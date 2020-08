David Beckham prévoit de publier un documentaire sur sa famille

Inspiré par le succès de La dernière dance, les docuseries Netflix se sont concentrées sur la figure de Michael JordanDavid Beckham prévoit de produire un documentaire télévisé qui passe en revue toute sa carrière.

Celui qui était un joueur de la Manchester United et le Real Madrid est déjà en pourparlers avec Netflix lui-même et aussi avec d’autres plateformes telles que Vidéo Amazon Prime, selon le journal britannique The Sun.

L’ancien capitaine de l’équipe nationale football angleterre, Elle produira le documentaire par l’intermédiaire de sa société de télévision, Studio 99.

Le projet couvrira toute sa carrière, de ses débuts à son ascension vers la célébrité avec Manchester United, sa signature médiatique par Real Madrid où il a coïncidé avec d’autres stars mondiales telles que Ronaldo, Zidane, Figo ou Raúl dans l’appel ‘Équipe galactique’ et aussi ses aspirations actuelles à fonder une nouvelle équipe de football à Miami.

« C’est quelque chose que David est enthousiasmé et qu’il souhaite faire depuis un certain temps », a déclaré au journal britannique une source proche du projet à propos d’un film documentaire qui, en plus des images, comportera également des images inédites de la carrière de David Beckham et de sa vie de famille avec l’ancien membre des Spice Girls Victoria Beckham et leurs quatre enfants ensemble.

« La vie post-football de David, notamment la création de sa nouvelle équipe à Miami, mais elle aura aussi du contenu personnel.

L’intérêt pour sa vie et sa famille est énorme. Tout le monde a de grands espoirs pour cela », a déclaré le journal.

Depuis 1997 le mariage de Beckham Il a formé la meilleure équipe possible, une famille pleine d’amour. Maintenant, il semble qu’ils aient pris la décision de se séparer momentanément pour des raisons professionnelles.

David Beckham va vivre quelques mois à Miami pour consacrer cœur et âme à son équipe MLS, l’Inter Miami CF.

