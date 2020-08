Cri 3 s’est penché davantage sur le côté campeur des films de slasher en renouant avec le passé et en rendant les origines de Ghostface et des meurtres de Woodsboro un peu plus compliquées et ringardes. C’est toujours plein de suspense, mais peut-être la chose la plus effrayante dans Scream 3 est la terrible nouvelle coupe de cheveux arborée par Courteney Cox comme Gale Weathers. Comment quelque chose d’aussi terrible est-il arrivé au grand écran? Il s’avère que nous pouvons blâmer son ex-mari et co-star David Arquette pour ce mauvais choix de coiffure.

David Arquette est officiellement à bord pour la cinquième tranche à venir de la franchise Scream, avec Courteney Cox, donc une récente interview à Entertainment Tonight a tourné autour des suites précédentes. D’une manière ou d’une autre, la conversation a abouti à la terrible coupe de cheveux que vous voyez ci-dessus, et Arquette n’a pas hésité à en prendre la responsabilité:

«La frange était de ma faute. Je dois admettre que je me suis dit: «Oh, tu devrais faire un truc du genre, Bettie Page, tu sais, juste un peu. C’était ma faute. J’assumerai totalement ma responsabilité. Je veux dire qu’ils sont, vous savez, la faute d’un coiffeur professionnel, bien sûr. Et ils n’ont pas vraiment fait de Bettie Page une frange vraiment émoussée. Comme, c’était l’idée. Ils ont essayé de jouer avec eux. Vous ne pouvez pas. Vous devez entrer pleinement. Vous ne pouvez pas, comme, à mi-chemin de ce genre de choses. «

Yikes. C’est dommage que rien ne puisse être fait pour réparer cette coiffure. Mais en même temps, cette coupe de cheveux finit par convenir à Gale Weathers car elle ajoute un peu au désespoir de son personnage tout au long du film depuis. Gale et Dewey sont un peu séparés dans la suite, alors sa mauvaise coupe de cheveux donne l’impression qu’elle est dans une situation difficile dans sa vie.

David Arquette et Courteney Cox sont divorcés depuis 2013, mais ils restent en contact étroit depuis qu’ils ont des enfants. Mais j’espère que cela signifie qu’elle ne suivra plus les conseils de coupe de cheveux de David Arquette lorsqu’ils se réuniront pour le nouveau Scream. Et chaque fois que cela se produit, nous espérons que Neve Campbell les rejoindra également.

