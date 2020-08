Warner Bros.a révélé une liste incroyable d’invités qui apparaîtront à l’événement DC FanDome de 24 heures plus tard ce mois-ci.

Avec DC FanDome à quelques semaines seulement, la liste complète des invités présents à l’événement a été révélée, avec plus de 300 acteurs, réalisateurs et écrivains prêts à explorer tous les coins de l’univers DC. Avec des films à venir tels que Wonder Woman 1984, des stars comme Gal Gadot, Chris Pine et Kristen Wiig sont confirmées, aux côtés de la réalisatrice Patty Jenkins, tandis qu’Ezra Miller et Andy Muschietti seront présents pour The Flash. DC FanDome accueillera également les stars d’une gamme d’émissions comme Doom Patrol, Titans et Batwoman.

The Suicide Squad et The Batman auront tous deux un coup de projecteur sur DC FanDome où James Gunn et le casting donneront, espérons-le, aux fans leur premier regard sur le film d’équipe supervillain, tandis que Robert Pattinson et Matt Reeves en révéleront plus sur la nouvelle tournure du Croisé chapeauté. Parmi les invités figurent également les favoris des fans de DC, Geoff Johns et Jim Lee, ainsi que les auteurs de bandes dessinées Tom King et Tom Taylor qui en révéleront sans aucun doute plus sur leurs projets à venir.

Il y a même un nombre impressionnant d’hôtes qui modéreront les apparitions à partir de la longue liste d’invités. Avec des figures notables comme Aisha Tyler et Venus Williams faisant des apparitions ainsi que l’acteur Will Arnett. Il ne fait aucun doute qu’ils contribueront à donner une impression d’amusement à tous les panneaux et révélations qui se dirigent vers nous. Consultez les annonces complètes du DC FanDome ci-dessous.

Incroyablement excité de voir tout le monde à #DCFanDome le 22 août – j’ai hâte de partager plus d’informations sur #TheBatman avec vous… pic.twitter.com/WxWat6gyrv – Matt Reeves (@mattreevesLA) 7 août 2020

Qu’est-ce que vous êtes le plus excité de voir de DC FanDome? Le flash? La brigade suicide? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont gardés secrets, mais le film très attendu suivrait Diana Prince de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un nouvel adversaire redoutable nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord. Wonder Woman de Gadot a été vue pour la dernière fois dans le film de l’équipe de super-héros de Zack Snyder, Justice League.

Réalisé par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars du film Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 devrait sortir en salles le 14 août 2020.