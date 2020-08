Nous avons été patients, nous avons attendu un an, et à l’arrivée de la quatrième saison de La Casa de Papel, cela nous a échappé. L’émission non anglophone la plus regardée sur Netflix, et avec un large public dans le monde entier, a surpris les fans avec une histoire qui ne cesse de s’améliorer. Trois mois après sa première, nous avons aujourd’hui l’annonce de la cinquième et dernière saison de la série qui nous laisse avec plusieurs questions.

Avant d’y répondre, et de profiter comme il se doit de l’annonce de la cinquième saison, il vaut la peine de compter pour voir où nous logeons. Bien sûr, ils s’en souviennent mais c’est mieux pour ceux qui ont la mémoire courte ou pour ceux qui aiment revivre les faits en quelques mots.

Où restons-nous?

Reprenons depuis l’inspecteur Chaîne de montagnes au lieu de confirmer qu’elle était responsable de la torture et d’autres violations des droits de l’homme commises par la police, est devenu un fugitif qui a suivi les traces du professeur.

Pour sa part, le professeur demande à un groupe de mineurs asturiens de creuser un tunnel entre un restaurant et la Cour nationale. Là, Raquel Murillo raconte toute la vérité sur sa relation avec Sergio et le projet de cambrioler la Banque d’Espagne. Ici, le truc est que ça va selon plan paris, qui consiste à fatiguer les autorités avec des détails techniques.

D’autres cartes ont été jouées à la Banque d’Espagne. Pour le bien du plan à suivre à la lettre, les voleurs sont obligés de sauver la vie de Gandía, le responsable de la mort la plus pleurée de La Casa de Papel: Nairobi.

Ensuite nous avons Manille, l’infiltrateur du gang qui tire Arturito dans la jambe pour reprendre le commandement, au moment de sauter sur scène. De cette façon, les voleurs utilisent Gandía pour faire croire à la police que le chef de la sécurité du gouverneur est dans une confrontation avec les criminels et a besoin d’un hélicoptère pour sortir de là.

La fin de la quatrième saison de La maison de papier se termine avec Raquel entrant dans la banque par le toit et rencontre avec le reste du groupe. Pour sa part, Alice trouve l’emplacement du professeur.

Date de sortie

Après avoir lu ceci, ils veulent vraiment savoir quand nous pourrons profiter de la suite de l’histoire. Saison qui doit répondre à de nombreuses questions car c’est la saison définitive.

Jusqu’à présent, nous savons que le tournage commencera le mois prochain et que la cinquième partie se composera de 10 épisodes. Cependant, la date de sortie de la cinquième saison de La Casa de Papel est encore inconnue. Bien que compte tenu du calendrier des livraisons précédentes, nous pouvons dire les doigts croisés qu’il arrivera à un moment donné dans le 2021.

C’est bien sûr si le célèbre et détesté COVID-19 permet à la production de fonctionner en douceur. Sinon, nous pourrions le voir jusqu’en 2022.

Acteurs et personnages

Ceux qui n’ont pas manqué une seule seconde de La Casa de Papel ces trois dernières années, connaissent déjà parfaitement ses personnages et son casting. Mais comme à chaque saison, de nouveaux acteurs viennent jouer des rôles qui donnent des rebondissements extrêmes à l’histoire. Sans modification de la distribution existante, voyons qui sont les nouveaux visages dans la saison 5.

De nouveaux acteurs tels que Michel-Ange Silveste (connu pour sa participation à des productions comme Sky Rojo ou Sense 8) et Patrick Criado –Qui a été nominé pour le prix Goya pour des films tels que La grande famille espagnole et Vivre sans permission. Là-bas, nous voyons aussi des noms intéressants comme Ester Expósito, Omar Ayuso, Blanca Suárez, Quim Gutiérrez.

Que se passera-t-il dans la cinquième saison?

Il est encore trop tôt pour pouvoir détailler la nouvelle saison. La seule chose que nous pouvons supposer, c’est que le vol de la Banque d’Espagne se poursuivra après la mort de Nairobi, la prétendue capture du professeur et le dernier coup de la résistance.

Pour lui donner beaucoup de saveur, le créateur et producteur de la série, Alex Pina, a dit quelques mots qui peuvent accélérer le cœur de tout fan: « Nous avons passé près d’un an à réfléchir à la façon de détruire le groupe. Comment mettre le professeur sur les cordes ».

«Comment arriver à des situations irréversibles pour de nombreux personnages. Le résultat est la cinquième saison de «La Casa de Papel». La guerre atteint ses sommets les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante.