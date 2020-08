Exclusif: David Arquette parle de Scream Reboot!

En mai dernier, la nouvelle passionnante du vétéran de la franchise David Arquette reviendrait à Paramount Pictures. Crier redémarrer et en discutant avec l’acteur et cinéaste de 48 ans pour la comédie d’horreur Fête et son documentaire Vous ne pouvez pas tuer David Arquette, ComingSoon.net a discuté du prochain film de la série hit slasher.

En regardant le prochain film, qui devrait être dirigé par Prêt pas prêt réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, également connu sous le nom de Radio Silence, Arquette a réfléchi sur le fait que ce sera le premier film de la franchise sans l’icône de l’horreur Wes Craven à la barre, décédé en 2015, se sentant certainement être dit »et en regardant en arrière avec tendresse son temps avec le Cauchemar sur la rue Elm créateur.

« Wes va certainement me manquer, Wes a été une telle inspiration pour moi en tant que réalisateur et juste un être humain », a chaleureusement exprimé Arquette. «C’était une âme si gentille, très intelligente, je pourrais lui demander n’importe quoi et il aurait une perspicacité vraiment incroyable.

Malgré l’absence du regretté directeur à la barre, Arquette a mis en lumière Radio Silence à la barre et qu’un certain nombre de talents clés de la franchise, y compris lui-même, Courtney Cox et le créateur Kevin Williamson, se sentent enthousiasmés par ce qui va arriver dans le monde. cinquième tranche de la série slasher.

«Les cinéastes qui font Cri 5 sont vraiment de grands fans de Wes, ils veulent donc perpétuer ses traditions », a noté Arquette. «Le fait que Kevin Williamson soit impliqué et que Courtney soit de retour et que nous espérons pouvoir amener Neve à s’engager aussi, ce sera vraiment formidable de rassembler tout le monde et de perpétuer l’héritage de Wes.»

Arquette est devenu le premier acteur de la franchise originale à signer pour le cinquième film de la série, avec Cox signant à la fin du mois de juillet pour le film et le mot venant plus tôt cette année que l’héroïne principale Neve Campbell est actuellement en pourparlers pour la reprendre. rôle de Sidney Prescott.

Alors que les détails de l’intrigue sont actuellement rares, il est rapporté que le film suivra « une femme retournant dans sa ville natale pour essayer de découvrir qui a commis une série de crimes vicieux. »

Le nouveau film sera produit par James Vanderbilt de Project X Entertainment (Zodiaque), Qui coécrit également le scénario avec Guy Busick (Prêt pas prêt), ainsi que Paul Neinstein et William Sherak pour Spyglass, avec le scénariste original Kevin Williamson, producteur exécutif avec le troisième membre de Radio Silence, Chad Villella.

Le premier film, sorti en 1996, a été une surprise lors de ses débuts, aidant à faire revivre le genre d’horreur pour la décennie et devenant le film slasher le plus rentable de tous les temps jusqu’à ce qu’il soit détrôné par celui de l’année dernière. Halloween redémarrer. Le succès du premier a engendré une franchise qui comprend trois suites, dont la première est restée tout aussi réussie que la première, tandis que les deux précédentes ont vu des retours au box-office médiocres et des critiques mitigées.

Après des années de lutte pour faire décoller un autre film, MTV a repris une adaptation de la série qui est devenue un succès culte, avec deux saisons bien accueillies par les fans avant qu’elle ne soit transmise à VH1 pour sa troisième saison redémarrée, qui a vu un mélange de -des critiques négatives de la part des critiques et du public, mais il s’agissait d’une amélioration mineure des notes de la deuxième saison.

le Crier la reprise marque le deuxième redémarrage majeur de la franchise d’horreur sur lequel Spyglass travaille, le studio développant un remake du classique de l’horreur culte de Clive Barker Hellraiser, avec David S. Goyer (Terminator: destin sombre) attaché à la plume du script.

Neve Campbell (Groupe de cinq, Le métier) a joué Sidney Prescott dans le succès du blockbuster original Crier en 1996. Depuis lors, elle est devenue le visage de la populaire franchise slasher car elle a également joué dans trois suites de suivi. L’entrée la plus récente, Cri 4, sorti en 2011 et rapporté 97 millions de dollars dans le monde sur un budget de 40 millions de dollars. Campbell est récemment apparu dans Netflix Château de cartes et le film Château dans le sol.

La comédie d’horreur Fête est sur le point de sortir ce vendredi dans certains cinémas, VOD et plateformes numériques Vous ne pouvez pas tuer David Arquette devrait faire sa première mondiale au Festival virtuel international du film Fantasia plus tard ce mois-ci!