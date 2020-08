Avec sa plus belle lingerie, Suzy Cortez fait monter la température | Instagram

La mannequin Carioca Suzy Cortez a une fois de plus stupéfié ses millions de followers sur Instagram en posant avec l’un de ses meilleurs lingerie vous permettant d’apprécier pleinement son anatomie parfaite.

Suzy Cortez a réussi à surprendre à nouveau ses fans, qui ont la joie d’apprécier chacune de ses photographies partagées sur son réseau social.

Le modèle brésilien Suzy Cortez Il ne fait aucun doute qu’il continue de faire tomber ses fans amoureux sur les réseaux sociaux et cette fois il a partagé une photo qui a laissé ses followers sans voix.

Posant sur une moto, celle reconnue comme « miss bumbum » a modelé sa silhouette élancée avec une audace lingerie de dentelle bleue et noire.

La photographie, qui, comme prévu, n’a pas laissé grand chose à l’imagination, a réalisé plus de 60000 likes à peine deux jours après avoir été partagée et des milliers de commentaires de ses followers.

Venez jeter un œil à ma plateforme privée. Vous allez sûrement l’adorer », a écrit Suzy Cortez dans le post.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que la Brésilienne se tourne vers les réseaux sociaux, car elle partage constamment des vidéos et des photos qui laissent tout le monde en redemande.

Tu es plus belle que n’importe quel diamant au monde « , » Tu es une déesse « , » Déesse je t’aime maman « , » Belle « , » Bombón « , » Mon amour « , » Belle « , étaient quelques-uns des commentaires qu’elle a reçus dans publication.

Suzy Cortez est une mannequin brésilienne de renom, connue pour être la gagnante du concours de beauté Miss Bum Bum 2015 et 2019.Lors de son premier concours, elle a reçu environ 22000 $ pour avoir remporté le concours.

Instagram a certaines restrictions car l’application est également utilisée par des mineurs et des parents qui pourraient être offensés par certains contenus publiés, c’est pourquoi dans ce réseau social, Suzy partagez simplement un petit aperçu de tout ce qu’il publie sur son site Web Only Fans où il y a du contenu non censuré qui vous rendra fou.

Il faut se rappeler que la fitness girl a déjà participé au magazine Play B0y, cependant, la voir comme ça sur Instagram est parfois surprenant car on ne s’y attend pas.

Quelque chose que très peu savent, c’est que Suzy a été bloqué par Messi lui-même sur Instagram, ceci après avoir envoyé des photos provocantes d’elle-même.

Selon certains rapports, la femme de Messi ne pouvait pas croire au nombre de photos qu’elle avait envoyées à son petit ami.

Bien que ce modèle soit originaire de Sao Paulo au Brésil, elle vit actuellement à Londres, mais assure qu’elle aime le Mexique et aimerait vivre dans notre pays.

Cette mannequin brésilienne vit sans aucun doute fière de son arrière, dont elle se vante à chaque instant sur ses réseaux sociaux.

Il convient de mentionner que cette superbe femme n’est pas seulement un mannequin, mais aussi une criminaliste et dans certaines interviews, elle a souligné qu’elle était assez timide, mais qu’il y avait des gens qui la flattaient toujours et lui disaient qu’elle était très belle, ce qui lui a fait gagner peu à peu confiance. un peu.

De cette façon, Suzy a commencé à participer à certains concours avec lesquels elle a commencé à se faire connaître et à perdre sa peur des caméras et ainsi, petit à petit, elle a mis de côté sa timidité et a commencé à profiter des regards qui lui volaient ses courbes.

En outre, Suzy Cortez Il a souligné que tout ce qu’il a est le produit de son travail acharné et qu’il ne s’agit pas seulement de poser pour la caméra, car il prépare constamment son corps, mange correctement, fait de l’exercice et maintient ainsi une silhouette spectaculaire.