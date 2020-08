Les mois de quarantaine ont aspiré à ce que nous nous enfuyions dans le monde naturel. Ils nous font imaginer les montagnes, l’océan profond, la jungle et la forêt. Peut-être qu’en ce moment la crise économique et sanitaire ne nous donnera pas la chance de voyager en corps, mais la BBC Earth il veut voir à ce que nous y allions à l’esprit. Dans une nouvelle annonce, Le réseau britannique a révélé la collaboration de Sir David Attenborough et Hans Zimmer pour le documentaire Planet Earth: A Celebration.

C’est vrai, fans de séries documentaires naturelles. Rien de plus et rien de moins que David Attenborough, l’écrivain légendaire et présentateur de la célèbre série naturelle The Pattern of Animals, Life, Wildlife on One, La planète bleue et Planète Terre, Est en charge de la narration de ce nouvel opus. Pour sa part, l’un des plus grands compositeurs de l’histoire du cinéma, Hans Zimmer, est en charge de la musicalisation du documentaire avec le rappeur Dave.

Terre Planète Terre: une célébration »

Planet Earth: A Celebration présentera huit vidéos sur la faune tirées de Planet Earth II et Blue Planet IIainsi que de la nouvelle musique de Dave (jouant du piano à queue) et du BBC Concert Orchestra. Zimmer a été chargé de retravailler des sections de sa partition précédente de Planet Earth.

David Sir David Attenborough, @HansZimmer et @ santandave1 s’unissent sur @BBCOne pour un programme spécial d’histoire naturelle #PlanetEarthACelebration: https://t.co/qjQR9XrcT2 pic.twitter.com/gqQUni4Hrl – Bureau de presse de la BBC (@bbcpress) 2 août 2020

« La BBC a publié cette incroyable collection de séquences de deux des séries d’histoire naturelle les plus parlées ces dernières années, Planet Earth II et Blue Planet II, un cadeau spectaculaire pour les téléspectateurs « a déclaré Tony Hall, PDG de la BBC.

« Avec une nouvelle narration du brillant David Attenborough, une nouvelle partition de Hans Zimmer et l’équipe de Bleeding Fingers jouée par le BBC Concert Orchestra avec Dave au piano, ce passionnant voyage autour du monde promet de remonter le moral de tous », a-t-il conclu.

Pour sa part, le rappeur britannique Dave a déclaré à propos de son implication dans le projet: «J’ai toujours été fan de puissants documentaires d’histoire naturelle», a déclaré Dave dans un communiqué. «C’est un programme où la nature et la musique se rencontrent, il était donc juste que je prête mon talent, mon temps et mon attention à ce projet.. Ce fut un plaisir de travailler aux côtés de Sir David Attenborough et Hans Zimmer. »

L’année dernière, Dave a remporté le Mercury Award pour son premier album Psychodrama.. Plus tôt cette année, il a également condamné Boris Johnson lors de l’interprétation de sa chanson «Black» aux BRIT 2020 Awards.

Planet Earth: A Celebration sera diffusé le 31 août au Royaume-Uni, alors que dans le reste du monde, il n’est pas encore confirmé.