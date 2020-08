Il existe une similitude frappante entre It’s Always Sunny de FXX à Philadelphie et The Big Bang Theory de CBS. Maintenant, avant que les yeux roulés, la succion des dents et les railleries ne commencent, écoutez-moi. Personne ne dit qu’il y aura un croisement de si tôt puisque les deux séries (bien que voir Dennis et Sheldon interagir serait fascinant) ne sont certainement pas coupés du même tissu thématique. Mais avec Dennis (Glenn Howerton), Mac (Rob McElhenney), Charlie (Charlie Day), Dee (Kaitlin Olson) et Frank (Danny DeVito) sur le point d’être prêt à remporter le titre de la plus longue série de comédies en direct (battant le record précédemment détenu par ABC Les aventures d’Ozzie et Harriet), nous ne pouvons pas nous empêcher de souligner un lien qui fait rage: les deux émissions ont présenté les personnages principaux après l’émission était déjà diffusée et les fans en ont tellement pris que les téléspectateurs supposent parfois qu’ils étaient avec l’émission dès le début.

Il fait toujours beau à Philadelphie (Image: FX Networks)

Pour Big Bang, c’était Mayim Bialik‘s Amy- et pour Always Sunny? Ce serait Frank Reynolds de DeVito, qui fait autant partie de The Gang que le jambon au rhum, les mauvaises impressions de Dee et une obsession malsaine pour les Eagles de Philadelphie. Récemment, DeVito a été invité à revenir sur sa course en tant que Frank et à expliquer ce qu’il aime le plus dans le rôle et en faisant partie de la distribution Always Sunny. Divulgacher? Si vous pensiez que ramper nu hors des canapés, tomber par les fenêtres de l’appartement ou pousser les doigts de poulet dans le nez pour arrêter le saignement serait un pont trop loin pour un acteur de sa stature, alors nous ne savons pas quel spectacle vous avez été. regarder parce que ces opportunités sont en fait les préférées de DeVito:

«Tu sais, le genre de trucs complètement fous, tu sais, où ils me sliment ou ils me jettent par une fenêtre ou me peignent en noir… J’étais une ombre cachée dans un coin, tu sais, c’était vraiment cool. L’idée est que vous savez entrer dans la bande-annonce de maquillage et devenir gonflé – comme pour l’émission de Mac quand il est sorti. Vous savez tout ce truc, c’est que je creuse évidemment ce truc comme toutes les parties que j’aime jouer. Nous avons tous des masques , tu sais, et je suppose que tu sais avec Frank que c’est un certain masque… comme dans le film que je fais maintenant [« Jumanji » franchise], c’est une certaine chose, tous les films que vous faites « , a expliqué DeVito. » Mais quand vous arrivez à vous asseoir sur une chaise comme dans Batman Returns, vous pouvez vous asseoir sur une chaise pendant trois heures et avoir des artistes vous déranger, c’est comme vraiment cool. C’est comme quand vous savez que lorsque vous mettez un costume où vous allez encore Halloween ou quelque chose comme ça, c’est un peu … vous avez cette liberté, vous savez, c’est vraiment, vraiment cool. Donc, toutes les émissions que nous avons faites et que nous sommes un peu « dans la stratosphère », ce sont mes préférées – quand je lis les scripts et que je dis: « Wow, ça va être amusant que vous savez faire . ‘ »

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Ray Flook

En tant que rédacteur en chef de la télévision depuis 2018, Ray a commencé cinq ans plus tôt en tant qu’écrivain / photographe avant d’être recruté en tant que membre du personnel en 2017.

enveloppe instagram twitter