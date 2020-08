Dès le plus jeune âge, Danna Paola Elle est restée impliquée dans le monde de l’art et du divertissement, en fait, elle a non seulement montré son grand niveau d’actrice, mais elle s’est également révélée être une chanteuse incroyable.

Déclarations controversées de Danna Paola

Et ces deux qualités se retrouvent dans son nouveau thème musical « No bailes sola », qu’il a également interprété avec le chanteur colombien de 25 ans, Sebastian Yatra Tout cela a été un succès!

Et pas seulement ça, il semblerait que l’artiste mexicaine ait à nouveau tourné sur les réseaux sociaux, après avoir avoué devant des millions de personnes, ce qu’elle pensait de la célèbre chanteuse colombienne. Tini Stoessel a propos?

« C’est une personne très drôle et bonne. Qui ne tomberait plus amoureux de Sebastián Yatra?»Était la question que l’artiste mexicain a posée Danna Paola, interrogé sur l’interprète de « Un an » et « Elle n’a plus de petit ami. »

Ces déclarations ont une fois de plus déclenché une éventuelle romance entre elle et son collègue musical. Et bien qu’à de nombreuses reprises, l’artiste l’ait catégoriquement et fermement nié, les commentaires ne cessent de circuler.