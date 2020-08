Dave Bautista ne se contente pas de jouer un seul personnage de bande dessinée bien-aimé – la star des Gardiens de la Galaxie veut ajouter supervillain à son CV. Bautista a révélé qu’il avait tenté de décrocher le rôle de Bane dans Matt Reeves« Le Batman mettant en vedette Robert Pattinson, mais malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas. Ce qui est peut-être pour le mieux puisque le film est déjà rempli de certains des voleurs les plus célèbres de Batman, notamment Catwoman, le Pingouin, le Riddler et Carmine Falcone.

L’histoire a commencé ce week-end, lorsqu’un fan sur Twitter a interrogé Bautista sur des spéculations sur la question de savoir si l’acteur des Gardiens de la Galaxie pourrait être choisi comme Bane dans le prochain The Batman. «Je viens de lire un article spéculant que @DaveBautista pourrait, devrait, pourrait être, jouer à Bane dans le nouveau film #Batman avec Robert Pattison. S’il vous plaît, les films DC… réalisez-le », a écrit le fan.

Bautista a répondu par un arrêt court et concis des rumeurs de casting: «Malheureusement, ce n’est pas le cas. J’ai fait de mon mieux.

Malheureusement non. J’ai essayé de mon mieux ????? https://t.co/Dfn6UGzzlb – Person, Woman, Dave Bautista, Camera, TV (@DaveBautista) 31 juillet 2020

Le tweet de Bautista fait suite à un tweet plutôt optimiste de décembre 2019 dans lequel l’acteur a fait allusion à un rôle dans un film de Warner Bros. avec une photo en noir et blanc des bureaux du studio avec la légende: «Cela ne viendra pas à vous, alors poursuivez il!! #Attrape-rêve. » Bien qu’il n’y ait aucune confirmation que cette partie de Bane était ce à quoi il faisait référence dans le tweet de 2019, cela semble certainement probable.

La galerie des voleurs de Batman est l’une des plus célèbres de l’histoire de la bande dessinée, mettant en vedette une telle variété de méchants colorés et uniques que le Caped Crusader risque souvent d’être éclipsé. Déjà le film présente au moins trois des voleurs les plus connus de Batman, donc ajouter un méchant comme Bane, qui a récemment été interprété par Tom Hardy dans le film de Christopher Nolan en 2012, The Dark Knight Rises, peut faire basculer le film dans un territoire surchargé. Mais on ne sait jamais – bien que Bautista n’ait pas décroché le rôle, cela ne signifie pas que Bane ne se présentera pas et ne rejoindra pas le casting qui comprend Zoe Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Colin Farrell comme le pingouin, Paul Dano comme Edward Nashton / The Riddler, Jeffrey Wright comme commissaire Gordon, Andy Serkis comme Alfred, John Turturro en tant que chef du crime Carmine Falcone, Peter Sarsgaard en tant que nouveau personnage, le procureur du district de Gotham, Gil Colson, et nouveau venu Jayme Lawson en tant que candidate à la mairie nommée Bella Reál.

La sortie du Batman est actuellement prévue le 1 octobre 2021, après avoir été repoussé d’une date d’été antérieure.

