya. Son visage trahit chaque fragment du chagrin et du désespoir de Chris, même si son corps reste paralysé. C’est sans doute le plus beau moment de la carrière de Kaluuya à ce jour, et il n’est pas surprenant que ce soit le clip qui a été diffusé lors de la soirée des Oscars en 2018.