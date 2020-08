David Tennant a réussi à cocher des rôles dans quelques franchises emblématiques au cours de sa carrière jusqu’à présent. Il est évidemment le plus célèbre en tant que dixième docteur en Docteur Who, Mais il est également apparu dans Harry Potter en tant que Barty Crouch Jr., l’univers Marvel en tant que Kilgrave dans Jessica Jones et il s’est même présenté pour un rôle mineur dans Star Wars: The Clone Wars. Il y en a un qu’il n’a pas encore coché sur sa liste, c’est Star Trek. Mais Tennant a l’intention de rectifier cela à un moment donné.

Alors qu’il participait à une AMA Reddit pour promouvoir la dernière saison de son podcast, David Tennant fait un podcast avec…, on a demandé à la star écossaise s’il avait un intérêt à rejoindre l’univers de Trek. Tennant a révélé qu’il le faisait, surtout après avoir discuté avec M. Sulu lui-même George Takei dans l’un des prochains épisodes de son émission.

« Star Trek serait génial, » répondit Tennant. «Après avoir parlé à George Takei pour le podcast, je me suis un peu plongé dedans.»

Tennant est déjà dans un club assez exclusif d’acteurs qui ont joué à la fois dans Doctor Who et Star Wars, alors ce serait très cool s’il pouvait réussir à apparaître dans ces trois univers de science-fiction. Tennant est un acteur extrêmement polyvalent, il pourrait donc être choisi comme n’importe quoi, du capitaine héroïque de Starfleet à un méchant maléfique menaçant la galaxie. Allez-y, CBS!

Au cours de cette même AMA, Tennant a également révélé qu’il était prêt à échanger Marvel contre DC. En réponse à la question d’un fan, il a dit; « Je suis très heureux de jouer à tous ceux que DC suggère. » S’il le faisait, il suivrait son collègue le docteur Peter Capaldi à la compétition distinguée, car Capaldi devrait apparaître dans The Suicide Squad. En fait, il participera au DC FanDome du week-end prochain.

En attendant de le voir rejoindre Star Trek, David Tennant joue toujours le Docteur dans le nouveau Docteur Who drames audio pour Big Finish. Et vous pouvez écouter son dernier podcast, avec Jim Parsons de The Big Bang Theory, ici.