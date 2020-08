La belle Danna PaolaDès son plus jeune âge, elle s’est avérée être une jeune femme pleine de talent et de douceur, et maintenant à 25 ans, il n’est pas étonnant qu’elle soit l’une des artistes les plus recherchées de son pays.

Découvrez Danna Paola chantant a cappella

Il semble que la célèbre dans chaque projet auquel elle participe parvienne à se connecter complètement, ce qui fait à son tour pleinement ressortir son talent et montre qu’elle est définitivement née pour briller.

Pas seulement dans l’incroyable série de Netflix «Élite», Danna Paola Il a réussi à conquérir un large public, en fait il continue de le faire avec ses nouveaux thèmes musicaux, qui donnent beaucoup à parler.

A cette occasion, la célèbre actrice, chanteuse et mannequin mexicaine a surpris ses millions de followers, après être apparue en chantant A cappella! Sa nouvelle chanson thème « Don’t dance alone ».

Dans cette courte vidéo, nous pouvons voir que la captivante Danna Paola Il a une voix assez claire, avec une technique parfaite et une gestion incroyable des nuances, c’est tout simplement incroyable!