David Pecker, qui dirigeait la société mère de National Enquirer American Media Inc. depuis 1999, est sorti après la fusion de la société avec la «société de logistique» Accelerate 360.

American Media, qui publie également Us Weekly, Life & Style et OK !, sera renommé A360Media et fera partie d’une société qui distribue des produits comprenant des masques faciaux et un désinfectant pour les mains sous la marque Life2Go.

«Il s’agit d’un événement transformateur qui transforme considérablement Accelerate et American Media en un nouveau type de société de médias et de marketing avec une portée sans précédent jusqu’à la surface de vente», a déclaré David Parry, PDG d’Accelerate, dans l’annonce de la société.

Parry a annoncé que Chris Scardino, un vétéran de 18 ans d’American Media, deviendrait président d’A360 tandis que Pecker deviendrait conseiller exécutif chez A360 Media.

Le National Enquirer était passé sous Pecker de sa couverture traditionnelle axée sur les célébrités à des histoires stimulant Donald Trump et attaquant Hillary Clinton. La plupart des employés d’AMI ont été contraints d’accepter une réduction de salaire de 23% au début de la pandémie.

Pecker et Dylan Howard, alors rédacteur en chef de National Enquirer, ont été impliqués dans l’enterrement d’histoires qui nuiraient à la candidature de Trump. Une enquête fédérale a révélé que Trump avait ordonné à son avocat Michael Cohen d’effectuer des paiements aux femmes qui alléguaient des affaires avec Trump, en utilisant la méthode «attraper et tuer» pour faire taire les femmes et garder leurs histoires hors de la presse. Cohen a plaidé coupable d’évasion fiscale et de violations du financement des campagnes fédérales, tandis que Trump a nié avoir connaissance de cette pratique.

En plus de l’équipement EPI et de diverses activités de distribution, Accelerate prétend être le plus grand distributeur de périodiques en Amérique du Nord. Le communiqué de la société indique que «les synergies entre les entreprises ont déjà commencé» en utilisant les magazines A360 pour faire connaître les produits LifeTogo.