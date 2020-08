Le violoniste de renommée internationale David Garrett a annoncé que son nouvel album, Alive – My Soundtrack, sortira le 9 octobre 2020. Le nouvel enregistrement est une sélection personnelle de sa bande originale préférée. Écoutez le premier single «Stayin’ Alive », sorti aujourd’hui.

Alive – My Soundtrack présente les interprétations de David Garrett de la grande musique de films, de télévision et de jeux. Il nous emmène dans un voyage à travers le monde passionnant d’Hollywood sans oublier ses racines classiques. Le nouvel enregistrement comprend 16 pistes sur le CD standard et 24 pistes sur l’édition 2CD deluxe. David Garrett dévoilera bientôt la tracklist complète de Alive – My Soundtrack sur ses réseaux sociaux!

David Garrett dans les cinémas – Live illimité à Vérone

Depuis plus de dix ans, le violoniste virtuose David Garrett ravit le public du monde entier avec son répertoire croisé de musique pop, rock et classique. Le 30 août 2020, le légendaire concert 2019 de Garrett Unlimited – Live in Verona sera diffusé en sélectionner des cinémas dans toute l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Le concert, dans le cadre historique de l’Arena di Verona, était un moment fort musical de sa tournée Unlimited qui présentait ses plus grands succès, y compris ses interprétations de chansons pop et de mélodies classiques. Regardez la bande-annonce ici.

A propos de David Garrett

David Garrett est l’un des violonistes classiques et pop les plus populaires au monde. Il a commencé à jouer du violon à l’âge de quatre ans et, à treize ans, il est devenu le plus jeune artiste à signer un contrat d’enregistrement avec Deutsche Grammophon. Il s’est produit avec des orchestres et chefs d’orchestre réputés, dont Zubin Mehta, Claudio Abbado et Yehudi Menuhin. Au sommet de sa carrière, en 1999, il s’installe à New York et étudie la composition et la musicologie à la prestigieuse Julliard School. En 2007, il a sorti son premier CD crossover, Free, et chaque année depuis lors, il a sorti un enregistrement crossover ou classique. David Garrett a vendu des millions d’albums et a reçu 24 prix d’or et 16 prix de platine. Malgré son succès en tant que violoniste crossover, il reste fidèle à ses racines et donne fréquemment des concerts classiques.

«Stayin’ Alive », le premier single du nouvel album de David Garrett Alive – My Soundtrack, est sorti numériquement.

